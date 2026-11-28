Creció en busca del hombre que abusó de su hermana y se convirtió en abogada para hacer justicia: “Quería verlo en un tribunal”

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Durante décadas, Yamila Segovia buscó a un hombre que había abusado de su hermana cuando tenía apenas 11 años. Primero lo hizo como pudo, siendo una adolescente que rastreaba fotos y perfiles en redes sociales para intentar encontrar alguna pista. Después decidió estudiar Derecho, se recibió de abogada y volvió sobre el expediente de una causa que conocía desde la infancia. Lo que encontró fue tan doloroso como revelador: había pruebas, pero la investigación llevaba años prácticamente paralizada.

La historia había comenzado mucho antes, en Puán, un pequeño pueblo bonaerense al que su mamá se había mudado con sus tres hijos en busca de una vida más tranquila. El hombre que les había prometido un futuro mejor terminó aislándolos de su familia y convirtiendo la casa en un lugar de violencia. En 2009, cuando Yamila tenía 13 años, su hermana pudo contar lo que estaba viviendo. Tenía casi siete meses de embarazo y había sido sometida a un intento de aborto clandestino.

A partir de entonces, la familia empezó una búsqueda que parecía no tener fin. Mientras su mamá intentaba sostener a sus hijos y salir adelante, Yamila golpeaba puertas, aportaba información y seguía cada pista que encontraba. En 2026, después de una investigación en la que volvió a rastrear imágenes, ubicaciones y datos, logró que Alberto Martín del Valle fuera detenido. Sin embargo, la causa por abuso llegó a una nueva instancia de incertidumbre: la Justicia consideró que había prescripto, una decisión que la familia cuestiona y que ahora está en manos de la Cámara de Bahía Blanca.

Yamila todavía sueña con enfrentarlo. “Quiero volver a verle la cara y acusarlo frente al tribunal”, dice en diálogo con Infobae. Y agrega: “La nena esa a la que le pegaba, que lo enfrentaba quizás desde ‘le voy a contar a mi abuela’, ahora estará enfrentándolo con toda la Justicia”.

Desde los 13 años Yamila Segovia se ocupa de buscar al violador de su hermana que se fugó cuando dictaron su detención.

—¿Te recibiste para poder hacer justicia por tu familia?

—Sí. Crecí en un contexto donde las injusticias eran moneda corriente y fui creciendo con el dolor que eso trae.

—Y decidiste estudiar Abogacía.

—Sí. Primero estudié el profesorado de Educación Inicial, más conocido como maestra jardinera. La infancia me convocaba desde un lugar profesional, pero también tenía una historia relacionada con una infancia rota. En un momento decidí dejar de golpear puertas en el sistema y aprender a abrirlas.

—¿Y a patearlas también? Porque eso muchas veces hizo falta.

—Fueron muchos años en los que iba con mi mamá a una comisaría a preguntar por la causa y la respuesta era: “Quédense tranquilas, ya lo vamos a agarrar, ya lo vamos a encontrar, lo vamos a manotear en las PASO”. Así, textual. Eso nunca sucedía. Entonces yo buscaba información por mi cuenta, sin recursos.

—Cuando te recibiste y obtuviste la matrícula, ¿qué fue lo primero que hiciste?

—Presenté un escrito para tomar vista de la causa y entender qué había pasado durante todos esos años. Desde afuera podía presentir algunas cosas, pero necesitaba estar del otro lado y ver el expediente.

—¿Cómo era tu familia cuando eras chica?

—Éramos muy humildes, pero teníamos una mamá que de alguna forma disfrazaba las necesidades y hacía que no las notáramos. Era muy presente y estaba siempre con nosotros. Éramos tres hermanos y ella había sido mamá soltera hasta que conoció a Alberto Martín del Valle. Al principio parecía un gran hombre, alguien que quería lo mejor para nosotros, aunque no fuera nuestro papá biológico. Él insistía en que dejáramos el conurbano bonaerense y nos mudáramos a Puán, un pueblo muy chiquito, cerca de Bahía Blanca, que en ese momento tenía unos 5000 habitantes. Le decía a mi mamá que la ciudad era peligrosa y que en el pueblo íbamos a tener un lugar más lindo y seguro para criarnos. Mi mamá vendió su casa y sus cosas y nos mudamos. Así nos alejamos de todos.

