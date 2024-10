José Luis Espert: “Necesitamos 20 años del liberalismo que representa Milei para salir de la villa miseria kirchnerista”

El diputado Espert es una de las principales espadas legislativas del presidente Milei en la Cámara baja (fotos Matías Arbotto)

El diputado José Luis Espert aseguró que “los argentinos necesitamos 20 años del liberalismo que representa Javier Milei para salir de la villa miseria kirchnerista”. Es una de las múltiples definiciones que dejó el economista que preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja y que se convirtió en los últimos meses en una de las espadas legislativas del jefe de Estado. A pocos días de haber sido virtualmente lanzado como candidato para el año que viene por el líder libertario, Espert recibió a Infobae en su despacho y habló de la actualidad, las tensiones en los debates y sobre la disputa que plantea contra el modelo kirchnerista.

“Sería ideal que compita Cristina Kirchner y ganarle, para que quede claro que pierde la figura central del kirchnerismo”, afirmó Espert. La mención a la anterior vicepresidenta tiene relevancia porque ocurre en medio de la interna descarnada que se desató estas semanas por el control del Partido Justicialista. En esa discusión, CFK apareció desafiada por el gobernador Axel Kicillof. “Los dos son títeres escatológicos”, definió sin ambages el economista. La tercera “figura” que apareció del mundo kirchnerista fue Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza que clausuró la obra que Mercado Libre en el Mercado Central, que involucra una inversión total de 75 millones de dólares, más de $ 80 mil millones que se sumarán en un futuro a la economía de ese municipio castigado mal por la pobreza y el desempleo.

“En el resto del país el kirchnerismo es casi insignificante. El kirchnerismo ahora haciendo nido en la provincia de Buenos Aires, por eso hay que ganarle y sacarlo de ahí”, afirmó el diputado nacional y agregó: “Necesitamos 20 años del liberalismo que representa Milei para salir de la villa miseria kirchnerista”.

Al ser consultado sobre el riesgo que se repita lo que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, que le ganó en 2017 las elecciones a CFK y, dos años después, ganó las elecciones y volvió al poder, el presidente de la Cámara baja explicó: “En la historia del triunfo contra el kirchnerismo en 2017 y derrota en 2019 falta analizar lo que pasó entre 2017 y 2019, que fue una crisis económica que tuvo Macri porque el déficit fiscal nunca desapareció y se financió con deuda. Un día se cortó el carrusel del financiamiento y quedaron pedaleando en el aire. Eso ahora no va a ocurrir porque el Gobierno, mucho antes del proyecto de ley de déficit cero, ya tiene déficit cero. Esto es crítico para que no vuelva a ocurrir lo que pasó entre 2018 y 19. Por eso, esta vez la historia va a ser diferente”.

En la entrevista Espert habló sobre la discusión del Presupuesto en Diputados, el cruce con el diputado kirchnerista Carlos Castagnetto -hubo amenazas de golpes en medio de una sesión-, la economía y la agenda parlamentaria que plantea la oposición. Pero también la tensión que se viene con sectores que vienen subiendo el tono de la oposición al Gobierno, como los sindicatos y los universitarios. “Están viendo que el país y la economía despega, por eso hay muchos que se están poniendo nerviosos. Un paro, una toma de facultades, es todo político”, consideró.

Y también abordó la cuestión de las restricciones cambiarias: “El cepo se va a terminar, sin dudas que se va a terminar, simplemente estamos tomando recaudos para que no haya ninguna tensión en el mercado de cambios que dificulte el objetivo inflacionario, que es el principal objetivo de este gobierno en esta primera etapa, hasta que se consolide la estabilidad de precios”.

– El presidente Milei dijo que usted va a ganar el año que viene en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo tomó esta declaración? Y le pregunto si efectivamente tiene intenciones de competir.

- Yo me siento siempre muy halagado por el Presidente y soy una persona muy agradecida. Es cierto que somos amigos y nos queremos mucho, pero la verdad que él es muy, muy generoso conmigo y lo agradezco muchísimo. Ahora sobre la candidatura, diría que lo que tenemos claro con el Presidente es que tenemos una chance enorme el año que viene de ganar la elección y ganar en el 2027 también. Después se verá en qué lugar de la lista, pero lo importante es que La Libertad Avanza y sus aliados van a ganar la elección del año que viene.

