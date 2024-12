Juani de Los Totora: su conexión con la Selección Argentina, la anécdota con Susana y qué haría con un millón de dólares

Casino Resort - Juani - Los Totora - corte 1

Juan Ignacio Giorgetti es tecladista y uno de los fundadores de Los Totora, una reconocida banda de cumbia argentina originaria de La Plata. Junto con su hermano Nicolás, creó el grupo en 2002, inicialmente como un proyecto entre amigos para animar reuniones y fiestas. La agrupación, que hoy completan Juan Manuel Quieto y Santiago Giorgetti, ha recorrido la Argentina y participado en los festivales más importantes del país. Su propuesta musical, basada en reinterpretaciones de clásicos y composiciones propias con un estilo fresco y festivo, rápidamente captó la atención del público, consolidándose como una referencia dentro del género de la cumbia pop.

Con más de dos décadas de trayectoria, pasaron de tocar en eventos locales a presentarse en escenarios de renombre y festivales internacionales. Los Totora lograron un gran reconocimiento, incluyendo premios como el Gardel al Mejor Álbum de Género Tropical en 2016 por su disco Cuestión de Tiempo. Además, tocaron en lugares emblemáticos como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Barcelona y Madrid, llevando la cumbia argentina a otros países.

Su música se convirtió en una elección frecuente para celebraciones y encuentros masivos, destacándose por sus ritmos pegadizos y letras emotivas. El grupo mantiene una fuerte relación con la Selección Argentina de Fútbol y tuvieron la oportunidad de cantar el Himno Nacional en partidos internacionales. Su vinculación con el deporte también incluye recuerdos especiales, como su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

A pesar de la intensidad de su carrera, los integrantes se mantienen unidos gracias a una premisa de trabajo colectivo, donde la familia y el respeto mutuo son fundamentales para su convivencia y éxito a lo largo de estos 23 años.

Juan Ignacio Giorgetti: “Los Totora es más que una banda, es una familia que prioriza el tiempo juntos”. (Candela Teicheira)

Pollo: — No hay ninguna persona en Argentina que le pongas el tema Marchate ahora y no sepa la letra. Tienen demasiados años de éxitos. ¿Cómo viene diciembre para una banda tan requerida?

Juani: — No tengo la cantidad de shows que habremos hecho en todos estos años, pero para que te des una idea hoy estamos a un poquito más de un mes de terminar el año y nos quedan 32 shows.

Pollo: — ¿Cuántos eventos puede llegar a tener?

Juani: — Nosotros hoy estamos en un momento en el que priorizamos la salud, la familia y el tiempo, que es lo que no vuelve. Pero calculale que pueden ser tranquilamente 30 shows en el mes.

Pollo: — ¡Es uno por día!

Juani: — Sí, es un montón.

Pollo: — Porque aparte le ponen mucha onda, bailan…

Juani: — Tenemos una estructura armada de una organización, de una empresa que podés hacer tres shows en el día. Vos llegás a un lugar y está todo armado, orquestado, obviamente siempre hay cuestiones que resolver, pero lo tenemos bastante organizado. Podríamos hacer 50...

Pollo: — ¿Y cuántas propuestas les llegan?

Juani: — Muchas. Como 200. Es muy loco. Hemos llegado a un lugar en el que la gente sabe que el show de Los Totora es divertido y va a fallar. Gracias a Dios tenemos un montón de trabajo, después de mucho esfuerzo y de atravesar las puertas cerradas al principio. Esto no fue siempre así...

Shows memorables

Pollo: — ¿Recordás algún show que decís: “No me importa a dónde es ni cuándo es, lo voy a hacer”?

Juani: — Sí, una vez me llamó Susana Giménez. Yo estaba en Pinamar, si mal no recuerdo en 2018. Estábamos tocando en la gira de verano y recibo una llamada de un abogado muy conocido del país.

Pollo: — ¿Burlando?

Juani: — Sí, Fernando Burlando. Me llama y me dice: “Estoy con Susana”. “Buenísimo, mandale un beso. ¡Qué lindo! Mi mamá se muere si sabe”, le digo. Y él me dice: “Mañana es el cumpleaños. Quiere que vengan a tocar”.

Pollo: — ¿De hoy para mañana?

Juani: — Sí. Era 28 de enero y ella cumple el 29. Me dice: “Te mando un avión ya”. Le digo: “Fer yo mañana tengo shows cerrados”. “Es Susana”, me dice. Corto, lo hablo con los chicos y digo: “Hay que suspender todo. ¡Es Susana! Nos van a perdonar. Cuando llamemos al del boliche le decimos: ‘¿Qué harías vos en mi lugar?’”

Pollo: — Andá a lo de Susana.

Juani: — Es Susana. Me causa gracia, pero al principio fue muy estresante. Estábamos en reunión familiar: Nico, Santi y Juan, que estaba haciendo el asado, estábamos decidiendo qué hacer y obviamente ganó Susana. Agarramos las cosas, empezamos a alquilar instrumentos en Uruguay y toda la movida. Esto fue un 28 a la tarde y el 29 a las 7 de la tarde estábamos haciendo un cumpleaños para Susana y 30 invitados.