—¿Qué edad tenían ustedes?

—Yo tenía ocho años, mi hermana seis y mi hermano cuatro. Yo soy la mayor.

—Hasta ese momento, tu mamá había formado una familia humilde, pero con amor.

—Sí, muy unida. Teníamos mucho contacto con tíos, abuelos y una familia grande que estaba muy presente. Íbamos al colegio, teníamos una vida dentro de los parámetros esperables. Había necesidades, pero mi mamá siempre se ocupaba de que tuviéramos lo necesario para crecer. Ella aceptó mudarse porque quería lo mejor para nosotros. Se suponía que necesitábamos un contexto más cuidado y libre, pero terminó siendo el peor contexto que una infancia puede atravesar.

—¿Qué pasó?

—En 2009, en la escuela empezaron a advertir algunos indicios en mi hermana. Había algo raro, aunque no sabíamos qué. Las instituciones se acercaron a mi mamá y le dijeron que tenía que llevarla al pediatra porque había cambios en su cuerpo y en sus actitudes. Mi mamá hizo lo que le recomendaron. La revisaron y le dijeron que no se preocupara, que los cambios eran propios de la edad, que estaba creciendo y que quizás podía ser un problema de tiroides. Mi mamá se quedó tranquila y confió en lo que le dijeron.

—¿Qué edad tenía tu hermana en ese momento?

—Once años.

—¿Cómo había cambiado la conducta de Del Valle desde que se mudaron?

—Fue algo paulatino, que fue escalando. Al principio se había mostrado como una buena persona, pero su primera actitud fue alejarnos de nuestra familia. Extrañábamos mucho, pero lo entendíamos como parte de la mudanza. Después empezó a tener conductas cada vez más violentas, ejercía violencia física sobre mi mamá y también sobre mí. Recuerdo una vez, durante uno de los embarazos de mi mamá, cuando estaba de unos ocho meses él la estaba golpeando y yo le pedía por favor que la soltara porque tenía la sensación de que la iba a matar. Lo amenazaba con contarle todo a mi abuela, pero nunca paraba. Él se enojaba porque yo le decía: “No hagas esto, vos no sos mi papá”, porque conmigo ejercía mucha violencia física.

—¿La violencia apareció rápidamente o fue aumentando con el tiempo?

—Fue paulatino y escalando. Empezamos a naturalizar situaciones que hoy me parecen una locura. Por ejemplo, no nos dejaba mirar televisión porque decía que transmitía mensajes que no eran buenos. Tampoco podíamos salir a jugar a la plaza ni compartir con compañeritos porque todo era peligroso o estaba mal. Cada vez nos encerraba más. Nuestra vida era de casa a la iglesia, de la iglesia a la escuela y después otra vez a casa. Mi mamá siempre trataba de cuidarnos y defendernos, pero cada vez que lo hacía las represalias eran contra ella.

—Los había aislado por completo.

—Una vez recuerdo que estaba golpeando a mi mamá y quería llevársela hacia el fondo de la casa. Yo llamé al pastor de la iglesia, que era la única figura a la que podía recurrir. Él llegó y Del Valle empezó a decir que había sido un error, que no había pasado nada. Incluso hicieron una oración. Yo pensé que al menos la situación se había calmado, pero cuando el pastor cerró la puerta, él vino contra mí. Me dijo que lo había hecho quedar mal y lejos de aliviar la situación, todo empeoró.

—En tu casa se vivía un infierno, pero no imaginaban lo que estaba por suceder. ¿Cómo descubrieron lo que le pasaba a tu hermana?

—No lo esperábamos para nada. Yo no veía actitudes raras en ella, aunque sí había notado cambios en su cuerpo. La noche anterior a que pudiera contar lo que estaba pasando dormíamos en una cucheta y, cuando subió a la cama, tenía la remera un poco suelta. Le vi la línea alba en la panza, esa línea que aparece durante el embarazo. Como había visto los embarazos de mi mamá, me hizo un clic: era la misma línea. Al día siguiente se lo conté a mi mamá, que se sorprendió, pero tampoco quería insistir demasiado porque ya le había preguntado a mi hermana si le pasaba algo y le había dicho que podía confiar en ella. En un momento le preguntó directamente si alguien le había hecho algo y mi hermana asintió con la cabeza. Recuerdo hasta el programa de televisión que estaba de fondo porque fue una imagen que no me voy a olvidar nunca. Mi mamá quedó en shock.

