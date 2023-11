¿Cómo será Ansiedad en “Intensamente 2”? El director explica el rol de la nueva emoción

"Intensamente 2" vuelve a la mente de la recién adolescente Riley justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! (Disney)

El cine animado siempre encuentra la forma de traer de vuelta sus historias y queridos personajes, ya que su público —mayormente infantil— jamás se cansaría de ver una infinidad de secuelas. Sin embargo, hay películas que merecen más que otras una continuación y ese es el caso de Intensamente 2 (Inside Out 2). La primera entrega se estrenó en 2015 y estuvo ambientada dentro de la mente de una niña en proceso de muchos cambios, como mudarse a otra ciudad e ingresar a otra escuela. En la mente de Riley viven cinco emociones básicas de todo ser humano desde que nace: Alegría, Tristeza, Temor, Desagrado y Furia.

Ahora la protagonista acaba de cumplir 13 años y otra vez se suscita una crisis en su interior. Según lo que mostró el teaser del segundo film, el hogar de las emociones es destruido y más tarde se une un nuevo integrante: Ansiedad, con la voz en inglés de Maya Hawke (Stranger Things). Esta se presenta por su nombre y dice: “¿Dónde pongo mis cosas?”, mientras carga con muchas maletas en sus manos. Incluso, este pequeño detalle ha sido interpretado por diversos usuarios como los numerosos escenarios ficticios que las personas imaginan antes de hacer algo.

Ansiedad, con la voz de Maya Hawke, no es el tipo de Emoción que se queda en un segundo plano. (Créditos: Disney)

¿Quién es Ansiedad y cómo será retratada en el cine?

En una reciente entrevista con la revista Empire Magazine, el director Kelsey Mann aclaró que revisaron los diversos tipos de ansiedad que pueden estar presentes en los adolescentes, sin embargo, utilizaron solo uno para crear a este personaje. “Hay muchos tipos de ansiedad, pero nos inclinamos por la ansiedad social, por querer encajar y formar parte de un grupo. Preguntarse: ‘¿Soy lo suficientemente bueno?’”, detalló sobre esta emoción que habitará muy pronto en la cabeza de Riley.

Por ahora, no hay más avances o vistazos de Intensamente 2 para conocer más sobre Ansiedad, pero está claro que la premisa de la segunda parte se enfocará en la transición de la infancia a la adolescencia. La premisa oficial advierte que “vuelve a la mente de Riley, una adolescente recién llegada, justo cuando el cuartel general está siendo demolido repentinamente para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que durante mucho tiempo han dirigido una exitosa operación según todos los indicios, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola”.

Ocho años después, su secuela promete una mirada más introspectiva a los desafíos emocionales adolescentes. (Créditos: Disney)

Nuevas emociones y el elenco de “Intensamente 2”

Cabe destacar que también aparecerán otras emociones como Envidia, Aburrimiento y Vergüenza. Aunque la participación de Hawke ha sido confirmada, aún no se ha revelado quiénes serán los actores que darán vida a estos personajes adicionales. El elenco de voces en inglés incluye a Amy Poehler (Parks and Recreation) retomando su papel como Alegría, Phyllis Smith como Tristeza, Lewis Black como Ira, Tony Hale como Miedo y Lisa Lapira como Desagrado (estos dos últimos reemplazaron a Bill Hader y Mindy Kaling en los respectivos papeles).

"Intensamente 2" promete explorar una nueva fase en la mente de Riley con emociones inéditas. (Créditos: Disney)

Pixar está detrás de este reciente proyecto junto a Disney, compañía que se encarga de distribuir los títulos del prestigioso estudio de animación. Anticipada como uno de los lanzamientos más esperados del próximo año, Intensamente 2 se estrenará exclusivamente en cines el 14 de junio de 2024.