Flor Torrente y el dolor por la muerte de su padre: “Ahí dije, ‘no va a conocer a mis hijos’, y fue arrancar y no parar”

“Fue un año muy difícil”, dice Florencia Torrente sin rodeos. La voz se le quiebra apenas cuando recuerda el momento exacto en el que entendió que su papá no iba a conocer a sus hijos. “Yo lo único que decía es: no pasó. Como que mi cerebro no registraba esa situación”, confiesa. La negación, el shock y ese instante íntimo —sentada en el piso, cuando todos ya se habían ido— marcaron el comienzo de un duelo profundo, inesperado y devastador.
La muerte repentina de su padre, Rubén, la enfrentó a un dolor para el que nadie está preparado. “Ahí dije: ‘mi papá no va a conocer a mis hijos’, y fue arrancar y no parar”, recuerda. Habla de un cuerpo que seguía funcionando mientras la mente se resistía a aceptar la pérdida, de decisiones que hubo que tomar en automático y de la crudeza de atravesar todo en la vía pública, con la exposición que eso implica. “Se murió jugando al fútbol”, revela.
Hoy, a los 37 años, Flor atraviesa otro proceso de transformación: personal, artística y emocional. Teatro, música, proyectos nuevos y una marca propia que también busca reinventarse conviven con una introspección inevitable. “Es un año para liberarme de mandatos y sacar a la luz todas esas cosas que tengo ganas de hacer y que vengo guardando hace años”, dice. El duelo la obligó a frenar, a escucharse y a entender que el entusiasmo no siempre llega de afuera.
Criada entre sets, flashes y una exposición temprana, la hija de Araceli González aprendió desde chica a construirse puertas adentro. “Yo necesitaba irme a un lugar donde nadie supiera quién era”, recuerda sobre su decisión de irse del país a los 18 años. Hoy esa búsqueda continua, pero desde otro lugar: más consciente, más liviano, con herramientas que la sostienen cuando la tristeza aparece. “Aceptar que somos todo eso es lo más lindo: cuando lo entendés, el dolor pierde peso”, reflexiona en una charla íntima con Infobae.
Los viernes y sábados, Flor sube al escenario de la calle Corrientes con Mi amiga y yo, una obra que no solo la devolvió al trabajo, sino también al deseo. Entre risas, canciones y emoción compartida con el público, ensaya algo más profundo: volver a habitarse, sin apuro, sin exigencias, y con la certeza de que —aun en medio del dolor— siempre es posible reinventarse.
—¿Cómo estás hoy?
—Estoy en un momento muy introspectivo. Fue un año muy difícil. Creo que siempre tenemos una cuota de tristeza que nos acompaña, que va al lado tuyo, y de pronto aparece: llanto, angustia. Y decís: “ok, aguantemos, sigamos”.
—¿Esa tristeza tiene que ver con la muerte de tu papá?
—Sí. Fue una muerte repentina, muy shockeante, porque nadie lo esperaba. Estaba jugando al fútbol. Un tipo joven, deportista, saludable.
—¿Quién te lo dijo a vos?
—Fabi (Mazzei), porque mi mamá no podía. Ellos estaban en un cumpleaños al que yo no había ido. Yo estaba en casa con mi novio, cocinando, y me había quedado sin batería en el celular. Suena el teléfono de él, tarde, once o doce de la noche. Me dice: “Te está llamando tu mamá”. Pensé que no se podía comunicar conmigo. Cuando voy a enchufar el teléfono vuelve a sonar: era Fabi. Atiende, corta y me dice: “Están viniendo para acá”. Yo pensé que me iban a dar una sorpresa. Agarro mi celular y tenía un montón de llamadas perdidas de ellos, de amigos, de la mamá de mi hermanito. Ahí llegó él y me lo dijo.
—No sabía que tenías un hermano por parte de tu papá.
—Sí, Vicente. Tiene 11. Es hermoso.