—¿Qué hizo?

—Llamó a nuestros familiares: mi abuela estaba desesperada y una tía viajó en el primer micro que salió esa noche. Mi mamá también llamó a Del Valle, que trabajaba en otros pueblos y a veces pasaba toda la semana afuera. Él empezó a decir que iba a matar al hombre que le había hecho eso a su hija y que esa misma noche iba a volver. Mi hermana solamente había dicho que había sido un hombre cuando iba a la escuela, entró en estado de shock y dejó de hablar. En el pueblo se generó una psicosis porque todos pensaban que había un violador suelto así que querían encontrarlo. A mi hermana la dejaron internada con custodia policial y yo con 13 años la acompañé a mi mamá a hacer la denuncia.

—Tenía pánico tu hermana.

—Creo que se le había venido encima todo el terror que Del Valle le había generado durante tanto tiempo. Al día siguiente llegó mi tía Analía y cuando se encontró con Del Valle, le dijo: “Para mí fuiste vos”. Él le respondió que estaba loca y se fue. Entonces mi tía fue al hospital, se acercó a mi hermana y le dijo que no tenía que hablar con nadie, que no iba a preguntarle nada y que solamente quería darle la mano. Después le propuso un juego: si la respuesta era sí, tenía que apretársela. Empezó con preguntas sencillas, hasta que le preguntó: “¿Fue Alberto el que te hizo esto?”. Mi hermana le apretó la mano. Esa fue su manera de contarlo. Ni siquiera pudo ponerlo en palabras. Ahí cambió la investigación: ya no buscaban a un desconocido, teníamos un nombre, Alberto Martín del Valle. Pensamos que finalmente lo iban a detener.

—¿Cómo reaccionó tu mamá cuando supo que había sido él?

—Mi tía salió de la habitación y le dijo en el pasillo que ya sabía quién había sido: Alberto. Mi mamá se derrumbó. Por un lado estaba todo lo que le había pasado a su hija y, por otro, la confirmación de que había sido el hombre con el que había formado una familia. Mi hermana estaba embarazada de casi siete meses.

—Tu mamá no hizo nada malo. ¿Lo entendió?

—Y yo creo que es el día de hoy que le pesa.

—¿Le creyó inmediatamente a tu hermana?

—Sí, inmediatamente. Nunca había denunciado a Del Valle por los golpes que le daba, pero cuando mi hermana contó lo que había pasado lo primero que hizo fue denunciar. Cuando se determinó que había sido él, también aportó esa información a la comisaría. Desde el primer momento se puso a disposición de la Justicia e hizo todo lo que le pidieron. Cuando mi hermana pudo empezar a hablar, contó que había sido abusada a punta de pistola. También relató que él la había llevado a un lugar clandestino en el conurbano para intentar interrumpir el embarazo. Describía el procedimiento con mucho detalle: hablaba de una manguerita con algo que pinchaba en la punta. La intención era borrar esa prueba, pero no lograron interrumpir el embarazo.

—¿Cómo llegó a llevarla a ese lugar?

—En junio o julio de ese año, antes de que todo se descubriera en octubre, organizó un viaje a Buenos Aires con la excusa de que tenía que buscar unas cosas. Quería llevarse a mi hermana, pero yo también quería viajar porque extrañaba a mi abuela. Al final mi mamá me dejó ir y llegué corriendo a la terminal cuando ellos ya estaban por subir al micro. Nos subimos y me senté al lado de mi hermana. Ella empezó a llorar y no paraba, no entendía qué pasaba. Llamé a mi mamá y le dije que mi hermana la extrañaba, pero ella lloraba porque sabía lo que él iba a hacerle. Eso todavía me pesa.

—¿Y cómo hizo?

