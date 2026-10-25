La "competencia destructiva" que acecha a la mesa política y la advertencia de Milei por el 2027

El presidente de Argentina y otros funcionarios observan el Tedeum 2026 desde el balcón principal de la Casa Rosada, un evento cívico-religioso anual. (Jaime Olivos)

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El Gobierno atraviesa una instancia de dificultades en el plano económico que no recibe ayuda por parte de su propia facción política. Las internas en la cúpula del oficialismo complican el avance de gestiones centrales para la gestión. “La pelea está en todos los ámbitos. Creo que muchas veces no tienen conciencia de que ser una administración de gestión dividida te puede generar una bomba de tiempo”, confesaba una figura de la Mesa Política a Infobae.

Las diferencias de criterios entre miembros del Gabinete pueden ser muchas. En ocasiones, son solo eso: discrepancias, las cuales Milei no considera como negativas. Hay casos particulares en los que esas confrontaciones pasan al terreno del odio y sin que sea posible recuperar el vínculo. El ejemplo cabal de eso último es el conflicto entre los Caputo y los Menem. Infobae ha llegado a escuchar de ambos bandos promesas de destrucción mutua. “Si Javier nos dejara hacerlo, no nos duran ni unos meses”, aseguran.

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Esa interna va camino a cumplir dos años con altibajos en su intensidad. Hace un mes que el conflicto volvió a emerger de manera vigorizada. El disparador fue la presentación del Presupuesto 2027 -eleborado por Luis Caputo- con modificaciones en las partidas de discapacidad que no se correspondían con las negociaciones que Martín Menem venía encabezando en el Congreso.

La respuesta llegó esta última semana con una audaz jugada: el presidente de Diputados no convalidó la exigencia del Palacio de Hacienda para que se forzara un proyecto con diferente margen fiscal y obligó a aceptar una versión consensuada del proyecto.

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Santiago Caputo cree que, a modo de represalia, el menemismo pisó el tratamiento del proyecto de Soberanía Nacional que salió de sus usinas. Hubo un sugerente tuit que publicó el viernes con una dedicatoria implícita: “Tenemos un par de pelotudos locales que por rencillas menores o problemas de ego quieren bloquear la ley Malvinas”. Hubo otras publicaciones que parecieron ir en el mismo sentido.

Santiago Caputo, Luis Caputo y Peter Lamelas en el evento de la Fundación Faro

Menem fue al evento de la Fundación Faro -el think tank que dirige Caputo- que se hizo el viernes para escuchar a Milei. Llegó con Karina Milei y se fue cuando terminó de hablar el Presidente. A un par de metros suyo estaba el diputado nacional Luis Petri, al que varios de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo fueron a saludar; también le festejaron el discurso contra el islam que hizo en la sesión del pasado miércoles, un episodio para nada casual si se tiene en cuenta que cree que la cúpula del partido libertario no está impulsando su postulación a gobernador.

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Un asistente del encuentro dijo que en una conversación privada Milei habría reiterado su apoyo al Gordo Dan en su diatriba contra esa religión, y se diferenció de la lectura de su prócer intelectual Alberto Benegas Lynch (h). Uno de los tuiteros más cercanos a ese grupo del Gobierno no está particularmente de acuerdo con los insultos que le propinó el dueño del streaming Carajo! porque “con eso le estás regalando aliados al Equipo Rocket [la forma peyorativa que utilizan para referirse a los alfiles del karinismo]”.

La aceleración de ese conflicto parece inconveniente dado que al Gobierno le espera la fase más dificultosa del mandato de Milei: el cuarto año, el de la búsqueda de la reelección. Una figura del oficialismo con una cercanía casi familiar con el Presidente comenzó a decir en privado que hay una decisión tomada al respecto de la interna. “Javier habilitó la competencia política entre ambos bandos para su sucesión y, más inmediatamente, para 2029 si es reelecto; que gane el mejor”, confían.

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Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

El Presidente vería la disputa política bajo el mismo prisma que la de la economía: que el progreso no es inocuo ni neutral; y que inevitablemente lleva a una “destrucción creativa”. Si cree que en el mercado existe un proceso de desaparición de los actores económicos por vía de la competencia, esto podría ser trasladable al plano de lo político. “Yo creo que si somos reelectos, la política interna va a ser una masacre”, opina uno de los más importantes integrantes de uno de los dos bandos. Los terceros en esa disputa miran con preocupación esa cuestión.

El impacto en la economía

El mercado mira con mayor atención lo que sucede en el plano político. La cuestión que cristaliza las expectativas de estas semanas es la negociación para la suspensión de las PASO, porque también vislumbra la capacidad de la Casa Rosada para realizar acuerdos políticos con las provincias aliadas. El encargado de cerrar los números es Diego Santilli, pero no tiene el visto bueno de los armadores de La Libertad Avanza para terminar de cerrar pactos con una decena de gobernadores y partidos como el PRO y la UCR.

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Santilli tendrá una actividad significativa el jueves próximo en Rosario. Con la compañía del ministro Caputo y el equipo económico irá a una Ronda de Negocios por el RIGI a la que asistirán varios gobernadores. No se descarta que haya una reunión reservada con varios de ellos para avanzar en otras facetas de las negociaciones.

La consultora más leída por el mercado, 1816, estimó la probabilidad de reelección de Milei implícita en los precios de los bonos, utilizando el AO28 como referencia. Con un precio de USD 40, la probabilidad de reelección pasó de 92% a 81% en los últimos tres meses. Con un precio de USD 60 bajó de 87% a 71%, mientras que con un precio de USD 80 bajó de 75% a 43%. Lejos de pretender vaticinar un resultado, el ejercicio refleja de otra forma cómo la incertidumbre política tiene un correlato en el plano financiero.

