Dieguito Latorre en Segunda Generación: “De mi mamá heredé la ambición”

Dieguito Latorre, el hijo más chico de la periodista de espectáculos Yanina Arruza y del exfutbolista Diego Latorre, emergió como una prometedora figura dentro del mundo musical a pesar de su corta edad.

Tras terminar el secundario, inició la carrera de Economía y, en paralelo, se lanzó como cantante de trap con el nombre de “Jumpman”. Con su hermana, Lolita Latorre, lanzaron en 2022 un tema musical al que llamaron “Vente” y en pocas horas recolectaron miles de reproducciones en YouTube.

Dieguito es fanático del Arsenal, al igual que su padre, y si bien de chico soñaba con seguir sus pasos en el fútbol profesional, su camino viró hacia la música y la actuación. Actualmente, además es dueño de una marca de ropa que comercializa a través de las redes sociales.

“Nunca quise ser famoso. Si soy reconocido me gustaría que sea por destacarme en algo. Nunca me gustó ser mediático ni entrar en polémicas ni nada de eso”, afirmó.

—¿Cómo es ser el hijo de Yanina y Diego Latorre?

—Estoy acostumbrado la verdad. Cuando yo era chico mi madre no era famosa todavía, pero mi padre sí. Intento tomarlo con tranquilidad, como algo normal, ya estoy muy acostumbrado.

—Ser “el hijo de” ¿te trae algún prejuicio?

—Siempre trae prejuicio. Por ejemplo, cuando yo jugaba al fútbol la gente esperaba que por ser el hijo de Diego Latorre, sea un crack, una bestia. Siempre hay prejuicio, pero yo intento evitarlos y ni escucharlos.

—Cuando tu papá te decía “che, ojo que somos famosos”.¿Qué era lo primero que se te cruzaba por la cabeza? ¿Qué decías?

—Cuando era chiquito era una locura. Yo veía que la gente conocía a mi papá, lo saludaban en la calle, le pedían fotos y yo le decía: “¿Quién es esta gente que estás saludando?”,porque mi mamá todavía no era famosa, entonces todos saludaban a mi papá. Me acuerdo de que le decía a mamá “papá tiene muchos amigos”. Pensaba que todos eran amigos. Qué sé yo.

—¿Qué heredaste de Diego y de Yanina?

—De Diego creo que heredé la habilidad. Mi papá es muy habilidoso en los deportes: juega bien al golf, al paddle, al tenis, al fútbol. A todo. Yo en menor escala, porque no soy un jugador profesional, creo que heredé eso y también su tranquilidad. Él es muy tranquilo, no le gusta que lo jodan. También la cara, muchos me dicen que soy parecido. De mi mamá heredé la ambición y eso es lo que más me gusta de ella.

—Retomando la respuesta de que tanto a vos como a tu papá no les gusta que los molesten, ¿qué cosas les jode a los Latorre?

—Cuando estamos viendo los partidos de nuestro equipo, el Arsenal, nuestro equipo de Inglaterra, y pasa mi mamá gritando, mi hermana que se sienta ahí cerca nuestro… Que se metan en nuestro espacio. Él tiene su sillón, yo tengo el mío. No nos gusta que alguien venga y se siente en nuestro lugar. En eso somos bastante territoriales y tampoco pedimos mucho, solo que cuando estamos mirando fútbol no nos molesten.

—Dijiste que tu mamá y vos son ambiciosos, ¿qué es la ambición para vos y cuál es tu máxima ambición?

—La ambición para mí es nunca estancarse, siempre estar escalando y mi vieja es igual. Mi viejo es un poco más cómodo. Está con su trabajo, está contento, la pasa bien, está tranquilo y no quiere más que eso. Mi vieja es más como yo que queremos siempre más y más; y si la estamos rompiendo en algo la queremos romper más. Mi máxima ambición es ser feliz, estar tranquilo y poder vivir tranquilo.

En la vida de todo hijo hay un momento de quiebre en el que, de alguna manera, se invierten los roles y los padres, que velaron por el bienestar de sus pequeños durante años, se transforman en las personas a quienes los hijos se encargan de proteger.

La familia Latorre atravesó momentos difíciles en donde se expusieron en los medios intimidades que todos sus integrantes quieren dejar en el pasado. Dieguito era muy chico, pero asegura que entendía todo lo que estaba pasando y esta era su forma de protegerse de los comentarios ajenos y de refugiarse junto a sus seres queridos.

—¿En qué momento tus papás te necesitaron más y en qué momento vos los necesitaste más a ellos?