– Puede ser irrelevante para una construcción política el lugar, pero no es irrelevante quién encabezará la lista.

- No digo que no sea importante. Lo que es más relevante, es que la libertad siga avanzando, que las ideas que defendemos avancen, porque son ideas que le hacen bien a la gente. Porque en los países donde se aplican estas ideas la gente vive cada vez mejor, prospera. Nuestro objetivo es, primero, sacar a la Argentina de la miseria en la que la dejó el kirchnerismo, y después, que empiece a crecer y ser un país cada vez más rico. Eso es lo importante. Después veremos en qué lugar de la lista. Obviamente no es irrelevante, pero lo más relevante es que ganen las ideas de libertad.

– Lo que se está configurando es, por un lado, La Libertad Avanza con su nombre u otro, y por otro lado está el peronismo, que se está reordenando y enfrenta una interna descarnada, con Cristina Kirchner discutiendo con Axel Kicillof, en un todo contra todos.

- A mí me encantaría que Cristina compitiera el año que viene. Creo que La Libertad Avanza va a ganar el año que viene la elección, pero me parecería muy importante para empezar a enterrar al kirchnerismo, políticamente hablando, que fuera alguien bien de paladar negro del kirchnerismo. Ella sería ideal, para que quede claro que ella es la que pierde, que pierde la figura central del kirchnerismo, como es Cristina Kirchner.

Sería ideal para los objetivos políticos que perseguimos, que es que a la Argentina le vaya cada vez mejor, porque el negocio político del kirchnerismo es todo lo contrario, que a la gente le vaya cada vez peor. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo tiene como concepto colonizar a la gente con un plan social. El sueño húmedo del kirchnerismo es “todo el mundo miserable, todo el mundo viviendo de un plan social”. Nosotros pensamos todo lo contrario: queremos gente absolutamente libre, libre de la injerencia de corporaciones, de la injerencia de la política, de empresarios prebendarios, de sindicalistas chorros, que llamo sindigarcas. Queremos gente cada vez más libre, más erguida sobre sí mismo, educada, formada, con capacidad de discernir. Por eso el plan de alfabetización del año que viene, y por eso el haber empujado la ley que decretó la educación básica como servicio estratégico esencial. Queremos gente cada vez más independiente y libre. Son proyectos que chocan entre sí.

– Los mismos objetivos y la misma narrativa planteaba el gobierno de Macri, incitando a que sea Cristina la rival. Le ganaron en 2017 y en 2019 perdieron y ella terminó armando el nuevo gobierno como vicepresidente. ¿Por qué no va a pasar de nuevo? ¿Por qué va a ser distinto?

- Esta vez va a ser distinto porque el presidente Milei y su equipo de gobierno y todos los que lo acompañamos estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que no ocurra la crisis de 2018 y 2019 que lo hundió a Macri.

– A ver. Me interesa...

- ¿Me pregunta por qué no se va a repetir la historia que ocurrió durante los cuatro años de Macri?

– Exacto.

- En la historia del triunfo contra el kirchnerismo en 2017 y derrota a manos del kirchnerismo en 2019 le falta analizar lo que pasó entre 2017 y 2019. ¿Qué es lo que pasó ahí? La crisis económica de Macri. La crisis económica de Macri vino como consecuencia de que -por la razón que fuera- el déficit fiscal nunca desapareció. Siempre hubo financiamiento para el déficit fiscal endeudándose, y un día se cortó el carrusel de la deuda, del financiamiento y quedaron pedaleando en el aire o colgados de un pincel.

Esta vez eso no va a ocurrir porque el Gobierno, mucho antes del proyecto de ley de déficit cero, ya tiene déficit cero. Esto es crítico para que no vuelva a ocurrir lo que pasó entre 2018 y 19. Por eso esta vez la historia va a ser diferente. Igual, eso es una parte de toda la historia. Además, tenemos un presidente que la vara en campaña la puso infinitamente alta sobre lo que hay que hacer en Argentina comparado con cómo fue la campaña de 2015. La vara que puso el presidente Milei es tan alta que da espacio para hacer todas las cosas que Argentina necesita...