—Por lo que después supe a través del expediente, él tenía organizado llevarla a un lugar clandestino donde ya lo esperaba una mujer. En algún momento me quedé con mi abuela y él logró llevarla. Mi hermana contó que le hicieron un procedimiento con esas mangueritas, que lloraba y no quería. Incluso le prometieron que, cuando terminaran, le iban a regalar un libro para pintar. La práctica no logró interrumpir el embarazo.

—¿Él entendió que no se había interrumpido el embarazo?

—Creo que Del Valle pensó que lo había conseguido. Después, cuando empezaron a notarse los cambios en el cuerpo de mi hermana, empezó a instalarle un relato: si algún día pasaba algo, tenía que decir que había sido un hombre cuando iba a la escuela. También le decía que con esa arma iba a matar a todos si contaba algo. La misma noche que se descubre todo aparece en mi casa con dos policías atrás, como guardaespaldas. Me mira fijo a los ojos y me dice: “Vos estás siempre con ella, tenés que saber quién le hizo esto porque yo lo voy a matar”. Yo le respondí que nunca había pasado nada. “Bueno”, me dijo, se dio vuelta y se fue.

—¿Lo detuvieron?

—Le habían impuesto una prohibición de acercamiento al hogar. Días después intentó entrar a la casa. Mi mamá llamó a la policía, él entró y lo detuvieron. También secuestraron el arma que tenía, una pistola nueve milímetros. Estuvo aprehendido dos días en la comisaría, le sacaron sangre y después se fue. Decían que no tenían pruebas, aunque ya había un embarazo y mi hermana lo había identificado. Al menos esa situación permitió que le sacaran sangre y que después, cuando nació la bebé, se pudiera hacer el ADN. Si no, hoy ni siquiera tendríamos esa prueba.

—¿La bebé se quedó con ustedes?

—Sí. Nunca fue una opción dejar a esa criatura: se quedó en nuestra familia. Otra hermana de mi mamá, que también fue muy importante en su crianza, ayudó muchísimo.

—¿Cómo fueron los primeros años después de lo que pasó?

—Fueron muy difíciles y mi mamá fue gigante. Aunque se sentía rota, tenía que hacerse cargo de su familia, de nosotros, de los demás chicos porque con él había tenido tres más y en total éramos seis. El más chiquito tenía un mes cuando pasó todo. Cuando Del Valle se fugó, además, la causa parecía avanzar muy lentamente. Desde 2009 hasta 2012 no había un pedido de captura. Durante tres años no lo dictaron. Nosotros teníamos indicios de dónde podía estar y los llevábamos a la comisaría, pero nos decían que hasta que no hubiera una orden no podían detenerlo.

—Con una niña que fue violada, con una beba que nació, que se podía constatar con el análisis de sangre...

—Con un ADN positivo, con un arma secuestrada que también se probaba en el relato.

—¿Quién era el juez en ese momento?

—La causa se inicia con Guillermo Mércuri, la termina llevando adelante otra jueza y finalmente queda en manos de Claudio Olivera. El pedido de captura lo piden recién tres años después, en 2012. Mientras tanto, mi mamá sostenía y hasta llegamos a buscar comida en un comedor para poder salir adelante.

—¿Recibieron ayuda del Estado? ¿Hubo acompañamiento psicológico?

—Hablar de psicólogos era imposible, primero había que pensar en comer. Algunas instituciones colaboraron, especialmente las educativas. El colegio y el centro complementario estuvieron presentes desde el primer momento. Desde la Municipalidad también intervenían asistentes sociales, aunque muchas veces venían a decirle a mi mamá cómo tenía que criar a sus hijos o manejarse, cuando en realidad estábamos tratando de sobrevivir.

—¿Ustedes se quedaron en Puán?

—Sí, aún vivimos ahí. Es un pueblo hermoso, él era el que había generado todo ese daño. La última vez que lo tuve cerca fue cuando entró a la casa y lo detuvieron, nunca más le vi la cara.

—¿En 2012, entonces, se dicta la orden de captura y él ahí se fuga?