—¿Qué te pasó con eso?
—Siempre tuve muy buen vínculo con mis hermanos. Cuando nació Vicente yo vivía en el mismo complejo que mi papá, acompañé todo el proceso. Hay mucha diferencia de edad y, aunque es mi hermano y Nati es una mamaza, en algún punto lo materno un poco. Compartimos mucho y ahora, más aún.
—Es doloroso para todos, a cualquier edad.
—Totalmente. Uno se convierte en un niño. Yo lo negaba. Mi cerebro no registraba la situación: “¿Qué, mi papá? Si lo vi el sábado”. Y después viene todo lo que sigue: resolver, decidir, hacer trámites que ni sabés cómo se llaman.
—Claro, tenés que decidir un montón de cosas.
—Sí. Y además fue en la vía pública, con todo lo que eso implica. Mi mamá y Fabi estuvieron hasta las tres de la mañana en casa. Yo no había llorado. Llamaba a personas, hablaba con amigos de mi papá, con Nati. Y cuando se fueron todos, me senté en la alfombra y dije: “Ah, mi papá no va a conocer a mis hijos”. Ahí fue arrancar y no parar, porque no estaba en mi radar esto, yo sentía que tenía papá para rato. El primer año es terrible. Cada cumpleaños, Navidad, Año Nuevo… son golpes constantes.
—¿En qué te apoyaste para atravesarlo?
—En los hábitos. Pensé: qué importantes son los buenos hábitos. Esa noche me acosté y sentí tensión en todo el cuerpo. Me acordé de algo que mi mamá siempre decía: aunque estés mal, levantate, bañate, comé. Me obligué a hacer pequeños movimientos. Al otro día me dolía todo menos el cuello. Y dije: “qué bueno”. Eso habla del hábito que construí. Las herramientas de salvataje me ayudan: caminar, respirar, meditar. A veces no alcanzan, pero están.
—¿Esas herramientas aparecieron con los ataques de pánico y los trastornos alimentarios?
—En realidad no tuve trastornos alimentarios. Tuve anorexia nerviosa, pero no porque me viera de cierta manera física. Tenía una angustia muy grande y eso hacía que no pudiera comer.
—¿Con qué tenía que ver esa angustia?
—Con desafíos de la vida. Cosas que te marcan: el fallecimiento de mi abuela fue muy fuerte, el primer desamor.
—¿Nicolás Cabré fue el primer desamor?
—No, fue mi primera pareja, no mi primer desamor. Pero no lo digo por alguien en particular. Una separación, una muerte, son situaciones que te atraviesan para siempre. Después, depende de uno qué hacer con eso y cómo construirse desde ahí.
—¿Irte a vivir afuera a los 18 años fue una forma de preservarte?
—Fue una forma de encontrarme. Necesitaba irme a un lugar donde nadie supiera quién era, ni quién era mi familia ni qué hacía. Necesitaba caminar por la calle y que nadie me mire.
—¿Tu mamá estuvo de acuerdo con que te fueras?
—Siempre me dio el espacio para que yo haga lo que quiera, pero obviamente tenía miedo. Era chica.
—¿En ese momento seguías atravesando la anorexia?
—Sí, pero tenía que ver con algo personal, una angustia muy grande ligada a una situación familiar, a crecer. La comida no era un problema, en mi casa la alimentación sana siempre fue importante: nos sentamos a la mesa, dejamos los celulares y charlamos. Un almuerzo puede durar horas.
—¿Afuera pudiste sanar un poco? ¿Lograste encontrarte con la que querías ser?
—Es una búsqueda eterna, pero sí fue un bálsamo. Me fui a estudiar pintura, dibujo, música. Siempre pensé: “¿cómo voy a elegir una sola cosa si me gustan cien?”.
—Ahí también apareció el costado emprendedor.