– ¿En qué sentido?

- El Pacto de Mayo refleja el decálogo de cosas que el Presidente siempre tuvo en la cabeza, que es el respeto irrestricto de la propiedad privada, bajar el gasto público. En el año 2023 el gasto público estaba en 39 puntos del Producto, el Presidente tiene como objetivo bajarlo a alrededor de 25, pero ya lo bajamos casi 7 puntos, de 39 a 32. También está la reforma laboral, una legislación previsional diferente, la reforma de la coparticipación, apertura del comercio. La campaña de Milei se hizo en base a la reforma estructural que Argentina necesita, que está reflejada en el Pacto de Mayo. Eso genera un espacio para hacer de todo.

– Volvamos un paso atrás sobre el tema del peronismo. La pelea que hay entre Cristina Máximo y Axel Kicillof. ¿Qué mirada tiene sobre esa pelea?

- No sé cómo va a terminar esa pelea. Por supuesto, no me voy a poner en pronosticador, pero es una pelea entre dos títeres escatológicos, Cristina y Kicillof.

– ¿Títeres escatológicos?

- Son escatológicos Cristina y Kicillof. Yo no sé cómo Argentina todavía puede darse una política como Cristina Kirchner, multiprocesada por chorra, responsable de haber firmado el Memorándum con Irán para ocultar su responsabilidad en la voladura de AMIA y la Embajada de Israel, donde murieron más de 100 argentinos. Eso es Cristina Kirchner. Y Kicillof es un inútil que nos ha generado a los bonaerenses y a los argentinos en general -porque no es solamente un tema de los bonaerenses- juicios perdidos en el exterior por haber estatizado mal YPF, mal Aerolíneas Argentinas, haber dibujado el PBI, hemos perdido varios juicios. Y deja la provincia desmantelada. O sea, los dos son escatológicos y son dos títeres, dos payasos.

– ¿La idea de José Luis Espert, independientemente de ser candidato el año que viene, es liderar la provincia de Buenos Aires? ¿Quiere gobernar la provincia de Buenos Aires?

- Nos queda muy lejos eso todavía.

– Porque habla mucho de Axel Kicillof y lo cuestiona con mucho énfasis.

- Porque es mi territorio, donde yo nací, donde vivo, donde voy a tratar de renovar mi banca el año que viene. Por eso hablo de Kicillof, porque es un enemigo local, territorial mío. Porque detesto la manera en que empobreció la provincia de Buenos Aires, que la está destruyendo, que les ha podrido la cabeza a los chicos.

– ¿Es una posibilidad o no está en los planes de Espert?

- No lo voy a contestar, porque el 2027 queda muy lejos.

– Elisa Carrió tuvo una definición muy impactante. Dijo que “Milei está jugando con fuego; si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno”.

- Si se recorta eso que dijo Lilita, no es desacertado. Para un proyecto de transformación de la Argentina y para el bien de los argentinos sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires es crítico. El espíritu de lo que dice ella es ese. Después uno puede hablar de coyuntura política. Es Milei o no es Milei, pero una provincia de Buenos Aires gobernada por una lacra como el kirchnerismo, dificulta mucho hacer que el país prospere. Ese es el tema central de Lilita y yo lo comparto. Esa lectura, más allá de lo coyuntural. Yo considero que es crítico ganarle al peronismo o al kirchnerismo.

– Diferencia al peronismo del kirchnerismo...

- Quise decir kirchnerismo.

– ¿Es distinto para usted el kirchnerismo del peronismo?

- Estaba hablando del kirchnerismo.

– Estuvo en La Matanza para levantar simbólicamente la clausura. Antes de preguntarle sobre el hecho ¿por qué una persona como Espinoza tiene el nivel de aceptación que tiene, que gana todas las elecciones?

