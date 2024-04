BM: “Aprendés más de una familia trabajadora que teniendo todo servido”

Casino Resort - ¿Qué es lo mejor que tiene Argentina según BM?

Brian Joel Martignone, conocido artísticamente como BM, comenzó su carrera en plena pandemia y su canción más popular ya tiene más de 200 millones de reproducciones en YouTube.

Publicó su primer sencillo, Ojo por Ojo, en noviembre de 2020, en medio del aislamiento por coronavirus. Pasaron cuatro temas y casi dos años para que una canción lo lanzara a la fama.

En septiembre de 2022, lanzó el videoclip de M.A (Mejores Amigos) en su canal de YouTube, donde ahora tiene casi 1 millón de suscriptores. La popularidad de este tema fue tal que, en abril de 2023, salió el remix junto a los reconocidos artistas Callejero Fino, La Joaqui y la española Lola Índigo.

Brian tiene 24 años y sus temas acumulan miles de reproducciones en las principales plataformas.

La frase del tema “Te estás portando mal, serás castigada” se volvió viral en las redes sociales. Además de su éxito en Spotify, la música de BM cautivó a los integrantes de la Selección, quienes utilizaron sus canciones en varias storiesde Instagram.

Ocurrió algo similar con Duki, otro representante de la música urbana que abrió puertas para muchos de los chicos de la nueva generación; y con el streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, quien reaccionó a su tema en vivo.

BM es uno de los creadores del tema La Morocha, un éxito en colaboración con el cantante Luck Ra que no paró de sonar este verano. Además, ha colaborado con artistas de renombre como Tini Stoessel y el productor musical Big One.

BM: “Soy sencillo, vengo de una familia humilde, trabajadora". (Gastón Taylor)

Sus orígenes

Brian es oriundo de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, ciudad en la que vivió hasta hace un año cuando decidió instalarse permanentemente en Buenos Aires a raíz del crecimiento de su carrera profesional.

“Soy sencillo, vengo de una familia humilde, trabajadora”, confesó el cantante, que el año pasado se convirtió en padre de una pequeña niña, Roma.

Pollo: — ¿Qué hace tu familia?

BM: — Mi familia tiene un supermercado y un quiosco en Chivilcoy. Ellos laburan ahí.

Pollo: — ¿Sos de ir al supermercado?

BM: — Sí, pero no voy seguido porque mi viejo quiere que me siente en la puerta para que entre gente (risas).

Pollo: — Tu viejo en vez de ponerte a llenar góndolas, ¿quiere que seas como un anzuelo para los clientes?

BM: — Sí (risas).

Pollo: — Podrías hacer un show en el supermercado.

BM: — No está mal, pero sería un kilombo.

Pollo: — Sentís un gran cariño por Chivilcoy, ¿no? ¿Sentís que es el lugar en el que realmente te conocen, que conocen tu historia?

BM: — Yo nací en Huergo, que es el medio del campo, y en mi adolescencia me mudé a Chivilcoy. La mayoría de los cambios fuertes de mi vida fueron ahí. Fue donde aprendí muchísimas cosas. Tengo un cariño muy grande por la ciudad, pero más que nada porque está mi familia ahí. Yo vengo de una familia que es muy unida, que todos los domingos se juntan a comer míos tíos, mis abuelas, todos.

Pollo: — ¿Extrañas ir a juntarte?

BM: — Voy cada dos semanas. Si puedo ir todas las semanas, voy. También voy seguido porque tengo a mi hija allá. Trato de ir siempre, de estar presente.

El artista se presentó en diciembre pasado en el Gran Rex y le brindó a todos sus fanáticos un increíble concierto.

Argentina

Pollo: — ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?

BM: — Lo que más me gusta de Argentina son las mujeres. Ya fui a otros países y como Argentina no hay. Me falta todavía recorrer, pero creo que sí. Estoy un 99% seguro de que en Argentina están las mujeres más lindas del mundo. La mujer argentina tiene algo que es único.

Pollo: — ¿Sos encarador o sos tímido?

BM: — Soy encarador.

