La extraña escena de “Dune 2″ que fue totalmente improvisada por este actor

La secuela explorará el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. (Warner Bros.)

Si bien Timothée Chalamet termina robándose el foco de atención como protagonista de Dune 2, lo cierto es que el reparto de la taquillera película de Denis Villeneuve está lleno de estrellas talentosas que en varios momentos se llevan todas las miradas. Pero hay un actor en particular que ha llamado la atención no solo por su maquiavélico personaje, sino también por una extraña escena que terminó improvisando y que finalmente quedó dentro del film. Se trata de Austin Butler, quien da vida a Feyd-Rautha Harkonnen y que, tras el estreno del largometraje, confesó que el momento del beso con Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) no estuvo planificado.

En la película, se muestra una escena en la que el personaje de Feyd-Rautha, quien actúa como contraparte de Paul Atreides, protagoniza un beso con su tío, el Barón Harkonnen. Este momento ilustra la devoción del asesino sociópata hacia su pariente y sucede como un símbolo del encargo que recibe el brutal peleador, quien recibe la tarea de destruir a los fremen para seguir recogiendo la especia en Arrakis, misión que su primo no pudo completar.

Austin Butler interpreta a Feyd-Rautha Harkonnen en "Dune: parte dos", un brutal asesino sobrino del Barón Harkonnen. (Créditos: Warner Bros.)

La escena del beso improvisado en “Dune 2″

En una entrevista con Access Hollywood, Butler confirmó que el beso entre su personaje, Feyd-Rautha Harkonnen, y su tío, Barón Vladimir Harkonnen, fue completamente improvisado. “¿El beso con Stellan Skarsgård? ¡Oh, sí!”. dijo Butler cuando se le preguntó sobre la improvisación del momento. “Está dispuesto a todo. Es el mejor... siempre se trata de cómo intentas afectar a otra persona”, confesó. “Sentí que como había crecido con el Barón, este sería una gran influencia para él en muchos sentidos”, señaló Butler para EW en una entrevista pasada.

Por su parte, Stellan Skarsgård dio a entender que trabajar con Butler fue una experiencia agradable e incluso hasta graciosa. “Me reí mucho porque era tan obvio que realmente disfrutaba siendo malvado”. Asimismo, Butler reveló que la idea del beso improvisado surgió durante las conversaciones con el director Denis Villeneuve y que Skarsgård estuvo completamente abierto a la idea. “Así que empecé a pensar en su forma de hablar, y en que está vinculado a la persona que ves con más poder desde que eres un niño, a la que acabas emulando de alguna manera”, dijo.

Stellan Skarsgård, quien da vida al Barón Harkonnen, apreció la propuesta improvisada de Butler durante el rodaje (Créditos: Warner Bros.)

No fue lo mismo que “Elvis”

Para muchos espectadores quizás no es muy sorpresivo que Butler se tome tan enserio sus papeles. El intérprete de 32 años ganó bastante popularidad por su papel como Elvis Presley en Elvis, para el cual optó por la famosa actuación de método, lo que lo llevó a estar metido completamente en el papel durante tres años. Dicho trabajo junto al director Baz Luhrmann hizo que se llevara el premio a Mejor actor en los Globos de Oro y Premios BAFTA, además de una nominación en los Oscar.

Pero para “Dune: parte dos”, las cosas fueron diferentes. “Con Feyd, sabía que eso no sería saludable para mi familia y mis amigos”, comentó Butler a Los Angeles Times. “Tomé la decisión consciente de tener un límite. Me permitía más libertad entre la acción y el corte porque sabía que iba a proteger a todos los demás fuera del contexto de lo que estábamos haciendo”, agregó. Asimismo, el director Denis Villeneuve explicó que cada vez que la cámara no estaba grabando, Austin solo conservaba una pequeña parte de su personaje: “Lo suficiente para estar presente y concentrado, pero lo bastante alejado como para no matar a nadie en el set”, contó el cineasta.

Austin Butler se alejó de la actuación de método que adoptó en "Elvis" para abordar de manera segura su macabro papel en "Dune: parte dos". (Créditos: Warner Bros.)

A nivel mundial, Dune: parte dos ya ha recaudado más de 396 millones de dólares y se proyecta a ser una de las películas más taquilleras del 2024. La primera parte, Dune: parte uno, está disponible en Max y Prime Video.