- Eso no lo sé. Lo que puedo hablar es de lo que hicimos en La Matanza, que fue visibilizar una amorfidad absolutamente impensada, que es que un intendente se transforme en un Grabois, usurpando propiedad privada como es el predio que Mercado Libre tiene en el Mercado Central. Porque esto no se dice, pero Mercado Libre está en regla y lo que está haciendo está ajustado a derecho. Y el Mercado Central, por si el intendente de La Matanza no lo sabe, por la ley que lo creó, es un ente donde solamente tienen gobierno la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. El intendente de La Matanza no tiene ninguna jurisdicción dentro del Mercado Central.

Lo que hizo Espinoza, al intrusar esta propiedad, es cometer un delito, que es el delito de usurpación o de intrusión. De hecho lo está usurpando porque está impidiendo que la gente de Mercado Libre comience una obra de 75 millones de dólares, que le daría 2.300 nuevos empleos en blanco, bien pagos a los matanceros. Pero Espinoza prefiere la miseria que está alrededor de esa nave de Mercado Libre y no gente independiente, gente que tenga capacidad de discernir, educada, que la pase bien. Espinoza necesita esclavos, como todo el kirchnerismo. Necesita gente derrumbada emocionalmente, derrumbada desde el punto de vista personal, esa es la gente que él quiere y por eso está en contra de que Mercado Libre prospere dentro del predio del Mercado Central.

Fuimos a exponerlo Espinoza como un Grabois. Espinoza es el Grabois en el Mercado Central en este momento. Nosotros lo que hicimos fue visibilizar esa usurpación, visibilizar la violación de la propiedad privada que ha hecho Espinoza. Dicho sea de paso, en el Pacto de Mayo, el primer punto que propuso Milei para que se firmara con los 19 gobernadores es el respeto irrestricto de la propiedad privada y nosotros tenemos la locura de un intendente municipal violando la propiedad privada. Acá mucha gente se ha sorprendido por lo que hicimos, pero en realidad lo que hicimos fue exponer la amorfidad de un jefe comunal, de un jefe municipal, violando la propiedad privada, una cosa de locos. De hecho, tiene una denuncia penal Espinoza por parte del Mercado Central.

– Se vienen días complicados. Está anunciado un paro del transporte para esta semana y hay sectores sindicales que están planteando endurecer la relación con el Gobierno. ¿Qué opina?

- La economía está creciendo, se está recuperando, tenemos una economía donde los salarios reales están creciendo, las jubilaciones reales están creciendo, los planes sociales están creciendo y están creciendo respecto de un subsuelo provocado por el incendio kirchnerista, del cual todos los que están manifestándose hoy fueron actores. El sindicalismo fue parte actora a favor del kirchnerismo. El Consejo Interuniversitario Nacional. Yo nunca los vi gritar contra la política universitaria del kirchnerismo, cuando la inflación destruía los salarios reales de los profesores. Soy graduado de la UBA, mi grado lo hice en la UBA, después continué estudiando hasta el doctorado fuera de la UBA, y fui profesor universitario también de la UBA. Lo único que hacía era estudiar 24 horas por día. Y cuando di clase nunca me pagaron, no es nuevo, no es de ahora ¿por qué se la agarran con el gobierno de Javier Milei? Esto existió, es una amorfidad que viene de hace mil años y hay que cambiarla. Pero el Gobierno está haciendo las cosas que hay que hacer para sacarnos del pozo en el cual nos dejaron. Entonces, todo lo que venga contra este gobierno hoy es político.

– ¿Cualquier cosa?

- Sí, a todo esto que estamos viendo. Todo esto que estamos viendo es político. No digo “cualquier cosa” porque es muy genérico. Pero un paro, una toma de facultades, es todo político.

– Le hago una pregunta como economista, porque se reavivó la discusión sobre el cepo. ¿Cuándo se va a levantar? ¿El cepo efectivamente complica la economía o es irrelevante?