—En realidad ya estaba lejos de la órbita judicial pero sí, formalmente ese pedido de captura se da en marzo de 2012. Pasaba el tiempo y no lo encontraban. Yo empecé a crecer viendo el dolor de mi familia y sintiendo que había una injusticia enorme. No teníamos a nadie que nos ayudara. En la escuela me dieron una computadora y, en lugar de usarla para jugar, buscaba a Del Valle. Rast­reaba datos de familiares, perfiles de Facebook, comentarios, buscaba cualquier cosa que pudiera llevarme hasta él. En un momento encontré un perfil que se llamaba “Nos vimos en Disney”. Había muchas fotos de él comiendo asados, llevando una vida tranquila. Me daba mucha bronca porque sabía lo que estábamos pasando en mi casa mientras él parecía vivir sin ninguna preocupación. Descargué las fotos y fui a hablar con el comisario para aportarlas. La policía fue a un conventillo en La Boca, pero cuando llegaron él ya se había ido. El dato no era equivocado: en el lugar les confirmaron que había estado allí, alguien le había avisado y había logrado escapar.

—Vos hacías el trabajo que tenía que hacer la Justicia.

—Analizaba las fotos cuadro por cuadro y en una de ellas estaba tomando una cerveza y abrazando a un familiar. Cuando amplié la imagen vi que tenía un tatuaje grande en la mano que no tenía cuando vivía en Puán. Me pareció un dato importante porque el pelo o la apariencia podían cambiar, pero ese tatuaje era algo que permitía identificarlo. También aporté esa información. Iba creciendo y me daba cuenta de que algo estaba fallando. Golpear puertas era esperar que alguien me diera una respuesta, entonces decidí abrir yo las puertas y estudiar Derecho.

—¿Cómo tomaste esa decisión?

—Quería entender cómo funcionaba la Justicia y hacer algo con lo que había vivido. Trabajaba, estudiaba y tenía mi propia vida, pero quería ver a Del Valle en un tribunal y la única llave que tenía era estudiar y hacerlo yo misma. Cada vez que tenía una crisis como estudiante, pensaba en ese objetivo. Cuando aprobé la última materia, llamé al Colegio de Abogados para preguntar cómo podía matricularme. Me recomendaron esperar unos meses porque el año estaba terminando, pero yo quería hacerlo cuanto antes. Finalmente, obtuve la matrícula. Salí del Colegio, me senté frente a la computadora, preparé un escrito de vista de causa con un modelo que tenía y lo presenté: quería tener acceso al expediente durante 24 horas.

—¿Qué encontraste cuando pudiste verlo?

—Lo primero que me impactó fue leerme a mí misma con 13 años. Yo también había declarado y fue muy fuerte encontrar a esa Yamila contando lo que había vivido. Había detalles que recordaba, pero otros que nunca había visto escritos de esa manera. Después llegué a la última actuación. En el sistema aparecía una de 2012, otra mínima de 2013 y después un salto hasta 2021. Ahí empecé a alarmarme. Pedí una audiencia con la fiscal y le pregunté qué había pasado y pude comprobar que aquello que sospechaba desde chica era cierto: nadie había avanzado aunque tenían un ADN positivo, un arma de nueve milímetros secuestrada y pruebas del intento de aborto.

—¿Quién era la fiscal?

—Leila Scavarda, de la Fiscalía N.º 12. Ella había tomado la causa en 2014.

—Cuando no se hizo nada tampoco.

—No había nada. Decidí que, en lugar de quedarme solamente en lo que no se había hecho, había que empezar a trabajar. Empecé a presentar escritos y a aportar fotos, lugares y datos. Lo mismo que venía haciendo desde que era chica, pero esta vez no iba a llevarle información a alguien para que después no pasara nada: iba a involucrarme directamente. En ese camino empecé a trabajar con Celeste Peralta, una persona que también está atravesada por una historia parecida y que me cambió un poco la mirada sobre los funcionarios. Juntas investigamos los lugares donde podía estar Del Valle. En un momento conseguimos los impactos de las antenas de su teléfono y como el perito de la Justicia iba a tardar mucho en analizarlos, decidí aprender cómo se hacía la triangulación para determinar dónde podía moverse. Así pudimos avanzar.

—Lo volviste a encontrar. ¿Qué pasó después?

