“House of the Dragon” ofrece un vistazo a la temporada 2: Alicent y Rhaenyra lideran los grupos enfrentados

"House of the Dragon" es una serie derivada del universo de "Game of Thrones" que se emitió en 2022. (HBO)

Este viernes, HBO presentó los pósters oficiales de la segunda temporada de House of the Dragon, el aclamado spin-off de Game of Thrones. La reina Alicent Hightower (Olivia Cooke) y la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) son las protagonistas de este primer adelanto que llega más de un año después del final de la primera entrega. Se espera que los nuevos episodios aborden el inicio de la guerra civil en el interior del clan Targaryen por el control de la Corona.

Te puede interesar: ¿Fan de Adult Swim? “Aqua Teen: Hunger Force” regresa con su temporada 12

En el último episodio, Ser Erryk (Elliott Tittensor) otorga la corona de Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra, y la ahora reina autoproclamada busca soluciones diplomáticas. Mientras tanto, su esposo y tío, Daemon (Matt Smith), la desafía por sus últimas decisiones. Sin embargo, su idea de unificar el reino fracasa luego de que Jacaerys (Harry Collett) y Lucerys (Elliot Grihault) son enviados a pedir el apoyo de las casas Arryn, Stark y Baratheon. Este último es atacado por su primo, Aemond (Ewan Mitchell), y su dragón, Vhagar, en el viaje de regreso. La primogénita de Viserys, Rhaenyra, busca cobrar justicia por la muerte de su hijo así como su lugar legítimo en el reino por la antigua promesa de su padre.

"House of the Dragon" profundiza en las luchas intestinas del clan Targaryen por el poder. (Créditos: HBO Max)

Con el fin de la era del rey Viserys, la usurpación del príncipe Aegon al Trono de Hierro y el asesinato de Lucerys Velaryon, las tensiones crecen en Rocadragón, donde los Blacks (grupo negro) están asentados a la espera del siguiente ataque contra los Greens (grupo verde), cuya sede es Desembarco del Rey. El enfrentamiento es inminente y, como ya es sabido, esta Danza de los Dragones fue la que determinó la caída del linaje Targaryen que, dos siglos después, tendría como única heredera a Daenerys, la Madre de los Dragones.

Advierte una sorpresa para la CCXP

Un avance de la nueva temporada será presentado mañana, 2 de diciembre, en la Comic Con Experience 2023 que se lleva a cabo en Brasil. Por ahora, se desconoce si se trata de un tráiler, un teaser o algún otro tipo de material inédito, como un detrás de cámaras, pero los fans están ansiosos por ver un adelanto de lo que será el gran evento televisivo de 2024. Este es solo el comienzo de lo que promete ser una guerra devastadora para el futuro de los Siete Reinos.

La Comic Con Experience en Brasil será el escenario para el avance de la segunda temporada. (Créditos: HBO Max)

Un fenómeno televisivo a la altura de “Game of Thrones”

La primera temporada de La casa del dragón finalizó en octubre de 2022 con un total de 9,3 millones de espectadores, según Warner Bros. Discovery. Su último episodio, “La reina negra”, se convirtió en el episodio con mayor audiencia en HBO desde la conclusión de Juego de tronos, que en 2019 había alcanzado los 19,8 millones de seguidores. No obstante, el episodio final no logró superar el récord de audiencia del segundo episodio de la serie, “El príncipe canalla”, que contó con 10,2 millones de espectadores.

Te puede interesar: La impactante docuserie sobre el gurú “hombre-dios” acusado de secuestro y violación

Los niveles de seguimiento reflejan un interés continuo en el universo de Westeros, aun varios años después del final de la serie original, emitida entre 2011 y 2018 con notable éxito. Este fenómeno resalta la perdurabilidad del encanto del mundo creado por George R. R. Martin, enraizado en géneros como la fantasía, la acción, el drama y el romance. Dichas series también adoptan una dimensión política derivada de las luchas de poder en torno al trono.

Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen en el centro de la trama de los nuevos episodios. (Créditos: HBO)

Tanto House of the Dragon como todas las temporadas de Game of Thrones están disponibles en HBO Max.