- El cepo se está terminando de a poco. Eso es otra cosa que no se ve, si uno mira las resoluciones que toma el Banco Central por semana, todas las semanas hay una liberación de alguna cosa que tenga que ver con el cepo. El cepo no tengan la menor duda de que se va a terminar. Este gobierno no es liberal en el papel, es liberal en serio. Este Gobierno ha hecho primero déficit cero durante nueve meses y después mandó un proyecto de ley con déficit cero, para que esté en la letra de la ley. No hace las cosas al revés: primero hace y después hace cosas para demostrar que lo que hizo está en el papel de la ley también. El cepo se va a terminar, sin dudas que se va a terminar, simplemente estamos tomando recaudos para que no haya ninguna tensión en el mercado de cambios que dificulte el objetivo inflacionario, que es el principal objetivo de este gobierno en esta primera etapa, hasta que se consolide la estabilidad de precios.

El debate en Diputados

– Le pido que empecemos por el propio de su función como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Una reflexión sobre el proyecto y cómo están trabajando los distintos bloques.

- Primero hay que decir que este es un Presupuesto muy importante para nosotros porque es icónico. Es la primera vez que un presidente presenta el Presupuesto. Nunca un presidente argentino presentó un presupuesto en más de 200 años de historia. Y nunca un Presupuesto tuvo en el artículo 1 el déficit cero. Es icónico por esas dos razones. Es un Presupuesto muy simple, que tiene 75 artículos, y que pone déficit cero sin suba de impuestos y privilegiando el pago de la deuda deja un margen muy chiquitito para la discrecionalidad, para la política.

– Sí.

- La discusión es sobre la composición del gasto. Nosotros hicimos una propuesta de composición del gasto para el 2025, con énfasis en Seguridad, Defensa, Acción Social y Educación, por el Plan de alfabetización. Ahí está la discusión. Si la oposición o el resto de los bloques, los aliados incluso, están de acuerdo con esa propuesta o no. Pero el hecho de que el artículo 1 diga “déficit cero” pone una baza. Una primera baza muy fuerte, porque obliga a discutir la composición del gasto.

– Es el mástil al que se ata todo el resto.

- El déficit cero es como el epicentro, sobre lo cual orbita todo el Presupuesto.

– La oposición quiere discutir en el Presupuesto temas que no pudieron resolverse en otras discusiones. Me refiero específicamente al tema universidades.

- En el tema universitario la realidad es que el Gobierno en materia de gastos de funcionamiento les dio más a las universidades de lo que las universidades pedían. Se les dio 270% de aumento en el presupuesto para gastos de funcionamiento, que es más de lo que pedían. Y en salarios, tanto docentes y no docentes, que es el gran componente del gasto de las universidades, ahí se les incrementó los haberes nominales a un ritmo muy cercano al de la inflación de este año.

Ahora la pregunta entonces es ¿si por gastos de funcionamiento le estamos dando mucho más de lo que pedían las universidades y en cuanto a salarios se les está dando un aumento muy parecido al de la inflación, por qué las marchas, por qué las tomas? Ahí claramente el es objetivo político. ¿Y por qué es político? Porque esto está empezando a funcionar y hay mucha gente se está poniendo nerviosa, porque si esto funciona, hay gente que va a tener que repensar cómo hacer política en serio o va a tener que abandonar la actividad política.

– La oposición plantea redireccionar los fondos de inteligencia o de la Secretaría General para mejorar el financiamiento de las universidades.

- El presupuesto universitario anda por los 3,5 billones de pesos, unos 3.200 millones de dólares anuales. El presupuesto de la SIDE, una SIDE destruida que para lo único que servía era para hacer chanchadas domésticas -con las hipótesis de conflicto que tenemos, como terrorismo, narcotráfico, etcétera- el DNU fijó un aumento del presupuesto de 100 mil millones de pesos, unos 90 millones de dólares. Frente a un presupuesto universitario de 3.200 millones de dólares.

– Muy lejos.

- No movés el amperímetro. Haciendo cero el aumento del presupuesto de la SIDE. Por eso digo que la discusión es política. No hay nadie que esté diciendo seriamente cuánto más aumentar el presupuesto de las universidades con un financiamiento genuino en serio. Es todo política.

– En el Gobierno confían en que se apruebe el Presupuesto, pero si no ocurre, no descartan en prorrogar el que está. ¿Qué clima está percibiendo? ¿Hay un clima colaborativo en Diputados?

