La nueva película de Liam Neeson que amenaza con terminar su carrera

Liam Neeson protagonizará por primera vez una película de comedia en "Naked Gun". (Créditos: AP)

En el cine, Liam Neeson es sinónimo de inteligencia, acción y heroísmo. Su imagen de hombre “duro de matar” ha sido la favorita por años en el género de acción. Solo en una ocasión se introdujo en la comedia al realizar una breve aparición en Ted 2, y eso bastó para que el público clamara por verlo en otra faceta. Tal oportunidad acaba de llegar con la confirmación su nuevo proyecto Naked Gun (¿Y dónde está el policía?), una nueva adaptación de la conocida serie de películas The Naked Gun, protagonizada por el Leslie Nielsen.

La noticia fue confirmada por la productora Paramount Pictures, estableciendo su fecha de estreno para el 18 de julio de 2025. Esta versión verá a Neeson asumiendo el papel de Frank Drebin, un incompetente y torpe detective. La dirección estará a cargo de Akiva Schaffer, ex escritor de Saturday Night Live, conocido por sus colaboraciones con el grupo de comedia The Lonely Island y el humorista Andy Samberg. Schaffer también se desempeñará como productor del proyecto, junto a Seth MacFarlane, el creador de Padre de familia y Ted.

Paramount Pictures programó el estreno del remake de "Naked Gun" para el 2025. (Créditos: Netflix)

David Zucker y Pat Proft, los directores y coescritores de la saga original estrenada en 1988, no participan en ese reinicio. “Pat, Mike McManus y yo escribimos un guion para Naked Gun 4 , y escuchamos que Jon Gonda de Paramount leyó el guion y se rio durante todo el proceso. Pero en algún momento decidieron no ir con nosotros y consiguieron otro equipo”, afirmó Zucker en una pasada entrevista con The Hollywood Reporter.

¿De qué trató “The Naked Gun”?

El primer The Naked Gun celebró su 35 aniversario en diciembre pasado, recordando sus orígenes en la serie de televisión Police Squad de 1982. Los tres filmes fueron una parodia de los largometrajes policiales y de detectives. Aquí Nielsen interpreta al Teniente Frank Drebin, un inepto pero entrañable detective de la policía de Los Ángeles, que sin buscarlo, debe enfrentar a los casos más riesgosos de su nación.

Leslie Nielsen, protagonista de "The Naked Gun" falleció en 2010. (Crédito: Shutterstock)

Entre sus misiones se encuentran prevenir el asesinato de la Reina Isabel II, frenar a un villano que planea secuestrar a un científico y suplantar su identidad para promover la industria de la energía sucia; y por último, evitar un atentado en la ceremonia de los Premios Oscar. La producción fue conocida por su humor absurdo, chistes visuales, y situaciones ridículas llena de gags cómicos, juegos de palabras y situaciones disparatadas que contribuyeron a que la trilogía sea considerada como un clásico de la comedia.

¿La carrera de Liam Neeson en riesgo?

En 2022, Neeson comentó la posibilidad de unirse al reebot, bromeando que podría terminar o dar una nueva vida a su carrera: “Seth MacFarlane y Paramount Studios se acercaron a mí para tal vez resucitar las películas de Naked Gun. O podría terminar mi carrera o la llevará en otra dirección. Honestamente no lo sé”, le dijo a People. El actor por el momento está encasillado como un “héroe de acción”, por lo que el nuevo rol le da una oportunidad para mostrar una nueva faceta, como ya sucedió con intérpretes como Bruce Willis, Mel Gibson y Jason Statham.

Neeson considera que su nuevo rol en comedia podría marcar un antes y después en su carrera. (Créditos: Netflix)

Este nuevo rol se sumará a la impresionante filmografía de Liam Neeson, que solo el año pasado incluyó participaciones en películas como Contrarreloj y En tierra de santos y pecadores. Con varios proyectos más en proceso, continúa siendo una figura prominente en la industria. El reinicio de Naked Gun fijó su fecha de estreno para el 15 de julio de 2025. A su espera, puedes ver otras películas de como Venganza, disponible en Netflix o Contrarreloj de Prime Video.