Soledad Solaro: “Hasta hace poco decía que quería conocer una pareja que sea viudo y huérfano”

Soledad Solaro es una modelo y presentadora de televisión. Desde muy joven incursionó en el mundo del modelaje. A los 15 años en la agencia de Ricardo Piñeyro y, más tarde, en Dotto Models, donde se destacó como imagen de Ricky Sarkany. También estuvo en importantes pasarelas y eventos de moda, como los desfiles de Roberto Giordano.

En su carrera televisiva, debutó en 1998 como presentadora en un programa de verano. Entre 2000 y 2003 condujo en Fashion TV y en 2007 participó en el popular certamen Bailando por un Sueño. A lo largo de los años, continuó vinculada a la televisión, desempeñándose como movilera en programas como Carreras Argentinas y Mañanísima. Además, Soledad siempre tuvo un fuerte compromiso con causas sociales. Participó en eventos benéficos y campañas solidarias para los más necesitados y para hospitales.

A lo largo de su carrera, trabajó con reconocidos diseñadores nacionales e internacionales, destacándose como una figura influyente en el mundo de la moda y los medios. En las redes sociales cuenta con una comunidad de casi un millón de seguidores.

Sole Solaro: “No me estoy dejando elegir, estoy eligiendo yo a mi pareja”. (Candela Teicheira)

Rulo: — ¿Es difícil conocer a un buen hombre hoy en día?

Soledad: — Yo creía que era difícil hasta que acaba de llegar a mí.

Rulo: — Estas en pareja, de novia...

Soledad: — Sí, super bien. Creía que era difícil. Estuve mucho tiempo de novia en mi vida, pero el último tiempo hasta que llegara Fer (su novio) estuve bastante tiempo sola. Elegí para priorizarme y dije: “No voy a permitirme un café con una persona X”. Me cuesta chonguear, lo intenté, pero desde muy chica siempre fue como a la inversa que otras mujeres. En mis 20 siempre estuve con parejas muy estables, incluso con algunas convivencias, y de grande todo lo contrario.

Rulo: — ¿Y ahora estás para convivir?

Soledad: — ¡Wow! Arrancamos livianito (risas). Hace muy poco que estamos… Por supuesto es un proyecto y me encantaría porque cuando uno es más “maduro”, elije con otra convicción. Pero hace muy poco que estamos juntos, entonces todavía no podría ni siquiera empezar a hablar de ese tema.

Rulo: — Pero se te nota bien.

Soledad: — Sí. Es que en verdad no me estoy dejando elegir sino que estoy eligiendo yo a este hombre. Hay una diferencia en eso. Cuando decía elegir con convicción decía esto. Yo muchas veces quizás me dejé elegir, me permití eso, traté de estar y después dije: “No sé si es la persona que quiero seguir conociendo”. Ahí es donde hago un paso al costado. Me parece que está bueno también porque es ser responsable afectivamente. Creo que lo difícil es encontrar a una persona que esté en la misma frecuencia que uno.

Rulo: — A la hora de conocer a alguien, ¿qué te pesa más las ex o que tenga hijos?

Soledad: — Me estás tocando dos puntos clave (risas). Hasta hace poco yo siempre decía que quería conocer un viudo. ¿Por qué? Porque me pasaron muchas cosas con las ex, entonces llegó un momento que dije: “Basta. Quiero un viudo y si es huérfano, mucho mejor” (risas).

“Creía que era difícil conocer un buen hombre hasta que acaba de llegar a mi vida”, confesó Soledad sobre su nuevo novio. (Candela Teicheira)

Rulo: — No lo escuché en mi vida eso. ¿No querías tener líos?

Soledad: — Es que yo soy super respetuosa de las ex, estamos hablando de las ex con las que tu pareja comparte hijo y que tienen que tener trato. Yo soy super respetuosa porque es la mamá de sus hijos y porque lo va a ser siempre, entonces ponerte en esa pelea no está bueno por mí parte, pero hay que ver de la otra parte y qué le genera a esa mujer.

Rulo: — Repasando debería ser huérfano, viudo y no tener hijos.

Soledad: — Es que tengo 45 años, reales, y siempre estuve con parejas más grandes, por estadística, la mayoría de los hombres que yo conozca van a venir hijos y con sus ex. Entonces, esa es la película por la cual yo decía que quería un viudo, pero porque va a tener hijos siempre. Es lógico.

Rulo: — ¿Tenés muchas anécdotas?

Soledad: — Sí. Un día se me acerca una persona en una gala, divina, y me dice: “¿Vos sos Soledad?”. Yo pensé que me iba decir “me encanta tu estilo o tengo una marca de joyas, quiero que seas la cara de mi marca, hagamos una alianza comercial” y me dijo: “Yo también salí con fulanito de tal, ¿no le podés decir que me devuelva las cosas que tiene mías?”. Ahí decís ¡No puede ser! ¿Es joda? ¿Por qué no le escribís vos? Es que ex van a tener todos, yo también tengo ex, el tema es que cuando tenés hijos el vínculo es diferente. Situaciones así tengo un montón: estar tomando un café y que toquen la ventana porque le quieren decir algo a su ex o que escriban por mensaje privado desde una cuenta fake. Te empiezan a atacar y a decir un montón de cosas que ya te das cuenta de dónde viene. Llega un momento que decís: “No quiero más esto”.

Rulo: — ¿Te pasa ahora con tu actual pareja?

Soledad: — No. Fer no tiene hijos, entonces está buenísimo eso. Llegó el combo perfecto.