—Sí, armé una cápsula de carteras con una diseñadora que hoy es amiga mía. Me metí de lleno: iba todos los días a la oficina, dibujaba, hasta aprendí la estructura técnica del producto. Siempre digo que cuando hacés algo con responsabilidad, respeto y amor, no puede salir mal.
—¿Cómo fue la adolescencia siendo hija de Araceli?
—La adolescencia ya es difícil de por sí. Es un proceso hormonal, una revolución total Hoy, a los 37, puedo mirarlo con más comprensión. Y si además es expuesta, tiene un desafío mayor.
—Y tener una mamá que es un ícono, una bomba sexy. ¿Pudo correrse como figura y darte lugar?
—Cien por ciento. Para mí era mi mamá. Obvio que sé que es hermosa, pero yo no la veía como una bomba sexy. Ella es al revés: capaz estamos charlando algo de la vida en un lugar público y se pone re histriónica, y le digo: “Má, te olvidás de que la gente nos está mirando”. De chica no quería acompañarla al supermercado porque cada dos minutos nos frenaban. A ella le encanta ir. Con mi mamá siempre fuimos muy cercanas también en edad. No existía esa distancia en la que uno se rebela contra los padres. Tampoco fui una chica de salir mucho o tomar alcohol. Me interesaban otras cosas.
—¿Siempre estuvieron claros los roles?
—Sí, mamá es mamá, no es amiga. Obvio que charlamos y tenemos confianza, pero su rol siempre estuvo muy claro. Con Toto le pasa lo mismo.
—¿Era brava?
—Es brava, como todos, pero es una mujer que tiene muy claros sus ideales y muy clara su forma de vida. Y eso lo transmite a su familia.
—¿Qué sentiste cuando la viste llorar en televisión hace poco?
—Uno tiene que pensar mucho lo que dice, porque esto se replica en todos lados. Nada de lo que ella dijo me fue ajeno. No me sorprende que llore: nadie puede disociarse de sus emociones. Cada historia es personal y hay heridas que el resto no conoce. Yo vi a una mujer siendo cien por ciento sincera, y me parece fantástico.
—¿Qué le dijiste después?
—Que me parecía bien que diga lo que siente, siempre que no perjudique a nadie. Pero yo sabía lo que venía después: críticas, mentiras, inventos, y eso es lo que duele. Muchas personas conocen la verdadera historia, pero vende más mentir.
—Y hay algo de esa pareja con Adrián Suar que todavía sigue despertando mucho interés.
—Porque quedó en la historia, pero también es parte del pasado.
—¿Cuánto tiempo viviste con él?
—Muchos años. De mis 3 a mis 17, más o menos.
—Es mucho tiempo, vos por supuesto tenés a tu papá, pero existió un ejercicio de la paternidad.
—Totalmente.
—¿Viviste un duelo con esa separación?
—Sí. Mi mamá se separó dos veces. Con mi papá yo era muy chiquita, esa fue mi normalidad. Fue dura la separación era una persona importante en mi vida. No fue fácil, tampoco fue lineal entre ellos, fue una transición con subidas y bajadas.
—Tuviste una charla con él.
—Sí, pero hace cien millones de años.
—¿Te quedaste enojada?
—Es difícil porque de cualquier cosa que diga se van a agarrar. No fue lo que esperaba, pero el enojo vino por otras cosas.
—Era un segundo papá.
—Ese rol se construye, aunque el padre esté presente. Mi papá fue muy presente siempre, pero la convivencia genera algo más.
—¿Hoy se cruzan y se saludan?
—Sí, aunque no nos cruzamos nunca. Pero viví con él 14 años, ¿cómo no lo voy a saludar?
—Siempre mantuviste muy limpio el vínculo con tus hermanos.
—Re, porque son personas diferentes al resto. Me molesta cuando les dicen hermanastros. No importa de qué madre o padre salieron: son mis hermanos para toda la vida.
—¿Te llegaron a felicitar cuando se corrió el rumor de que iban a ser tíos?