—Los hijos necesitan a los padres siempre. Yo dependo mucho de mis papás, quizás más de mi vieja que de mi viejo. Con mi viejo paso más tiempo, porque miramos fútbol, vamos a la cancha, pero mi vieja a mí me salva en todas. En el colegio yo me metía en un quilombo. Iba mi vieja a pelearse con todos los profesores. En el club yo me puteaba con un entrenador. Iba mi vieja a hablar. Yo era bastante quilombero de chico. Ahora soy más tranquilo. Siento que necesitaron de mí y de mi hermana cuando tuvieron momentos malos, como en todas las parejas, que se discute, se putean. Ellos siguen juntos porque se aman claramente, pero mi hermana y yo somos somos la razón que tienen para vivir, para compartir en familia y por ahí si nosotros dos no estuviésemos se podrían haber separado. Podría haber pasado cualquier cosa.

—¿Recordás cuándo fue la separación tan mediática? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo lo manejaste vos como hijo?

—En realidad nunca llegó a ser una separación. Nunca mi vieja o mi viejo se fueron de mi casa. Yo era chico. Creo que tenía 12 o 13 años o poco más, 14, y me acuerdo de que entendía. Sabía qué había pasado. No era boludo. Pero no entendía tanto lo que pasaba en la tele. No miraba mucho la tele tampoco, menos en ese momento. Me acuerdo de que iba al colegio, por unos días no quise ir, porque estaban todos que me miraban o hablaban, sobre todo la gente más grande, que les gustaba más el chisme. Claramente no fue un lindo momento, pero intenté no darle bola porque sé cómo es mi familia. Sé que siempre estuvo todo bien y demás.

Cuando Dieguito nació su papá ya era un ícono del fútbol y creció con todas las ventajas y desventajas que implica el mundo futbolístico. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando su madre saltó a la popularidad en las redes sociales y luego incursionó en la televisión, tomando incluso un mayor protagonismo que su padre.

—¿Recordás cómo fue ese cambio de tu mamá cuando empezó a ser famosa?

—Me di cuenta de que mi mamá era famosa cuando arrancó en Twitter. Twitteaba, subía cosas y al principio era muy distinta a la fama de la tele, porque no la conocía tanta gente. Pero cuando arrancó en la tele ya le pedían fotos, saludos y ahora te digo que es hasta más famosa que mi viejo, para mí es una locura porque eso me pasó ya de grande.

—¿Cómo se maneja eso en la familia? ¿Tu papá se lo banca? ¿Cómo maneja eso de que tu mamá es más famosa?

—Mi mamá es más famosa que mi viejo y a mi viejo la verdad que le encanta porque él no quiere ser famoso. A él no le gusta mucho que le pidan fotos. Obvio que si alguien le pide una foto, se la saca con la mayor de las ondas. Pero no le interesa mucho ser famoso. Para mí, que mi vieja sea famosa le viene bárbaro.

— ¿Ves a tu mamá en “LAM”? ¿Y qué sentís cuando se pelea y se pone tan efusiva?

— Sí, la veo cuando la engancho. Me aparece mucho en TikTok de cuando se putea con uno o con otro. Esa es ella, pero también es un personaje que solamente está en la tele. Es su forma de mostrarse y le va muy bien por eso. Si por ahí no se peleara con la gente así, en la cara, tan cruda, no tendría tanto éxito.

—En la televisión, ¿qué porcentaje es Yanina Latorre de la vida real y qué porcentaje es un personaje?

—Yo creo que un 70 % es ella porque claramente las cosas que dice y que hace, las piensa. Ahí lo suelta así porque es su manera de trabajar, de mostrarse. Un 70 % es ella y un 30 % es esa pizquita del personaje que le agrega para que sea más divertido, porque la tele es show.

—¿Cómo es Yanina como mamá cuando aparece una novia o una mujer en tu vida? ¿Qué te dice?

—Todos la ven en la tele así, como que es terrible, pero como vieja es la mejor madre del mundo. Yo me puse de novio hace más o menos un año y por ahí mi novia tenía un poco de miedo: “Che, me puse de novia con el hijo de Yanina. Tengo que conocer a Yanina. Debe ser terrible” y después la conocés y nada que ver, una genia, diez puntos. Nunca se puso celosa conmigo, nunca me dijo: “No me traigas una novia”. Todo es chiste.

—¿Cómo es vivir con una madre que es la reina de las polémicas?

—Ya estoy acostumbrado, por suerte es la reina de las polémicas pero es su trabajo, no nos mete a nosotros, yo nunca me vi envuelto en una polémica, nunca salí en la tele porque hice tal cosa o porque me hicieron tal cosa, nunca contó nada mío que sea muy polémico, sí contó anécdotas, chistes, pero me pregunta siempre antes de contar algo y por suerte, porque mi hermana es más famosa, pero yo estoy bastante alejado de esa movida.

Con 20 años, Dieguito tiene claro que no busca ser famoso o reconocido porque sí sino que su objetivo es destacarse en lo que lo apasiona: la música. Alejado de las discusiones mediáticas, busca construir su propio legado.

