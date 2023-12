“Stranger Things 5” anuncia el inicio de su rodaje: ¿cuándo se grabará la última temporada?

El elenco juvenil de "Stranger Things" listo para retomar sus icónicos personajes. (Créditos: Netflix)

Tras meses de paralizaciones debido a las huelgas de SAG-AFTRA y WAG, que culminaron el 27 de septiembre y 9 de noviembre respectivamente, diversas producciones de televisión están preparando su regreso a las cámaras. Dentro de los títulos más esperados está incluida la quinta temporada de Stranger Things, que ya ha anunciado cuándo iniciará el rodaje de los episodios que marcarán el final definitivo de la serie de Netflix creada por los hermanos Duffer.

A lo largo de este año, pequeñas actualizaciones han ido llegando respecto al gran desenlace de la ficción protagonizada por Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink y Gaten Matarazzo. Los creadores de la ficción revelaron un fragmento del guion del primer episodio de la última temporada y los fanáticos no han parado de hacer teorías al respecto.

La quinta temporada podría llegar a las pantallas a finales de 2024 o principios de 2025. (Créditos: Netflix)

La serie se estrenó en 2016 e inmediatamente se convirtió en un éxito gracias a su tono ochentero y numerosas referencias a la cultura pop y grandes clásicos del cine de aquella época en adelante. Sus protagonistas, niños en aquel entonces, recibieron una enorme cantidad de comentarios positivos que resaltaban sus brillantes actuaciones a tan temprana edad. Desde el rapado de la pequeña Bobby Brown, hasta el llanto del inocente Wolfhard, el cast se convirtió en un fenómeno del streaming.

En pleno 2023, y tras una larga huelga, los actores ya cruzan casi todos los 20 años y están más que listos para volver al set y terminar la historia que los lanzó al estrellato mundial. De tal manera, se ha confirmado que el rodaje de Stranger Things 5 iniciará el próximo enero de 2024, lo que posiblemente anticiparía su estreno para finales de 2024 o inicios de 2025.

El anticipado desenlace de la serie de Netflix dirá adiós tras casi una década. (Créditos: Netflix)

Otras series que iniciarán su rodaje pronto

Tras meses de espera y retrasos, finalmente más de una serie retomará su rodaje de cara al próximo año 2024. De hecho, algunas producciones ya han empezado a rodarse desde noviembre de este año. A continuación, te dejamos una lista de las ficciones televisivas que estarán de vuelta en el set desde finales de este año y el próximo.

Diciembre: All American (The CW, WBTV), NCIS: Hawai’i (CBS, CBS Studios; filming starts Dec. 4), SEAL Team (Paramount+, CBS Studios), Will Trent (ABC, 20th)

Enero: Línea de emergencia: 9-1-1 (ABC, 20th Century Fox), Desafío Americano: Nuevos Comienzos (The CW, WBTV), El abogado del Lincoln (Netflix, A+E Studios), Stranger Things (Netflix)

Producciones clave de la industria televisiva reanudarán rodajes tras paralizaciones. (Créditos: Netflix)

Febrero: The White Lotus (HBO)

Abril: Merlina (Netflix, MGM Television)

"The White Lotus" es otra de las series más anticipadas de la televisión y streaming. (Créditos: HBO Max)

Primer cuatrimestre de 2024: Criminal Minds (Paramount+, ABC Signature/CBS Studios), Yellowstone (Paramount Network, MTV Entertainment Studios/101 Studios)