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Probabilidad reelección Milei implícita en AO28, según cuánto valdría el bono en escenario de triunfo opositor

El panorama global no acompaña al Gobierno. Persiste el pesimismo por la tasa de interés a nivel global (lo cual afecta a los instrumentos argentinos), el precio del petróleo y la escalada del financiamiento para la IA.

Aun así, el equipo económico es víctima de sus propios pronósticos: la actividad en agosto solo subió un 0,1% y si bien se espera una suba para el último trimestre del año, el economista Fernando Marull estima que el 2026 finalizaría con 1% del PBI, marcadamente menor a lo esperado. También estimó una inflación para la tercera semana de octubre de 0,6% y una proyección para el total del mes de entre 1,8% y 1,9%. Pese a los vaivenes, al Gobierno le generan tranquilidad las divisas de las exportaciones y la estabilidad del tipo de cambio y la tasa.

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“Yo hice campaña con una motosierra y que iba a ir a un déficit cero en el primer año. El equilibrio fiscal y cuasifiscal lo terminé en seis meses. También dije que iba a terminar con la inflación y hoy viaja al 30% anual. También prometí hacer crecer la economía y estamos creciendo. Qué quiere que le diga, sobrecumplí con todas las promesas”, argumentó el Presidente sobre los motivos por los que lo evaluará el electorado el año próximo.

La advertencia de Milei y el malestar con Bullrich

Milei dio una definición para nada menor: “Tengo toda la confianza de que los argentinos no van a votar para atrás, van a votar hacia adelante y el único que lleva esa bandera del cambio, del progreso y de las reformas soy yo”. La definición se dio un día después de que Patricia Bullrich publicara un video que volvió a alimentar las especulaciones sobre su intención de competir para la presidencia el año próximo. Sutilezas y mensajes desde ambos campamentos.

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Aunque algunos lo relativizan, la publicación de la senadora no cayó para nada bien en buena parte de la Mesa Política, según reconocieron dos integrantes de la misma a Infobae. “Ella va a estar en el lugar donde la gente le pida que esté”, admiten en su entorno, marcando que no dudará en jugar si ve un retroceso significativo en la imagen del líder de La Libertad Avanza. La Vicepresidencia no es un cargo que le genere una motivación particular, además de que se siente cómoda con los cinco años que le quedan en el Senado.

La senadora nacional Patricia Bullrich

Los primos Menem y Diego Santilli consideran que no está haciendo lo suficiente para conseguir las voluntades necesarias para la suspensión de las PASO, bajo la especulación de que le podría servir para pedir una interna. Un importante senador de La Libertad Avanza afirma lo contrario: “Tiene muchos mecanismos para romper puentes y complicar el proceso, pero literalmente está haciendo lo opuesto. Nos pide que consideremos los proyectos de los aliados e incluso la veo mucho más cercana a los senadores del PRO y la UCR que antes”.

En el interior del Senado creen que esa cercanía con los bloques aliados le genera una ventaja a Bullrich al momento de la negociación política para el año próximo. Hay media docena de legisladores a los cuales se le vence el mandato el año próximo y que no responde políticamente al gobernador de su provincia. A través de sus diferentes interlocutores, el peronismo también está involucrándose para empantanar las negociaciones.

A la ecuación ahora se suma que hay gobernadores que están pidiendo que el Gobierno complete la Corte Suprema. “El pedido mayoritario es que, al menos, se reflote el pliego de Ariel Lijo”, admite una fuente del oficialismo. Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) buscan que se definan los trámites judiciales que están en el Máximo Tribunal y que definirán si pueden presentarse para un nuevo mandato. Milei no tiene entre sus planes acceder a ese pedido. Coincidentemente, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otras fuerzas provinciales van a presentar el lunes una acción declarativa ante la Corte para impedir que Osvaldo Jaldo (Tucumán) se presente para un nuevo mandato.

Está permitido que, eventualmente, las candidaturas para la Corte puedan entrar en un período de sesiones extraordinarias, no así los orientados a cubrir vacantes en juzgados federales y nacionales, fiscalías y defensorías. Ese podría ser un motivo por el cual el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quiere que se apure la cobertura de los casilleros vacíos: días atrás y en medio de un acto oficial, le reclamó al procurador interino Eduardo Casal que se apure con el envío de pliegos para fiscales. Es extendida la versión de que “El Facha” mira con gusto la posibilidad de aspirar a ese cargo. Los Milei están contentos con su desempeño, aunque más satisfechos están con el sobreseimiento -particularmente rápido- que tuvieron en la causa $LIBRA.

Eduardo Casal, Horacio Rosatti y Juan Bautista Mahiques

Los espacios aliados son conscientes de la premura de los libertarios. Conscientes de ello, están impidiendo que se reúna la Comisión de Acuerdos que se encarga de dictaminar esas candidaturas. A través de la influencia de los Menem, Karina quiere que la neuquina Nadia Márquez reemplace en la presidencia al fallecido Juan Carlos Pagotto, pero no es particularmente estimada por sus pares.

En ese contexto, el bloque de La Libertad Avanza deberá elegir a su representación en el Consejo de la Magistratura. Allí habrá un dilema porque ese espacio tiene la misma cantidad de integrantes que el bloque Justicialista, con 21 bancas. Si ganan la discusión por la primera minoría, tendrán dos bancas. Si no, una sola. Actualmente, los libertarios están siendo representados por Luis Juez, pero los operadores políticos oficialistas también saben que pueden contar con Belén Monte de Oca, Gonzalo Guzmán y Nadia Márquez, ya que son abogados y ese es un requisito obligatorio para integrar ese cuerpo.