—¿Cuáles son los beneficios y las cosas negativas de tener padres famosos?

—Los beneficios, por ejemplo, es que si quiero ir a una fiesta o a la cancha, que a mí me encanta, te consiguen las entradas. Mis viejos consiguen todo y yo la verdad que lo uso un montón. Lo negativo de tener padres famosos es que la gente te conoce y hay cosas que dejás de hacer o no te arriesgás a hacerlas por si te mandás una cagada. Chocás un auto y sale en algún lugar “el hijo de tal que chocó”. Pero a mí por suerte nunca me pasó nada.

—¿Un sueño?

—Vivir en Londres porque soy fanático del Arsenal. Vivir a dos cuadras de la cancha del Arsenal, tener una casa con mi novia, con mis hijos, con mis perros. Creo que es el sueño de mi viejo también.

—¿Hoy qué cosas te faltan?

—Por parte de mis padres no me falta nada. Por ahí lo que me falta hoy es un poquito más de aventura en mi vida. Estoy muy cómodo, estoy estudiando en la facultad, estoy con la marca de ropa y me gustaría agarrar e irme cuatro meses a vivir afuera a ver qué pasa.

—¿Te gustaría ser famoso?

—Nunca quise ser famoso, ser reconocido. Si soy reconocido porque soy el mejor jugador de fútbol, el mejor jugador de tenis, todo bien. Pero nunca me gustó ser mediático ni entrar en polémicas ni nada de eso.

—¿Hay algo que quieras decir que no conozcamos de Dieguito Latorre?

—Creo que la gente no me conoce. Si bien me ven en las historias, en los posteos de mi vieja y de vez en cuando aparezco en la tele con mi mamá, siento que la gente no me conoce. Por ahí piensan que soy un agrandado, un soberbio porque soy “el hijo de tal” o que me creo mil, pero si me conocés nada que ver. Soy una persona normal como cualquiera. Hago las mismas cosas que cualquiera. Me pongo mal por las mismas cosas que cualquiera y soy feliz con las mismas cosas que cualquiera.

El fútbol es su pasión y ese momento especial que comparte con su padre. Si bien durante la infancia su sueño era convertirse en un futbolista profesional y tener una carrera como su papá, con los años su camino tomó otro rumbo.

—¿Por qué quisiste jugar al fútbol y por qué lo abandonaste?

—Porque es el deporte que me apasiona. Me encanta. De chico me encantaba jugar en el colegio todos los días, jugaba en el country con mis amigos, en el club y algo que heredé de mi papá es que me diferenciaba un poco. Era mejor que mis amigos, entonces me quise anotar en un club. Me gusta tanto el fútbol que no quería ser jugador profesional, pero cuando jugaba con mis amigos lo disfrutaba más que cuando estaba compitiendo y lo dejé básicamente por eso. Tenía que entrenar todos los días, jugar al fútbol los fines de semana y no lo terminaba disfrutando. Era más un trabajo que un disfrute. Lo que más me gusta en la vida es el fútbol y no lo disfrutaba.

—¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando abandonaste?

—Fue un problema porque mi viejo es muy sincero conmigo. Cuando tenía 12 o 13 años jugaba bien, pero no me diferenciaba tanto de los chicos con los que jugaba en el club,que son todos muy buenos. Pero cuando fui creciendo, pegué el estirón y empecé a jugar mejor. Mi viejo sabe un montón y yo le preguntaba: “¿Cómo me ves jugando? ¿Te parece que puedo llegar? ¿Te parece que soy bueno como para jugar en un club de Primera?”. Y cuando era chico me decía: “Tenés que mejorar tal y tal cosa, jugás bien pero no sos el mejor de todos tus compañeros, no sos el mejor del equipo”. Y cuando fui creciendo empecé a jugar mejor y él estaba muy ilusionado. Cuando les dije que quería dejar me dijeron: “Si es lo que querés, dejá. Nadie te obliga a hacer nada”. Pero sé que mis viejos estaban muy ilusionados y se querían morir.

—¿Tu mamá qué dijo?

—Yo creo, nunca me lo dijeron, pero lloraron. Se pusieron re mal, porque ellos sentían que era mi ilusión de chico. Pero en realidad yo lo dejé porque no lo estaba disfrutando.

—¿Qué legado me gustaría dejar en las próximas generaciones?

— Que no escuchen a la gente y sigan para adelante. Que si sos el hijo de tal o no sos el hijo de nadie, es lo mismo. Somos todos iguales. Si tu viejo es jugador de futbol y querés ser pintor, mandale con la pintura. Si tu viejo es jugador de futbol y querés ser jugador de fútbol, mandate con ser jugador de futbol. Si alguien te critica, te putea o insulta es porque estás haciendo las cosas bien y algo le generas.