Pollo: — ¿Eso es gratis? Te pagan el avión, vas y vivís la experiencia.

Juani: — Sin duda, obvio.

Pollo: — ¿Y con la selección argentina? Porque estaban mucho en 2014 en Brasil...

Juani: — Sí, nosotros tocamos mucho para la Selección y para los chicos en forma privada, como casamiento de Paredes, el casamiento de la hermana del Fideo, hace poquito, en diciembre pasado. Tocamos para la cuñada de Leo, la hermana de Antonella que se casó en Rosario el año pasado. Pasa que los chicos a veces me llegan por otro lado para que yo les cobre.

Pollo: — ¿Cómo sería eso?

Juani: — Si hoy me llama Leo y me da un euro yo no lo toco. “Yo te debo todo a vos, amigo”, le digo.

Pollo: — Me gusta. Estoy de acuerdo.

Juani: — ¿Qué hacen? Me mandan a hablar con la productora, ella habla con el booking nuestro. Cuando me llega la factura leo el nombre y digo: “No puede ser”. Son bichos, me hacen esa porque saben como soy. Ellos saben que es nuestro trabajo y lo recontra respetan, pero a nosotros nos sacaron tantas sonrisas que yo siento que voy a estar en deuda toda la vida. Le puedo hacer un show de lunes a domingos, todos los días de la semana.

El Pollo y Juani repartiendo el dinero en el Juego del millón. (Candela Teicheira)

El juego del millón

Con una valija que contenía un millón de dólares, el Pollo invitó a Juani a gastar el dinero en lo que quiera. ¿Cómo decidió repartirlo?

Pollo: — Hay que quemarlo. ¿Con qué te gustaría arrancar?

Juani: — Lo primero que hago es quemar 200 lucas en la modernización de nuestro estudio, nuestra sala Totora. Tenemos un depósito en el que guardamos los colectivos, tenemos un estudio, una sala de ensayo hermosa, pero con esto lo dejo como la Nasa, sería el Google de la cumbia (risas).

Pollo: — 200 lucas para dejar muy copado el estudio.

Juani: — Sí, muy copado. Meto sauna, de todo…

Pollo: — Te quedan 800.

Juani: — Haría un viaje grupal.

Pollo: — ¿Con quién?

Juani: — Con mis músicos, mis socios y todas las familias.

Pollo: — ¿Tus socios son tus hermanos?

Juani: — Sí. Sería como un regalo a la empresa.

Pollo: — ¿Cuánto?

Juani: — 300 lucas.

Pollo: — ¿A dónde te gustaría ir?

Juani: — A un all inclusive. A tomar cerveza, sol y a jugar al vóley en la playa.

Pollo: — Quedan 500.

Juani: — Me gustaría comprarme acciones de un club español.

Pollo: — ¡Me encanta! Es el sueño de toda persona futbolera, pero después no funciona…

Juani: — No, ya sé (risas).

Pollo: — Pero es hermoso...

Juani: — Me gastaría 400 lucas verdes para tener unos puntos del Cartagena de España. Quisiera estar tomándome unas cervecitas bien frías con unas tapas en mi club mirando la Primera, perdiendo 2 a 0. No me importa nada.

Pollo: — ¡Qué ganas de tener eso!

Juani: — Es espectacular.

Pollo: — Te quedan los últimos 100.

Juani: — Y… me compro un buen un auto.

Pollo: — ¿Qué te gustaría?

Juani: — Soy más camionetero, en realidad.

Pollo: — ¿Una Q5?

Juani: — Me gusta. Me entran los cochecitos de bebé atrás. No pido más nada…

“Si Leo (Messi) me pide un show, no le cobro ni un euro porque nos sacaron tantas sonrisas que yo siento que voy a estar en deuda toda la vida”, explicó Juani. (Candela Teicheira)

En números

El cantante se atrevió a responder el cuestionario y reveló intimidades en relación al sexo, el dinero y sus emociones.

Pollo: — ¿Hace cuántos días no tenés sexo?

Juani: — Dos.

Pollo: — ¡Es un buen promedio!

Juani: — Se me dio, ¿eh?

Pollo: — Te podría haber agarrado en un 12 un 8 días…

Juani: — Sí, me agarraste bien.

Pollo: — ¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste?

Juani: — Y mi casa...

Pollo: — ¿Cuántas veces lloraste en los últimos 30 días?

Juani: — Cero.

Pollo: — ¿Sos de llorar?

Juani: — He llorado mucho, pero como hermano mayor y jefe de familia siempre estoy más consolando que llorando. Después capaz que solo exploto mal. Siempre estoy más abrazando que llorando.

Pollo: — ¿Pero dejás que te abracen y te relajas o no?

Juani: — No sé si soy tan bueno delegando esa tarea.

Pollo: — ¿Cuántos bóxers tenés?

Juani: — ¡Qué buena pregunta! Tengo 15 y uso dos o tres, siempre los mismos. Voy renovando esos (risas).