Pollo: — ¿Mano a mano o redes sociales?

BM: — Lo que venga. Soy muy estratega. Antes de ir por una chica, primero la estudio. Necesito saber ciertas cosas de ella para no fallar. Tengo que saber qué hace, qué le gusta, me interesa. Me gusta mucho el juego de a ver qué pasa, si puedo sorprender, me encanta.

Pollo: — ¿Qué es lo que menos te gusta de Argentina?

BM: — La mala situación económica que estamos pasando. No voy a entrar en ese tema, pero lamentablemente es eso. Está complicado. Mucha gente cercana mía que no le está yendo bien, no están pasando por un buen momento.

Pollo: — ¿Sos de ayudar en lo que podés?

BM: — Sí, pero solo a mi gente cercana. A los que más confianza le tengo. Soy de un círculo muy cerrado yo.

Pollo: — ¿Sabés identificar quién se acerca a vos por cómo te va? ¿Ya tenés el olfato entrenado en eso?

BM: — Creo que sí. Para que alguien entre a mi círculo tienen que pasar varias cosas para que y yo diga: “Este es de fierro, es de los míos”. Yo soy muy transparente, no ando con malos pensamientos o quererle hacer el mal a alguien para beneficiarme a mí. Esas cosas a mí no me van.

Casino Resort - ¿Qué haría BM con 1 millón de dólares?

Juego del millón

El Pollo invitó al cantante a comprar todo lo que desee, depositando sobre la mesa una valija con un millón de dólares. El único requisito es que el dinero no puede ser guardado o donado, sino que tiene que utilizarlo por completo. Puede ser en una compra o en varias.

Pollo: — ¿?

BM: — Lo separaría en dos. La mitad se la dejaría a mi hija.

Pollo: — ¿Qué le comprarías?

BM: — No, la dejaría en un plazo fijo o algo así no acá sino afuera. Que la tenga ahí por las dudas. Pero que no sepa.

Pollo: — ¿Por qué?

BM: — Porque siento que las cosas que uno aprende de una familia trabajadora no es lo mismo que aprenderías teniendo todo servido porque 500 lucas verdes son una buena plata.

Pollo: — ¿Decís que si sabés que tenés plata te vas a esforzar menos?

BM: — Puede ser que sí o que no, depende de la persona.

"Mi viejo quiere que me siente en la puerta de su supermercado para que entre gente", confesó el cantante. (Gastón Taylor)

Pollo: — ¿Te habrías metido en la música si hubieras tenido guita?

BM: — No sé. Capaz que no. Tal vez tenía un viejo multimillonario que tenía muchas empresas y capaz me hubiese ido por ese lado.

Pollo: — El hambre, no de comer sino de ambición, ¿ayuda al éxito?

BM: — Sí y también el simple hecho de conocerse uno mismo, de saber el límite de cada uno, de aprender constantemente, fracasar, porque ahí es donde más se aprenden las cosas, me gustaría que mi hija tenga una vida dentro de todo normal.

Pollo: — ¿A qué edad te gustaría que se entere que cuenta con esa plata?

BM: — Y… como a los 25 años.

Pollo: — ¿Qué harías con el otro medio millón?

BM: — Lo detonaría en viajes para mi viejo y mi vieja.

Pollo: — ¿Solo para ellos dos?

BM: — Sí, que hagan lo que quieran, que se vayan a donde quiera. Que vayan tres veces al mismo lugar, no importa. Que la quemen, que viajen. Lo más lindo que tiene la vida yo creo que es viajar y conocer el mundo, que tiene una banda de cosas hermosas. Yo creo que la mejor plata invertida para ellos sería esa.

Pollo: — Te digo que, con 500 mil dólares, no los ves en un año…

BM: — Yo me voy con ellos. Algún viaje puedo ir.

BM: "Estoy un 99% seguro de que en Argentina están las mujeres más lindas del mundo". (Gastón Taylor)

En números

Braian se atrevió al cuestionario y reveló sus intimidades en relación al sexo, el dinero y los sentimientos.

Pollo: — ¿Hace cuántos días no tenés sexo?