- Desde el Gobierno queremos que haya Presupuesto, para nosotros no es lo mismo. El artículo 68 de la Ley 24.156 de Administración Financiera establece que si no hay un Presupuesto antes de fin de año, para el año siguiente se prorroga el vigente a través de decretos y resoluciones. Ese instrumento está en la ley, no es un instrumento que nosotros queramos que ocurra. Lo que queremos es que se apruebe el Presupuesto. El Presidente lo anunció en la Asamblea Legislativa así que mal podemos querer que no se apruebe.

– ¿Y sobre el clima con la oposición?

- Sobre el clima creo que está bien. Por las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, estamos bien. Hay un escenario más probable es que el Presupuesto se apruebe.

– Lo pregunto porque se ven escenas de mucha tensión. Esta semana un diputado amenazó con pegarle, una escena bastante rara, nunca vista.

- ¿Cómo explicaría lo que pasa? Creo que el kirchnerismo percibe que si esto funciona -como está funcionando- es el principio de su fin político, por eso están muy nerviosos, muy tensos, porque a pesar de estar en minoría en Diputados y en el Senado, se están sancionando proyectos para el bien de los argentinos, y la economía funciona. Pero lo que se ve en cámara también es lo que el kirchnerismo es. El kirchnerismo es todo lo que está mal en política, porque destruye todo. Así terminamos siendo una villa miseria, por culpa de ellos. Lo que se ve en televisión es lo que son: irrespetuosos, maleducados, mentirosos, tramposos, faltan a la palabra permanentemente, te dicen una cosa y hacen otra.

El problema es que no respetan reglas, por eso el país está destruido. Lo único que trato es que se respeten las reglas que acordamos. Como presidente de la Comisión, cuando cito a una reunión pongo el horario, la persona que viene, pongo el rango horario en el cual va a estar -porque los ministros o secretarios que vienen tienen sus actividades- me tomo el trabajo cuando comienza la reunión de Comisión de decirles “Miren, vino el secretario de Educación, la palabra “Educación”, en las casi 4.000 páginas del Presupuesto aparece en estas páginas”. Les cito exactamente las páginas, de las 4.000 hojas del Presupuesto, donde aparece la palabra educación, porque vino el secretario de Educación. El kirchnerismo y la izquierda nunca preguntan sobre ninguna cosa vinculada con el tema. Si viene Seguridad, sobre Seguridad, o si vienen ANSeS sobre ANSeS o Educación. Llega un momento que digo “por respeto a los invitados, por esta comisión, por respeto a sus colegas, haga la pregunta...”

– O apaga el micrófono...

- Pero es no es un tema que yo lo haga con gusto, con placer, sino que lo hago consciente de que tengo que cumplir un deber. Hay un rol que es ser orgánico, de organizar y que se respeten las reglas de juego. Si hay reglas de juego hay que respetarlas. Es como si jugás al fútbol, no podés hacer el gol en offside. Si invitás a la ministra de Seguridad para hablar de su protocolo Antipiquete, para hablar de lo que está pensando el Ministerio de Seguridad en materia de drones para controlar el ingreso de la droga al país... y le preguntás por su pasado con la JP... No es lo que estamos hablando, estamos hablando del Presupuesto 2025. Cuando ocurren esas cosas, yo soy categórico. Pero el problema no es mío, el problema es del otro, que pretende siempre romper la regla. Y yo la regla no la rompo.

– Está la oposición intentando avanzar con el tema de la limitación de los DNU. Creo que el propio Milei habló de que es un intento de golpe de Estado. ¿Qué mirada tiene?

- El paraguas de todo lo que me está preguntando hasta ahora es el nerviosismo de una parte de la oposición de que esto funcione, que los obliga a repensarse políticamente o directamente quedar afuera de juego. Cuando se sanciona la Ley 26.122 de los DNU, en 2006, que fue propuesta por el Ejecutivo de Néstor Kirchner, la miembro informante de ese proyecto fue Cristina Kirchner. Ellos propusieron una ley y ahora como esa ley no les gusta, la tratan de cambiar para que este gobierno no pueda en los hechos tener acceso al DNU.