—Logramos determinar que había construido una vida en Mar de Ajó. Mientras sus hijos pasaban necesidades, él tenía tres departamentos, cuatro vehículos y una vida acomodada. Además, utilizaba otro nombre. Cuando determinamos dónde vivía, se hizo un allanamiento, pero otra vez se había ido. No podía creerlo. Estábamos tan cerca y volvía a escaparse. Ahí decidí hacer pública la causa. Sabía que no era lindo exponer una historia tan dolorosa, así que primero lo hablé con mi familia. Creé una cuenta de Instagram que no llegaba a tener cien seguidores. Un grupo de amigas que siempre me había acompañado empezó a ayudarme a difundir la búsqueda porque desde un pueblo como Puán era difícil conseguir que una causa tuviera alcance nacional. Empezaron a llegarnos datos. Algunas personas contaban que Del Valle seguía a adolescentes para extorsionarlas y aprovecharse de ellas. También recibimos información sobre un intento de abuso en Caballito, donde una chica había sido salvada por los vecinos. Eran situaciones que, según nos contaban, habían quedado sin avanzar.

—¿La gente empezó a aportar información que no tenían?

—Volví a utilizar el método que había usado cuando era chica: publicar, difundir y analizar cada imagen. Una vez encontré una foto en la que estaba comiendo un asado. Me llamó la atención un cerámico que aparecía detrás. Después vi una publicación de una casa en alquiler que tenía el mismo diseño. Marqué ese lugar y lo aporté a la Justicia. Ya no estaba investigando desde afuera: estaba dentro de la causa y llevaba adelante una parte de la búsqueda. Un sábado recibí el llamado de una persona que decía haberlo visto entrar a una casa que yo ya había marcado. Se activó un operativo y se necesitaba una orden de allanamiento. El fiscal general y el fiscal departamental estuvieron a disposición, sin importar el día ni el horario. Se tomó declaración durante la madrugada del domingo. Yo sentía que podía ser el día. Me senté cerca de la estufa de mi casa y empecé a pensar: “¿Y si mañana es el día? ¿Y si finalmente esta historia se cierra?”.

—¿Qué pasó durante el operativo?

—Al mediodía me llegó un mensaje que decía “negativo”. No podía creerlo. Fui a la casa de mi mamá a tomar unos mates, pero no le conté que se había hecho un operativo porque ya habíamos pasado por varias situaciones que terminaban mal. Cuando recibí la noticia, me fui. Me subí al auto y me puse a llorar. Otra vez había dado negativo. Pero insistí. Le pedí a la persona que estaba en el lugar que me mandara una foto de la mano. Cuando llegó la imagen, reconocí el tatuaje. Llamé a la ayudante fiscal y le dije que no podía ser negativo, que acababa de hablar con un efectivo y que era Del Valle. Me respondió que habían hecho todo lo posible, que habían trabajado hasta tarde, pero que no era él. Cuando le insistí, me dijo: “¿Cómo que es Del Valle? Esto es una película de terror”. Después cortó. Era él. Otra vez había intentado burlar a la Justicia.

—Pero cómo, ¿él tenía documentos con otro nombre?

—Él sostenía que no era Del Valle. En el acta que está en el expediente figura que no tenía documentación en ese momento y que negaba ser esa persona. Después hicieron una verificación con el Renaper y confirmaron su identidad. También hay que decir que su apariencia era bastante distinta de la foto que nosotros difundíamos. Podía confundir a alguien, pero a mí no. Yo tengo su imagen grabada en la cabeza. Aunque haya cambiado con el tiempo, reconozco sus tatuajes y otros detalles.

—¿Sabías que podía haber un planteo de prescripción cuando lo detuvieran?

—Sí. Cuando empecé a analizar el expediente entendí que podía existir ese planteo. La denuncia se había hecho en 2009 y lo detuvieron en 2026. Según la interpretación que después hizo el juez, la causa estaba prescripta. Yo sabía que podía pasar y empecé a prepararme. Nuestro Código establece que la comisión de un nuevo delito interrumpe la prescripción. El problema era que no sabía qué había hecho Del Valle durante todos esos años porque desconocía dónde había estado. Pero había una prueba y una llave en todo esto: los hijos que había dejado. Había abandonado a sus hijos y a mi mamá, dejándolos sin asistencia. Entonces un día fui a buscar a mi mamá y le dije que teníamos que ir a la Fiscalía. Le expliqué que el abandono también era violencia e hicimos una denuncia por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

—¿Esa denuncia también formó parte de tu estrategia para evitar que lo liberaran?