BM: — Dos días. Antes de ayer. En mi casa.

Pollo: — Dos días está muy bien. ¿Es normal para vos esa frecuencia?

BM: — Me agarraste en una buena racha (risas). Tuve suerte.

Pollo: — ¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste?

BM: — No me gusta hablar de números, pero te la respondo. Unas 400 lucas verdes.

Pollo: — ¿Una casa?

BM: — Sí.

Pollo: — ¿Tu primera casa?

BM: — Sí, donde vivo. Estoy muy contento con eso porque normalmente siempre viví en departamentos y nunca le di cariño a donde yo vivía. Tele, cama, mesa y dos sillas; y ya está. Ahora me tomé el tiempo de hacer de mi casa un hogar, pensar en mi casa como un lugar para descansar, para desconectar, para que pueda estar con mi nena y estoy muy contento porque cuando lo logré sentí una paz que no había sentido nunca.

Pollo: — ¿Era algo que ya lo tenías en la cabeza, que te lo habían inculcado?

BM: — ¿Sabés que no? Ando tan al palo que no me daba cuenta de eso. Prefería tirarme a dormir, arrancar, desayunar y salir. Después volver y así seguir. Después llegó un momento en el que ya no tenía casa porque había entregado el departamento porque supuestamente me terminaban la casa, pero no la habían terminado y estuve como dos o tres meses como nómade y paraba donde pintaba. Cuando tenía que hacer cosas en Buenos Aires pagaba un hotel, si tenía que visitar a mi nena paraba en lo de mi vieja y si tenía que ir de gira dormía donde recorríamos; y la piloteaba. Pero es súper importante tener un lugar donde desconectar.

Pollo: — ¿Lo aprendiste a disfrutar cuando te instalaste?

BM: — Sí, me dio una refrescada al cuerpo. Volví a conectar con mi espíritu.

Pollo: — ¿Cuántas veces lloraste los últimos 30 días?

BM: — No soy llorón, pero me están pasando unas cosas muy fuertes últimamente. Hace poco.

Pollo: — ¿Cuántos boxers tenés?

BM: — Debo tener entre 10, 15 o 20 boxers. Soy de los básicos. Blanco y negro.

Pollo: — No le metes colores, ¿no?

BM: — No, para mí no van ni ahí. No da. Si la podemos evitar, la evitamos.

Casino Resort - Bm analiza su canción MA

La letra

Suena repetidamente en los boliches, fiestas, previas y en los auriculares de miles de personas. Pero ¿qué quiere decir la letra? ¿en qué se inspiró para escribirlas? BM revela el detrás de escena de la canción M.A (Mejores amigos).

Pollo: — Se hace la difícil y yo espero su mensaje, pero ella no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que patean de traje, pero soy de los que te lo hacen salvaje…

BM: — Ahí lo que quería explicar era que yo era un pibe de barrio queriendo encarar a una chica que estaba acostumbrada a otro tipo de persona. Entonces, por eso tiré Yo no soy de esos que patean de traje, pero soy de los que te lo hacen salvaje… Que era lo que le gustaba a ella. Full de barrio.

Pollo: — Ella en el Insta me tiene en los MA y yo arriba mío la quiero poner a menear…

BM: — Que bien que suenan las canciones así leídas. Te tiran abajo mal (risas). Esto fue porque dije: “La canción tiene que tener algo que se pueda viralizar”. Y algo que se estaba usando mucho en ese momento, ahora también, pero en ese momento era el furor: la lista de mejores amigos. Son listas cerradas en donde agregas a la gente que vos querés que vea tus historias y normalmente se ponen picantes algunas listas. Y son tentadoras.

Pollo: — Te estás portando mal, serás castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada…

BM: — Ahí quería usar la idea de cuando, por ejemplo, castigan a un nene cuando se manda alguna macana y lo mandan al rincón. Es como una advertencia de te estás portando mal, vas a ser castigada. Estaba justo en una situación fogosa, le busqué el doble sentido con la historia y dije: “Ok. Es fácil de recordar, es por ahí”.

Mira la entrevista completa: