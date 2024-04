Mica Viciconte: “Lamentablemente, las mujeres lindas tienen más oportunidades”

Desencriptados con Mica Viciconte

Micaela Viciconte es guardavidas de profesión, deportista, actriz, modelo, presentadora e influencer. Saltó a la fama tras haber participado y ganado numerosas temporadas del reality Combate en Argentina.

En 2017 participó del programa Bailando por un sueño, en el cual logró llegar a las instancias finales del concurso, y en el año 2018 se convirtió en semifinalista del programa.

Su presencia pública fue creciendo en las redes sociales y se convirtió en una influencer muy popular vinculada al ámbito fitness y de alimentación saludable. Actualmente, cuenta con una comunidad de más de 3 millones de personas.

Fue panelista y trabajó en numerosos programas de TV como Todas las tardes, Incorrectas, El show del problema, Pampita Online y Está en tus manos, entre otros. Fue conductora del programa de radio Show Attack y participó de la tercera temporada de Master Chef Celebrity Argentina, donde se consagró como la campeona del certamen.

Desde 2022 es panelista en el programa de cocina junto a Ariel Rodríguez Palacios. Ese mismo nació Luca, el hijo que tiene con su pareja Fabián Cubero.

Mica: “En una entrevista de trabajo me dijeron: ‘No servís para modelo, si querés bajate 5 kilos y volvé’”. (Adrián Escandar)

Estándares de belleza

Trabajando en los medios y en el modelaje, Mica contó una experiencia que tuvo al presentarse a buscar trabajo en los inicios de su carrera y criticó la crueldad que existe sobre el aspecto físico de las personas y la exigencia que hay sobre las mujeres.

Rulo: — La belleza en las mujeres, ¿abre puertas? ¿te pasó a vos?

Mica: — Ayuda. En este medio y en muchas carreras, lamentablemente sí. Todos debemos tener las mismas oportunidades. No sucede ni con esto ni con nada.

Rulo: — Cuando dos mujeres con las mismas capacidades compiten por el mismo puesto, ¿sentís que eligen a la más linda?

Mica: — Sí, totalmente. Me ha pasado cuando vine de Mar del Plata a Buenos Aires a buscar laburo porque allá no había. Fui a una entrevista en una agencia, que ahora no está más y que tuvo bastantes kilombos, me hicieron una entrevista y me dijeron: “Estás gorda. No nos servís para modelo. Si querés bajate 5 kilos”. Yo le dije: “¿Vos me estás cargando? ¿Cómo voy a bajar 5 kilos? ¿Y mi masa muscular?”. Me dijeron: “No, es que buscamos otro tipo de mujeres, más flacas”. “Dale, gracias. Olvidate, no voy a bajar los 5 kilos porque es una estupidez”, les dije y no fui nunca más. Lamentablemente, las “mujeres lindas”, llamándolas así por la belleza, tienen más oportunidades. A veces hay una persona que quizás no es tan linda, por así decirlo, y de capacidad es un mil, pero termina entrando la linda.

Rulo: — ¿Tenés alguna inseguridad?

Mica: — Sí, después del embarazo sí. Me pegó en el sentido de que mi cuerpo antes del embarazo era otro y después cambió. Siempre compito para volver al cuerpo que tenía y no lo logro. Pasaron dos años. A mí me dijo un médico: “No pretendas volver al cuerpo que tenías. Tu cuerpo cambió, es otro. Aceptalo como es”. Y en ese sentido me cuesta. No en lo estético, porque la verdad que estrías, celulitis, tenemos todas, sino que es verme como me venía yo. Después del bebé, mis músculos se ablandaron, se cayeron (risas). No queda igual y yo en mi cabeza quiero seguir teniendo el cuerpo de 25 años; y no es así.

“Después del embarazo compito para tener el cuerpo que tenía y no lo logro”, confesó Mica. (@micaviciconte)

Nicole Neumann y Yanina Latorre

Rulo: — ¿En qué situación están hoy con Nicole?

Mica: — Tenemos como una cautelar, se podría decir, que nadie puede hablar de nadie ni tampoco nosotros podemos hablar de las menores. Es eso básicamente.

Rulo: — O sea que todas las preguntas que tengo sobre Nicole, ¿no podés decir nada? Tiene un frente abierto con la madre, con la hija, con el exmarido…

Mica: — No puedo decirte nada. Anda cambiándolas (risas). No puedo.

Rulo: — Cuando empezaste a salir con Fabian venía con un combo, ¿no lo googleaste antes?

Mica: — Yo conocí a Fabi y sabía que jugaba al fútbol, pero no mucho más. No sabía todo lo que iba a venir. Pero hoy lo vuelvo a elegir. Vuelvo a elegir mi familia, todo. Sin ninguna duda.

Rulo: — Tenerla a Nicole de ex tiene una parte negativa por todos los escándalos, pero también hay una novela mediática, ¿te disgusta, te molesta o ya aprendiste a convivir con eso?

Mica: — Me gustaría que se termine, por supuesto. Que termine lo mediático porque, obviamente, pasan un montón de cosas, pero cuando traspasa la tele uno dice una cosa, otro dice otra y los panelistas, los medio, empiezan como a mezclar un poco la información y termina siendo un teléfono descompuesto.

Rulo: — Te criticaron mucho por una nota que diste en un auto que hablaste de Nicole y empezaron a decir que hablabas de ella como madre. Yanina Latorre te pegó con todo.

Mica: — Y bueno. De Yanina, ¿qué querés que te diga? La persona que escucha a Yanina sabe que lo que dice es todo mentira. Perdió credibilidad durante los años. No me preocupa Yanina en sí. Me da igual. Me preocupa alguien con quien quizás tengo una relación y sale a bardearme, a matarme, pero la verdad que Yanina no me mueve la aguja. No me preocupa.

Rulo: — Sos una mujer fuerte, que va al frente, no debe ser fácil tampoco tenerte en contra…

Mica: — Yo soy amoroso con quien quiero serlo y con quien lo es conmigo. Tengo respeto por un montón de personas, pero después mi círculo es un círculo chico que yo elijo y ellos me eligen a mí. En el medio, por supuesto, hay un montón de comentarios que, al principio, cuando uno arranca, te terminan perjudicando. Después vas conociendo y empezás a decir: “Ya está. Lo que más me importa es mi familia, mi núcleo, los que me conocen”. Uno no puede guiarse por lo que dicen. Como Yanina hay un montón de periodistas que te bardean porque quizás tienen vínculo con uno o con otro, pero no podés absolutamente explicando absolutamente todo. Al principio era porque recién estaba conociendo a Fabi y era como: “No, no va a durar”, después era: “Esta quiere tener un hijo”, “esta quiere la plata”. ¿No existe el amor?

Mica y Fabián se conocieron en 2017 y blanquearon su romance en 2018. (@micaviciconte)

Por si o por no

Rulo invitó a Mica a contestar el cuestionario levantando los carteles de Sí o No, según corresponda. Sexo, dinero y vínculos, fueron las temáticas en esta ocasión. ¿Qué dijo?

Rulo: — ¿Trío?

Mica: — No, de ninguna manera. Soy medio antigua. Nada de parejas abiertas.

Rulo: — ¿Cómo lo ves a Poroto aceptando a otro?

Mica: — Ahí me da miedo. El mío es no, el de él no sé (risas). Pero ya sabiendo cómo opino… digo que no.

Rulo: — ¿Sexo todos los días?

Mica: — No, todos los días no porque uno también está cansado, tiene un montón de cosas…

Mica sobre las polémicas familiares: “Los panelistas, los medios, empiezan a mezclar la información y termina siendo un teléfono descompuesto”. (Adrián Escandar)

Rulo: — ¿Y qué frecuencia manejan?

Mica: — Tres. Los fines de semana ayuda un poco más porque capaz que nos tomamos un traguito, hay un clima diferente, y los días de semana también hacemos actividad física.

Rulo: — ¿Venderías contenido erótico?

Mica: — ¿Cuánto hay?

Rulo: — ¿35 dólares, en blue?

Mica: — Sí (risas). Hay que ver cómo es erótico porque una cosa es medio sensual y otra cosa es desnuda, eso no. Para mí todos tenemos un precio. Para mí llega un punto en el que hay un precio.

Rulo: — ¿Perdonarías una infidelidad?

Mica: — No, no. Me ha pasado con un ex y no hay vuelta atrás. No, no perdono. Hubo una intención, no tuvo problema para meterse en una cama, para mí no. No hay justificación. ¿Viste cuando rompes una hoja y querés volver a pegarla? No podés. Mi corazón es igual.

Rulo: — ¿Eliminar mensajes del celular?

Mica: — Sí, pero no para ocultad algo sino porque no tengo espacio.

“Mi círculo es chico yo los elijo y ellos me eligen a mí", confesó la actriz. (Adrián Escandar)

Dinero

El avance en la carrera profesional de muchos artistas trae aparejado un crecimiento económico que, en algunas ocasiones, no es sencillo de manejar. Cómo se administra Mica en esta área y qué consejos recibió de sus padres para hacerlo.

Rulo: — ¿Cómo te llevas con la guita?

Mica: — Soy muy organizada, ahorrativa.

Rulo: — ¿Te gusta la plata, las cosas materiales?

Mica: — Me gusta. Hoy que tengo un hijo, me gustaría dejarle la tranquilidad que nosotros antes no teníamos porque nuestros viejos se mataban laburando. Si le puedo dejar esa tranquilidad el día de mañana, está bueno. Laburo mucho por eso.

Rulo: — ¿Creciste económicamente en relación con lo que viviste de chica en tu familia?

Mica: — Las herramientas nos las dan nuestros viejos a la hora de ahorrar, de trabajar, de tener la cultura del laburo que hoy muchos jóvenes no lo tienen. Nosotros venimos de la responsabilidad, de cumplir el horario, hoy no sucede eso y está bien son distintas generaciones y las respeto. Pero uno va a atrás de la zanahoria todo el tiempo. Lamentablemente, yo a veces no disfruto tanto. Digo: “No me doy este gusto porque tengo que ahorrar”. Y a veces se me pasa la vida con esto de no gastar y decir: “Quiero más”. Está mal.

Rulo: — ¿Cómo ahorras?

Mica: — Tenemos un privilegio hermoso que es el canje y laburar en redes nos permite generar ingresos.

Mica sobre su relación con el dinero: "Uno va a atrás de la zanahoria todo el tiempo". (Adrián Escandar)

Rulo: — ¿Y cuándo te sobra ese manguito qué hacés?

Mica: — Compro dólares. Aunque ahora con la compra de la casa no quedó nada. Falta terminarla. La próxima prioridad que tenemos ahora es terminar los dos baños y hay una cava de vinitos, que no es prioridad, pero me gustaría terminarla. Sería un gusto.

Rulo: — ¿Qué opinas de las criptomonedas?

Mica: — No entiendo mucho del tema. Tengo conocidos que lo han hecho y les ha ido bien. Si entendería del tema, si compraría. Lo que pasa es que todo lo desconocido genera miedo.

Rulo: — Para saber qué clase de inversora sos, si entrásal Bitcoin en 5 mil dólares y se va 70 mil. ¿Esperás que se vaya a 200 o vendés en 70 y tomás ganancia?

Mica: — Depende la necesidad del momento. Si necesito la plata urgente agarro os 70. Si veo que puedo estirarla, espero un poco más.

Rulo: — Estarías para holdear, como se dice en el rubro.

Mica: — Sí, después te cuento cómo me va.