Estrenos de Disney+ en enero: “Echo”, “Siempre fui yo” y más

¿Quién es el monstruo? Todos los episodios de "Echo" llegan el 10 de enero. (Netflix)

Te puede interesar: “Siempre fui yo” regresa a Disney+: la temporada 2 ya tiene fecha de estreno

Las plataformas de streaming reciben el 2024 con novedades en sus catálogos. Para Disney+, es el momento de traer a escena un ambicioso proyecto parte del Universo cinematográfico de Marvel: la impactante serie Echo. Pero junto a este título, también hay espacio para las producciones latinoamericanas. Luego de una exitosa primera temporada, el thriller de suspenso Siempre fui yo, con Karol Sevilla como protagonista, vuelve con una segunda entrega. Conoce las fechas de estreno de los próximos contenidos disponibles en el sitio de entretenimiento.

Echo - 9 de enero

Echo se centra en Maya López mientras es perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk. Cuando el viaje la lleva a su hogar, debe enfrentarse a su propia familia y legado. La serie está protagonizada por Alaqua Cox (Hawkeye) como Maya López, así como también por Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Los asesinos de la luna, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs, Dioses Americanos), Zahn McClarnon (Dark Winds, FX Reservation Dogs) y Cody Lightning (¡Eh, Viktor!, Four Sheets to the Wind), con Graham Greene (1883, Goliath), y Vincent D’Onofrio (Hawkeye, Daredevil, La Ley y el Orden: Intento Criminal) quien vuelve a interpretar al villano Wilson Fisk, alias Kingpin. Estreno de la temporada completa en Disney+ y Star+.

Alaqua Cox y Vincent D’Onofrio regresan a sus icónicos papeles en "Echo", lo nuevo de Marvel. (Créditos: Disney+)

Science Fair: la serie - 10 de enero

La ganadora como favorita del Festival de Sundance de 2018, Science Fair: La serie, cuenta la historia de nueve alumnos de secundaria de distintos rincones del mundo, mientras navegan rivalidades, contratiempos y hormonas en su investigación para la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería. Enfrentándose a 1700 de de los mejores y más brillantes del mundo, solo uno será nombrado el mejor de la feria. Todos los episodios estarán disponibles.

Los cuentos navideños de Mickey - 10 de enero

Los cuentos navideños de Mickey traen a Mickey, Minnie y sus amigos junto a Santa, la señora Claus y los renos bebés favoritos de todos, Jingle y Jolly. Los cortos siguen a Mickey y sus amigos en las aventuras clásicas navideñas como son Goofy enseñando a armar un muñeco de nieve, la pandilla intentando conceder su deseo navideño colocando una estrella en la punta del árbol de Navidad de la plaza del pueblo, sorprender a Santa y mucho más. Todos los cortos disponibles.

Estas son opciones para el público infantil de la plataforma de streaming. (Créditos: Disney Plus)

Bluey - Temporada 3 - 12 de enero

En estos diez episodios nuevos (38 al 47), Bluey convierte los hechos simples de la vida familiar –como por ejemplo hacer una carpa con sábanas o ir a la playa– en aventuras únicas que muestran cómo aprenden y crecen los niños por medio del juego.

Siempre fui yo - Temporada 2 - 17 de enero

Tres años después del concurso televisivo Lucas Martin presenta El camino del Faraón, sus participantes vuelven a verse en la isla privada de Pipe (José Julián Gaviria) -que ahora es uno de los rockstars más famosos de Colombia- para grabar un álbum reencuentro. Todo ha cambiado de manera radical: mientras que Lupe (Karol Sevilla) está instalada en México trabajando como periodista, Noah (Pipe Bueno) pasa sus días en un bar que heredó de su familia en Colombia. Pareciera que el álbum reencuentro es la oportunidad perfecta para que todos reconecten después de tanto tiempo, pero todo se complica cuando en la primera noche desaparece un valioso collar que El Faraón (Christian Tappan) obsequió a Lupe. De manera misteriosa e indescifrable, comienzan a salir a la luz los secretos de todos creando tensión entre los viejos amigos y amenazando con destruir las vidas que construyeron. Se estrenan todos los episodios.

La continuación de la serie advierte más romance y un enigmático misterio en torno a la desaparición de un collar valioso. (Créditos: Disney+)

Bichos: una verdadera aventura en miniatura - 24 de enero

Inspirada en la película Bichos: una verdadera aventura en miniatura de Pixar, la nueva serie original de Disney+ de National Geographic nos lleva a nueve mundos microscópicos de insectos alrededor del mundo, donde las fuerzas de la naturaleza se despliegan en una escala diminuta y donde pequeñas criaturas dependen de poderes asombrosos y alianzas extraordinarias para sobrevivir cada día. Con nuevos avances en tecnología de filmación y narrada por Awkwafina, la serie sigue las increíbles historias de los héroes diminutos que viven en mundos más allá de la imaginación, desde una araña saltarina buscando un hogar en las calles de Nueva York hasta el primer día en el trabajo de una abeja orquídea de Costa Rica que fabrica perfume.

Educando a través de la música - 31 de enero

El documental Educando a través de la música sigue de cerca al Coro Juvenil de Detroit en su camino hacia una actuación trascendental. A través de los ojos de sus jóvenes integrantes, el público se sumerge en los desafíos y triunfos que enfrentan en su cotidianidad, lidiando con la ardua tarea de equilibrar las responsabilidades familiares, académicas y deportivas, mientras aspiran a elevar su arte a un nivel superior en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Tras su destacada participación en ‘America’s Got Talent’, el coro se encuentra en un momento decisivo. Bajo la dirección de Anthony White, enfrentan el reto de reemplazar a miembros clave, mantener su relevancia en la escena musical de Detroit y descubrir la próxima gran oportunidad que les permita brillar nuevamente en el panorama nacional.

La ardua preparación de un coro es retratada en esta docuserie para amantes de la música. (Créditos: Disney+)

Marvel Studios Unidos: creando Echo - 31 de enero

Marvel Studios Unidos: Creando Echo va tras las cámaras en la innovadora serie de Maya López: Echo. La audiencia podrá descubrir cómo el elenco y el equipo de producción aprendieron lenguaje de señas para crear un entorno más inclusivo en el set, será testigo de cómo los cineastas tomaron medidas sin precedentes para retratar fielmente y sin artificios la cultura de los pueblos originarios estadounidenses y pasará tiempo con el prestigioso actor Vincent D’Onofrio, que vuelve a dar vida al monstruoso Kingpin.

Conoce a Spidey y sus sorprendentes amigos - 31 de enero

El equipo de Spidey se enfrenta al mal usando trajes arácnidos en aventuras lejos de la ciudad. Con la ayuda de Reptil y sus poderes especiales, los héroes se transforman en dinosaurios para perseguir a gente malvada, proteger la naturaleza y defender la increíble Casa del Árbol. A nuestros héroes se une un nuevo y fantástico amigo que lucha contra el crimen, Tigre Blanco. Con Tigre Blanco y los demás Vengadores, el equipo de Spidey combate a los nuevos villanos de la temporada: Tramposo y Lagarto. Todos los cortometrajes de la temporada 3 se estrenarán al mismo tiempo.

Te puede interesar: Estrenos de enero en Star+: “Cristóbal Balenciaga”, “Downton Abbey”, “Negocio letal” y más