Es tendencia en Netflix: la película de asesinatos que recuerda a “El silencio de los inocentes”

La predilección de los usuarios de Netflix por las películas policiales y de crimen se hace evidente una vez más con el nuevo ingreso a la plataforma que rápidamente se acomodó entre las más vistas de la semana. Jaula mental (Mindcage) es un filme de suspenso con una premisa llamativa. Un asesino serial anda suelto y la peculiaridad en sus crímenes es presentar a los cadáveres como esculturas. Para evitar más muertes y capturar al culpable, una dupla de detectives tendrá que recurrir a un criminal encarcelado.

Originalmente estrenado en diciembre del 2022 con presencia en cines limitados, el thriller psicológico dirigido por Mauro Borrelli recibe un fuerte impulso a las pantallas globales gracias al gigante de la N roja. Su popularidad en el sitio de video desafía las críticas negativas que recibió inicialmente por la ejecución de la historia, la cual lidiaba con comparaciones inevitables con el clásico de Anthony Hopkins, El silencio de los inocentes.

Sinopsis y elenco de “Jaula mental”

Martin Lawrence (Mi abuela es un peligro) deja el humor duro para convertirse en el estoico detective Jake Doyle. Junto con su colega Mary Kelly (Melissa Roxburgh) son llamados a resolver un caso enigmático. Tres mujeres son halladas muertas en la ciudad, pero los cadáveres tienen una peculiaridad: están adornados como si fuesen esculturas de ángeles.

Doyle recuerda que esto ya ha ocurrido antes. Se trata del modus operandi de un criminal en serie llamado El Artista (John Malkovich), quien lleva encarcelado cinco años y ha sido sentenciado a la pena capital. Como todo indica que se encuentran frente a un imitador, los investigadores acuden al prisionero para recibir pistas que les ayuden a resolver el caso. La más convencida en esta tarea es Mary Kelly, quien confía en sus conocimientos sobre psicología. El criminal negocia y pide que se le rebaje la condena. Conforme pasan los días, el rompecabezas de muerte y miedo crece sobre los detectives, con un siniestro juego en desarrollo.

Además de los tres personajes principales, el reparto también incluye a Jacob Grodnik, Aidan Turner (El hobbit: un viaje inesperado) y Jeremy Turner.

La sombra de “El silencio de los inocentes”

Por la base de la película, es innegable su similitud con el film de 1991, titulado The Silence of the Lambs en inglés. En dicho clásico, Jodie Foster es una detective en formación del FBI que busca la ayuda del famoso doctor Lecter (Anthony Hopkins), asesino y caníbal apresado, para capturar a otro criminal en serie llamado “Buffalo Bill”. El largometraje ganó el premio a Mejor película en 1991.

Fuera de la historia inicial, Jaula mental se distancia de su predecesora al incluir elementos sobrenaturales en la trama. No es un remake, pero sí es imposible ignorar el parecido. Otros usuarios en redes también la han comparado con Se7en: los siete pecados capitales, por el tono de los crímenes puestos en pantalla.

Cabe mencionar que la película no tuvo un buen desempeño en la crítica especializada y registra 4,6 puntos de 10 en IMBD. En Rotten Tomatoes también luce un puntaje bajo en reseñas de especialistas; pero el público es más benevolente con el filme, y le da un 66% de calificación.

Puedes ver Jaula mental en Netflix.