—Fue un delirio. Las mujeres menstruamos, nos inflamamos, tenemos procesos hormonales. Me parecía absurdo tener que explicar algo tan básico. Y más viniendo de mujeres.
—¿Te dolió?
—No, estaba de vacaciones, desconectada del celular. Pero hay que frenar con preguntar “¿estás embarazada?”. Nunca sabés qué está atravesando el otro.
—Vos siempre hablás de manifestación y contás que te resulta.
—Te cuento algo: una semana antes de estrenar la obra Pequeños grandes momentos falleció papá y en el texto había monólogos de padres. Fue desgarrador y reconstructivo a la vez. Muy duro de hacer, pero el arte tiene esa magia de transformar.
—Ahí aparece Mi amiga y yo.
—Sí. Fui a ver la obra después de un año atravesada por el duelo. Aunque una parte de mí quería trabajar, la otra no podía. Me sentía disociada. Leía textos y no quería hacer ninguno. Mi terapeuta me dijo algo clave: “El entusiasmo no viene de afuera, viene de adentro. Cuando estés lista, algo te va a entusiasmar”. Entonces decidí ir a ver esta obra sin juzgar, con otra disposición. En ese momento mi personaje lo hacía Josefina Scaglione.
—Y se conecta con tu propia historia.
—Claro. Mi personaje escribe canciones que nunca muestra. Yo hago eso hace años. Tengo canciones guardadas en una nube esperando que deje de ser tan exigente conmigo misma. Sentí que esta obra era una forma de cocrear y finalmente soltar todo eso. Entonces no solamente es un espacio donde la paso bien, me rio, me divierto, canto, toco la guitarra, bailamos, disfrutamos, la gente conecta un montón, sino que para mí es un ejercicio en el que todos los días digo: “ok, este año”.
—2026 es un año bisagra.
—Sí. De liberarme de mandatos, de hacer lo que tengo ganas. Todos tenemos, por más que trabajemos en no ponernos etiquetas y ponernos en un espacio físico hay algo que siempre está diciendo: “Uy, tenés que hacer esto”. “Uy, deberías, a esta edad deberías hacer tal cosa”. “Vos ya a esta altura de la vida deberías tener”. Siempre está eso en la cabeza dando vueltas y uno tiene que volver a enfocarse y decir: “Ok, no, qué pesada mi cabeza, bueno me la saco un ratito y vuelvo”. Y así constantemente. Pero es un año para sacar a la luz todas esas cosas que tengo ganas de hacer y que vengo guardando hace años.
—¿La música está ahí?
—Cien por ciento.
—¿Esa presión de la que tanto hablás también tiene que ver con la maternidad?
—Me encantaría ser madre y va a suceder cuándo y cómo tenga que suceder. Eso sí, no será este año. No siento una presión pero lógicamente tengo claro que tengo un reloj biológico y que más allá de eso me encantaría ser madre.
—Te lo escuché y también me quedé cuando estábamos hablando de tu papá y me dijiste que la primera conciencia del dolor tuvo que ver con che, no va a conocer a sus nietos.
—Es que yo sé que voy a tener hijos. Y siempre digo que me encantaría, sin juzgar ningún método de nada, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Obviamente hace un par de años, ahora ya no tanto porque es cuando sos un poquito más joven, todas mis amigas empezaron a hablar de congelar óvulos, nada, de todo este tema. De que muchas estaban en pareja, otras no. Otras que quieren ser madres, otras que no saben. Pero tener esa posibilidad. Y yo siempre tuve claro que no quería eso. No quería exponerme a eso. No quería exponer mi cuerpo a eso. Que no significa que esté mal o bien, es mi deseo, es mi cuerpo y es lo que yo tengo ganas de hacer conmigo. Siempre pensé en esto como de va a suceder en el momento que tenga que suceder de alguna manera u otra. Porque ser madre no significa solamente que el hijo nazca de ti, una puede ser madre de un perro, de una persona, de quien sea. De un hermano. Va a suceder de la manera que sea. Me encantaría sí, no es este año.