Si la reformulación de la ley es que para que un DNU subsista se requiere la aprobación de las dos cámaras, saben perfectamente que estamos en minoría y justamente es para voltear todos los DNU posibles. Sin duda que el proyecto de DNU es para seguir dentro de este paraguas de tratar de que a este gobierno no le vaya bien, no hay duda de eso.

– ¿Coincide con esta idea de que tiene como objetivo afectar al gobierno y que en última instancia concretar un golpe?

- Afectar al Gobierno, seguro. Son las reglas de juego de la política, y en particular cuando tu rival político es una especie de termita de las instituciones del país como el kirchnerismo, no hay duda. Ellos están dispuestos a todo.

– ¿La Libertad Avanza y el PRO tendrían que consolidarse como un interbloque formalizado o como está ahora está bien?

Los formatos creo que son irrelevantes. Lo importante es que estamos trabajando juntos y muy bien con el bloque del PRO y con otros bloques también. El diálogo con una parte del Bloque Radical, con la Coalición Cívica, con Encuentro Federal.

– Esta semana se dio la ruptura del radicalismo. Los bloques opositores están en un momento de mayor fragmentación. Se rompen bloques que fueron aliados. ¿La Libertad Avanza se consolida más como minoría? La oposición más dura piensa que los puede arrinconar.

- Arrinconada La Libertad Avanza no está, para nada. No estoy para nada de acuerdo con esa visión. Todo lo contrario. El año que viene vamos a hacer una elección extraordinaria en la provincia de Buenos Aires en particular, que es la madre de todas las batallas. Pero es la madre de todas las batallas en serio porque el kirchnerismo haciendo nido ahí. Por eso es esta vez es de verdad la madre de todas las batallas.

– A ver, vayamos por eso. ¿Cómo que la provincia de Buenos Aires es el nido del kirchnerismo?

- El kirchnerismo está anidando claramente en la provincia de Buenos Aires, porque en el resto de las provincias se ha transformado en irrelevante. Donde es fuerte, porque tiene un gobernador, es en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el 40% del país. Gobernar la provincia de Buenos Aires es condicionar, para bien o para mal, al gobierno nacional. Y para los objetivos que tenemos en La Libertad Avanza, tener un Kicillof es un problema serio. Nuestros objetivos son tener un país cada vez más cercano a los países donde la gente vive bien, que la política les sirva a los argentinos, que se creen empresas prósperas, eficientes, que compitan en el mundo, que den trabajos bien remunerados y en blanco. El negocio político del kirchnerismo, como lo demostró cómo dejaron el país, es la miseria absoluta, que es lo que están dejando a su paso Kicillof o Fernando Espinoza en La Matanza: la miseria.

– No sé si quedó algo para comentar o algo para decir. Sino terminamos acá.

- Que no tengo la menor duda de que Argentina, de la mano de Javier Milei y de las ideas que defiende el presidente y las ideas que están en La Libertad Avanza y de todos los que lo acompañamos, van a hacer que al país y a la gente les vaya cada vez mejor. Pero no porque seamos unos genios, sino porque estamos haciendo lo que hacen los países donde la gente vive bien. El kirchnerismo ha dejado el país hecho una villa miseria porque hizo todo lo que hacen los países donde la gente vive mal: Cuba, Nicaragua, Venezuela, los modelos de Cristina y de Néstor. Ahí tienen la gente viviendo como viven. Nosotros queremos el modelo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa. Paraguay, Uruguay, Brasil. Normalidad. Necesitamos 20 años del liberalismo que representa Milei para salir de la villa miseria kirchnerista.

– ¿Y confía que en el 27 pueda reelegir Javier Milei con este rumbo?

- Si no hablé del 27 respecto a mi candidatura, tampoco voy a hablar de otras candidaturas. Lo que digo es ojalá que este sea el principio del comienzo de una eternidad de las ideas liberales aplicadas en Argentina. ¿Por qué? Porque sería hermoso que Argentina, así como estuvo 100 años cayendo, esté eternamente creciendo y prosperando por el bien de la gente.