—Sí. Muchos abogados con experiencia me decían que estaba loca, que esa denuncia no iba a avanzar y que lo iban a liberar en dos minutos. La pena para ese delito es de dos años, pero eran cuatro hijos. Además, había que considerar que él había ocultado su identidad y su patrimonio. Había adquirido bienes sin utilizar su nombre y había ocultado esos recursos mientras tenía la obligación de alimentar a sus hijos. Con los agravantes, la pena en expectativa podía ser mayor. Esa denuncia también me permitía pedir una prisión preventiva.

—Presentaron un proyecto de ley.

—Así es. Presentamos el proyecto de ley Segovia, que consiste modificar el artículo 67 del código penal agregando a la fuga como una causa de interrupción de los plazos de prescripción. El proyecto plantea que ante una orden de captura o declaración de rebeldía si el imputado no está a derecho se interrumpe la prescripción hasta tanto sea encontrado o aparezca por voluntad propia. Es decir el reloj vuelve a cero hasta que estén a derecho.

—Finalmente lo detuvieron. ¿Qué sintieron como familia?

—Cuando lo detuvieron, un domingo, pensamos que ahí empezaba a cerrarse esta historia. El delito estaba probado, teníamos el ADN y no había mucho para discutir. Sin embargo, menos de una semana después, el juez Guillermo Mércuri, que estaba reemplazando a la jueza, resolvió que la causa estaba prescripta. Hoy Del Valle está en un penal, no por el abuso, sino por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Nosotros entendemos que la comisión de un nuevo delito interrumpe la prescripción. Además, tenemos otros argumentos y tratados internacionales que respaldan nuestra postura: sostenemos que la causa no está prescripta. No es un capricho de Yamila Segovia. El Juzgado de Garantías dictó una resolución que considera que la causa prescribió, nosotros apelamos y ahora el expediente está en la Cámara de Bahía Blanca. Si los jueces revocan esa decisión, la causa podrá avanzar hacia el juicio. Además, hoy tenemos algo a favor: Del Valle está detenido. Si no fuera por esto, estaría en su casa. Y, si logramos que la causa por abuso continúe, tendríamos que salir a buscarlo otra vez, pero con un Del Valle mucho más experimentado. No lo encontraríamos más. Por eso, hoy es importante que esté preso.

—¿Querés enfrentarlo en un tribunal?

—Sueño con verle la cara frente al tribunal. La nena a la que le pegaba, que lo enfrentaba quizás diciéndole “le voy a contar a mi abuela”, ahora va a enfrentarlo con toda la Justicia y con argumentos. Quiero acusarlo frente a los jueces y que pague por los delitos que cometió y por todo el daño que generó. A veces la ambición de verlo ahí es tanta que uno no dimensiona todo lo que logramos, todo lo que hicimos. Pero también está esa sensación amarga de preguntarse cuántos años más.

—Está ahí porque vos nunca te cansaste de golpear puertas. Quiero saber cómo está tu familia, tu hermana y tu sobrina.

—Estamos juntos, estamos fuertes. También me toca comunicarles cada situación del expediente y se las explico de una forma muy sencilla: vamos 1 a 0, no está todo perdido y vamos a seguir luchando. Luchamos tantos años. Hoy está detenido en la Unidad 19 de Saavedra y vamos a seguir hasta la última instancia. Si no es en la Argentina, iremos a un plano internacional, pero no nos vamos a quedar en silencio. Quiero que todo el país le conozca la cara a Alberto Martín del Valle. Por más que se cambie el nombre, que vaya a cualquier rincón del país con otra identidad y fingiendo demencia, me voy a encargar de que su cara esté en todos lados. Quiero que ninguna niña ni ningún niño más vuelva a caer en sus manos.

—Que sea justicia.

—Que sea justicia.