La próxima película de Superman inicia rodaje con nuevo título oficial

Rachel Brosnahan, se une a Nicholas Hoult y David Corenswet en un video juntos en el set de la nueva película "Superman: Legacy". (Tiktok)

El universo de DC dio un paso audaz hacia su renovación con el inicio oficial del rodaje de Superman, bajo la dirección de James Gunn, quien también se desempeña como co-CEO de DC Studios junto a Peter Safran. Este proyecto no solo marca el comienzo de una nueva era para DC Comics en el cine, sino que también se presenta como el primer lanzamiento cinematográfico en este recién inaugurada saga. Con una fecha de estreno programada para el 11 de julio de 2025, esta producción promete revivir al icónico superhéroe con un elenco que incluye a David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult en los papeles principales.

Ya no va más “Superman: Legacy”

La revelación de Gunn sobre el cambio de título de Superman: Legacy a simplemente Superman resalta el regreso a los orígenes clásicos del personaje, con la intención de vincular de manera más profunda la herencia kryptoniana de Kal-El y su vida como Clark Kent. “Cuando terminé el primer borrador del guion, llamé a la película Superman: Legacy. Para cuando finalicé el borrador final, estaba claro que el título era SUPERMAN”, señaló el cineasta en sus redes sociales. Este cambio de nombre simboliza no solo el renacimiento del héroe sino también la dirección que Gunn y Safran buscan establecer dentro de DC en la gran pantalla.

David Corenswet se convirtió en el sucesor de Henry Cavill para el rol de Superman en el cine. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Quiénes integran el elenco de la película?

El reparto también incluye a talentos como Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Nathan Fillion como el Green Lantern terrestre conocido como Guy Gardner; junto a Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría y Milly Alcock en roles clave.

Las expectativas son altas, especialmente considerando la promesa de James Gunn de introducir un Superman que lucha por equilibrar su existencia entre ser un superhéroe y un periodista, en un mundo ya poblado por superhéroes: “Superman seguirá a Clark Kent mientras lucha por equilibrar su vida como periodista con sus responsabilidades como superhéroe”, así se lee la premisa, según se difundió por Entertainment Weekly.

Rachel Brosnahan ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en una serie de televisión musical o comedia por su trabajo en "La maravillosa Sra. Maisel". (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)

La anticipación por el largometraje también se ve incrementada por el entusiasmo del elenco, como lo reflejan las palabras de Brosnahan, quien interpreta a Lois Lane: “Siempre he amado a Lois Lane. Ella es inteligente, ambiciosa y puede ser divertida. Sabe que es la persona más inteligente en la sala más a menudo de lo que no”, dijo la ganadora del Emmy por La maravillosa Sra. Maisel. El enfoque en los personajes y sus interacciones promete brindar una exploración más profunda de sus dinámicas y evoluciones a lo largo de la trama.

Así luce la insignia de Superman en la nueva película que alista DC Studios. (Créditos: Instagram/@jamesgunn)

Gunn compartió además un primer vistazo al logotipo del traje de Superman a través de sus cuentas de Instagram y Threads, desvelando un diseño que, si bien se asemeja al clásico símbolo del superhéroe, había generado expectativas de ser similar al insignia de la famosa saga de cómics Kingdom Come. Dicha revelación calma las especulaciones y, al mismo tiempo, aumenta el interés en el aspecto visual que adoptará el último hijo de Krypton en esta adaptación.

El rodaje, que comenzó de manera simbólica el 29 de febrero, coincidiendo con el cumpleaños de Superman —un hecho descrito por el director como una feliz coincidencia—, abre el camino hacia una reinvención esperada del Universo DC. Se anticipa como un hito dentro del panorama de superhéroes y el punto de partida para futuras producciones conectadas dentro de este universo, incluidas The Authority, Supergirl: Woman of Tomorrow y The Brave and the Bold.

James Gunn dirigirá el largometraje que marcará una siguiente era para el universo cinematográfico de DC. (Créditos: DC Comics)

La reciente finalización del Universo Extendido de DC (DCEU) con el lanzamiento de Aquaman y el reino perdido el año pasado, establece a Superman como la piedra angular sobre la que se construirá la nueva era que promete una integración más cohesiva entre películas, series de televisión y videojuegos relacionados con la franquicia.