—¿Con Santi?
—Con él fue la primera vez que tuve la certeza de decir “es con esta persona”. Y eso es por su forma de vida, por su familia, por cómo es él, por cómo me acompañó en el proceso de mi papá. Porque nosotros apenas estábamos saliendo y, de algún modo, el que vivamos juntos tuvo que ver con eso.
—¿No estaban viviendo juntos en ese momento todavía?
—Se coqueteaba, pero no. O sea, no ciento por ciento. Él es una persona que no solo me acompaña, me contiene, me escucha. Está pendiente de lo que necesito.
—¿Cómo se construye intimidad siendo tan pública?
—Al principio no hacía visible la relación porque se pierde la mística y la magia de un montón de cosas, no se le da tiempo a la construcción de la pareja. Lo de mi papá también se supo mucho después porque para mí era importante poder transitar ese momento sin tener que decirle nada a nadie.
—¿Te imaginas en un streaming?
—Sí, un podcast me gustaría más. Lo estoy trabajando. Me gustaría hablar con personas sobre la vida.
—¿Hoy estás liviana llevando la vida?
—Por momentos sí, por momentos no. Capaz veo una paloma y lloro. Y después me río. Aceptar que somos todo eso es lo más lindo.
—La empresaria con Helicia sigue ahí a full.
—Sí, un poco depende de que nos elijan también. Estamos en un momento del comercio en indumentaria, accesorios, donde se abrió algo muy abruptamente, que me parece bien que suceda, pero el tema es que a las empresas más chicas de la Argentina no se las ayuda mucho.
—Es difícil para las Pymes.
—Es difícil sostener porque todo es muy caro. Entonces, este mes cumplimos 14 años y fue el último cumpleaños de Helicia tal como la conocemos. Entendimos que la fórmula que hasta ahora funcionó, ya no funciona, entonces para no hundirnos como un montón de marcas que perdimos estos últimos dos años tiene que renacer, transformarse y reformarse. Así que estamos en ese proceso.
—No se termina la marca.
—Helicia somos nosotras, Florencia y Agustina, que la sacamos a la vida y a la luz. Necesita reciclar la energía para poder volver a producir otras cosas. Entonces, para eso, necesitamos que la gente nos elija.
—¿Te enoja cuando un ministro (Luis Caputo) dice que se viste con marcas de afuera?
—Me parece que fue un poco desatinada la forma. Vos podés vestirte con lo que quieras, pero no podés quitarle mérito a cualquier cosa que se haga en el país. Me parece que uno puede elegir lo que quiere, pero acá tenemos mucha gente muy creativa, muy talentosa y que se le saque mérito a eso no me parece bueno. Es desatinado. Somos muchos los que trabajamos de esto y le ponemos tiempo y amor, nosotras producimos todo en nuestro país y si no lo podemos sostener, hay un montón de personas que dejan de tener trabajo. Además, se pierde nuestra identidad, porque podés comprar lo que quieras en cualquier parte del mundo, pero nada va a ser con lo que hacemos acá.
—Para este 2026 mucho teatro. ¿Cómo se están llevando Con Presta?
—La verdad que muy bien. Somos cuatro sobre el escenario junto a Sabrina Lara y Rodrigo Raffetto, que son dos actores maravillosos.
—En la historia, ustedes son dos amigos y él se separa.
—Somos Santiago y Valeria, amigos de toda la vida. Santiago se separa después de diez años, pero siempre estuvo enamorado de Valeria y se va a su casa a vivir su casa y pasa de todo. Es una obra muy divertida y la gente participa activamente.
—¿Viernes y sábados?
—Viernes y sábados en el Teatro Astros, a las 21 horas.
—Y nos vamos a reír, que nos hace falta.
—Sí, a todos. Vayan a reírse, a divertirse, a distenderse, a pasarla bien.