Rulo: — Contaste tiempo atrás que congelaste óvulos para tener la posibilidad de ser mamá en un futuro. ¿Te gustaría?

Soledad: — Es un tema que me sensibiliza mucho. Con Fer la relación es muy reciente, no hablamos de una convivencia todavía, mucho menos vamos a hablar de hijos. Tendríamos que empezar con un canario, un perro antes que hijos (risas). Si bien tengo mis óvulos congelados, todos los años digo: “¿Qué hago?” Es un tema en el que todavía no sé qué hacer. Porque si bien hoy una puede ser mamá de más grande y banco todas las formas de llegar a serlo y las aplaudo, es una decisión muy personal si yo quiero o decido ser mamá. Por algo no me animé a ser mamá soltera. Yo quiero tener mi compañero, mi pareja, para ese proyecto. Una familia puede ser de muchas formas, pero es el concepto de familia que me gustaría tener.

Carrera

Rulo: — ¿Cuáles son los hits de tu carrera?

Soledad: — A mí me marcó mucho Roberto Giordano, los desfiles de él, la campaña de Ricky Sarkany que fui una de las primeras modelos que él eligió para hacer dos temporadas continuas cuando siempre cada 6 meses cambiaba la figurita. Esas fueron las que más me marcaron, pero fue todo medio en conjunto porque después también estaba en Fashion TV, donde hacía un programa de televisión.

Rulo: — ¿Es redituable ser modelo? ¿Te fue bien?

Soledad: — Sí, fue muy redituable. Gracias a Dios me pude comprar mi auto, mi departamento.

Rulo: — Supiste ahorrar y administrarte.

Soledad: — Sí, digamos que sí. También eran momentos en donde viajaba mucho al exterior, se ganaba muy bien afuera y acá también; y eso que yo no viví el pico máximo de las modelos que realmente cobraban un montón de dinero. Yo ahí recién empezaba. Antes las modelos éramos referentes para muchas marcas, eso después cambió. Hoy las marcas buscan gente más común, mujeres reales, porque nosotras mostramos algo y te dicen: “Tenés que ser flaca para que te quede” y no. Hoy esta prenda le va a quedar bien a cualquier persona.

Rulo: — Eso fue cambiando en la ropa y está bueno.

Soledad: — También la gente se está animando más y está perfecto.

Rulo: — ¿Qué fue lo más loco que te dio la fama?

Soledad: — Hay beneficios que te da, pero también es difícil porque te podés marear. Te regalan cosas, te prestan autos, sos la imagen de una marca, etc. Todo tiene distintos beneficios.

“Lo difícil hoy en día es encontrar a una persona que esté en la misma frecuencia que uno”, analizó la modelo. (Candela Teicheira)

Por si o por no

El conductor invitó a Soledad a responder el cuestionario utilizando los carteles de Sí o No, según correspondiera. Durante la entrevista, abordaron temas como el cuidado de su salud, las decisiones clave que ha tomado a lo largo de su carrera y los beneficios que experimentó al ser una figura pública. ¿Qué dijo?

Rulo: — ¿Vos tenés un pellet de testosterona?

Soledad: — Sí, lo que se llama comúnmente chip sexual. Lo que hace es que te da la hormona de la que sos carente, que en este caso es la testosterona, que te da más energía, vitalidad, estás mucho mejor de ánimo, te ayuda para la masa muscular y tiene un montón de otros beneficios.

Rulo: — Te sirve para otras cosas, no te sirve solo para lo sexual.

Soledad: — Claro. Lo que pasa es que al darte más energía, más vitalidad, te da más deseo sexual. Estás con más pilas para todo...

Rulo: — ¿Te peleaste con alguna mujer por un hombre?

Soledad: — No, no me peleo. Si hay otra mujer que viene a hacer planteos, me retiro. Besito volador, chau, hasta luego, sigan ustedes en su cumpleaños. Me ha pasado enterarme al año de haber cortado con una pareja, con quien había salido seis meses, que mientras estaba conmigo o conociéndome a mí, había tenido un intento con su ex pareja. Yo me enteré de eso al año de separarme.

Rulo: — Los hombres son complicados a veces.

Soledad: — ¿Quién no es complicado? No voy a poner únicamente a los hombres, las mujeres también a veces son complicadas.

Rulo: — ¿En qué?

Soledad: — En esto que vos decís. Yo creo que el hombre es mucho más respetuoso. Si yo vengo acá y te digo: “Estoy en pareja”. El hombre respeta, no te vuelve a escribir. En cambio, si vos a una mujer le decís: “Estoy en pareja”, igualmente escribe, molesta y quiere hacer incomodidades. No todas, por supuesto.

Rulo: — ¿Te arrepentís de algo en tu carrera?

Soledad: — No. Creo que siempre fui haciendo lo que se me fue presentando, lo que se me fue dando. Quizás siendo más chica, porque arranqué a los 15 años a trabajar, no supe valorar determinadas cosas laborales que hoy, con otro diario y varios cumpleaños encima, sería distinto.

Rulo: — Pero es difícil no solo porque tenías 15 sino porque era otra época...

Soledad: — Sí, mismo los contactos. A veces me dicen: “Vos que conoces a todo el mundo” y no. No te creas. Yo siempre, fui, desfilé, trabajé, hice las campañas y me iba, no es que me quedaba haciendo lobby.

Rulo: — Hay cierta fantasía con algunos trabajos.

Soledad: — Sí, también hay un mito de que todos los que estamos en la tele cobramos un montón, que somos millonarios y no es así.