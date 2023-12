Los especiales de “Doctor Who” cierran con Neil Patrick Harris y David Tennant en una épica lucha

David Tennant y Catherine Tate enfrentan una nueva amenaza en "Doctor Who: La risa". (Crédito: Disney+)

El tercer especial de la trilogía que celebra los 60 años de Doctor Who, una serie emblemática de ciencia ficción creada para la BBC, ya está disponible en Disney+, la plataforma de streaming. Este episodio, titulado Doctor Who: La risa (The Giggle), destaca por la incorporación de Neil Patrick Harris, el reconocido actor, quien interpreta a un antiguo villano. Este especial no solo marca el cierre de una de las etapas más breves pero destacadas de la franquicia, sino que también es un hito importante para los aficionados de la serie.

En este capítulo, David Tennant y Catherine Tate, como en los anteriores dos episodios, vuelven a sus famosos papeles del Décimo Doctor y Donna, respectivamente, para enfrentarse al Juguetero, un viejo antagonista que resurge para esta ocasión y que representa una de las últimas amenazas que el personaje de Tennant debe combatir. La elección de Harris, recordado por su legendario papel en How I Met Your Mother, ha creado una gran expectativa, siendo su incorporación uno de los aspectos más destacados de estos especiales.

Los especiales de "Doctor Who" por su aniversario 60 terminan con este tercer episodio. (Crédito: Disney+)

La trilogía de capítulos inició con Doctor Who: La bestia estelar, donde el Doctor se ve envuelto en una lucha mortal tras un accidente espacial en Londres. La reaparición de Donna introduce un cambio crucial en la trama. El segundo episodio llevó a los personajes al límite de sus aventuras espaciales, jugando una vez más con el destino del universo y con el dúo interpretado por Tennat y Tate regalando casi una hora de nostalgia.

Entre otras novedades, y como ya es costumbre, el tercer especial también muestra la tan esperada regeneración del Doctor, salvo que con una pequeña sorpresa para los fanáticos. Como ya se había confirmado, el actor Ncuti Gatwa, famoso por su papel en la serie Sex Education y la película Barbie, asumirá el rol del decimoquinto Doctor.

Ncuti Gatwa será el decimoquinto Doctor en "Doctor Who" (Crédito: Disney+)

La confesión de Neil Patrick Harris

Harris, para sorpresa de muchos, admitió que no conocía Doctor Who ni a su misterioso protagonista antes de ser considerado para el papel. Russell T. Davies, el showrunner que ya había colaborado con Harris en la ficción televisiva It’s A Sin, le ofreció el papel del Juguetero, descubriendo que Harris no estaba familiarizado con la fama de la serie británica. Sin embargo, a pesar de no conocer la serie inicialmente, Neil aceptó el reto y aportó su carisma y habilidad actoral al personaje.

David Tennant ha elogiado la actuación de Harris, resaltando su capacidad para enfrentar los desafíos del papel. “No quiero desvelar mucho sobre qué se requería del Juguetero, pero necesitas a un showman completo para hacer esa parte y un muy buen actor por lo que no hay mucha gente que hubiera podido marcar todas las casillas”, contó Tennat sobre su compañero en el set.

Neil Patrick Harris como el Juguetero en el último especial de "Doctor Who". (Crédito: Disney+)

Doctor Who: La risa, el tercer especial del aniversario 60 de la serie, ya está disponible en Disney+.