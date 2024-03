Los argentinos Andy y Bárbara Muschietti regresan con nuevas películas de terror

Los Muschietti, reconocidos por "It", buscan innovar en el cine de terror con Nocturna. (Créditos: Maximiliano Vernazza)

En una audaz incursión en el género del terror, Andy y Barbara Muschietti, conocidos por su trabajo en las exitosas películas de It, It 2 y The Flash, se unen a Skydance para lanzar Nocturna, una nueva división destinada a transformar el paisaje del terror cinematográfico. Se espera que Nocturna, bajo la dirección creativa de los Muschietti, produzca dos películas al año, enfocadas tanto en el ámbito cinematográfico como en el de streaming para audiencias globales.

El primer proyecto que verá la luz bajo este nuevo sello será They Will Kill You, escrita por Kirill Sokolov y Alex Litvak, con Sokolov también encargado de la dirección. Sokolov, conocido por su comedia de acción negra Why Don’t You Just Die!, marca así su primera asociación directa con Nocturna y Skydance, esta última ya consolidada por su trabajo en grandes producciones como Top Gun: Maverick (puedes verla en Netflix) y la serie Reacher (Prime video). Esta movida refleja la fuerte apuesta de Skydance por diversificar su ya exitoso portafolio, incursionando de lleno en la rentable esfera del terror, un género que no había explorado significativamente hasta ahora.

Los Muschietti fueron los encargados de las remakes de "IT". Ahora lanzan sello terrorífico que cambiará todo. (Créditos: Warner)

De qué se tratará la primera película de terror de los hermanos

They Will Kill You, una película de terror con toques de humor negro, narra la intrincada historia de una mujer que decide aplicar a una vacante de ama de llaves en un enigmático rascacielos en la cosmopolita ciudad de Nueva York. Sin embargo, su nuevo empleo la sumerge en una oscura comunidad, tristemente célebre por las desapariciones misteriosas que han marcado su historia a lo largo de los años. Este filme se destaca por ser un característico proyecto del director Sokolov, conocido por su peculiar manejo del género.

La trama se va desarrollando en torno al anuncio de trabajo que parece ser una oportunidad soñada para la protagonista, pero que gradualmente revela ser la puerta a una realidad mucho más siniestra y llena de incógnitas. La decisión de trabajar en el distinguido pero enigmático edificio se convierte así en un viaje perturbador, cargado de suspenso y revelaciones inesperadas.

Kirill Sokolov se une a los Muschietti para el nuevo film. (Créditos: Skydance)

They Will Kill You no solo promete ser un hito en el género de terror debido a su innovadora mezcla de elementos, sino que también se postula como un comentario social sobre la soledad y los peligros que acechan en las sombras de las grandes metrópolis como Nueva York. Esta dinámica propuesta de Sokolov invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza humana y los miedos inherentes a la sociedad moderna, todo ello enmarcado en una narrativa que captura desde el primer momento.

“Andy y Barbara son cineastas visionarios que dominan el arte de las películas de terror que conectan con audiencias globales, y David y yo, junto con todo el equipo de Skydance, estamos encantados de asociarnos con ellos en el lanzamiento de Nocturna”, dijo Dana Goldberg directora creativa de Skydance. El dúo de hermanos ha sabido conquistar las taquillas a nivel mundial con adaptaciones como It y It: Chapter Two, las cuales suman un total de 1.170 millones de dólares en recaudación. Además, su incursión no se detiene en el cine, ya que también están expandiendo su legado en el género con una serie precuela titulada Welcome To Derry para Max, y desarrollan una película de Batman llamada The Brave and the Bold en DC Studios.

"Welcome to derry" es otra de las ficciones que estrenarán los Muschietti dentro del universo de "It". (Créditos: Warner Bros.)

El interés creciente en el terror por parte de estudios y empresas ha desatado una verdadera carrera armamentista, con compañías abasteciéndose de cineastas y productores de renombre. Ejemplo de ello es Gary Dauberman, escritor de las películas It, quien firmó un importante contrato con Sony y Screen Gems. Además, Lee Cronin, cineasta de Evil Dead Rise, marcó otra alianza estratégica al firmar recientemente con New Line.

Esta tendencia hacia el fortalecimiento de las filas de creadores dentro del género del terror confirma el atractivo y la rentabilidad del mismo, especialmente cuando se piensa en cruces comerciales y eventos temáticos, como Halloween Horror Nights. Nocturna, bajo el liderazgo de los Muschietti, no solo busca consolidarse en este ámbito sino también marcar una nueva era para el terror, ofreciendo propuestas de alta calidad que prometen mantener en vilo a audiencias sedientas de sustos y tramas atrapantes.