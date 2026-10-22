Política

Kicillof pidió unidad opositora para sostener las PASO: “Quieren manipular el sistema para la reelección de Milei”

El gobernador bonaerense sostuvo que suprimir las Primarias favorecería al oficialismo y convocó al peronismo a construir una propuesta federal rumbo a 2027.

Axel Kicillof en Avellaneda.
Axel Kicillof habla durante un plenario federal Avellaneda
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El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió que el peronismo y otros sectores opositores coordinen una posición para sostener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para fundamentarlo, alertó que una eventual eliminación de esa instancia electoral favorecería al presidente Javier Milei en su objetivo de buscar la reelección.

Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei”, afirmó Kicillof, quien vinculó una reunión reciente de dirigentes peronistas con la discusión legislativa sobre el sistema electoral y sostuvo que el gobierno nacional procura reunir los votos necesarios para avanzar con esa modificación.

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“Decían: ‘Bueno, ya tenemos los votos, vamos a ir, vamos a sacar las PASO’. Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei. Después podemos dar cualquier otra discusión”, planteó en declaraciones a C5N.

El gobernador sostuvo que la discusión por las primarias exige una respuesta política conjunta. “Había que ver cómo nos armábamos para que no puedan manipular el sistema electoral a beneficio de la reelección de Milei”, señaló.

Según Kicillof, los sectores presentes en esa conversación coincidieron en la necesidad de impedir que las reglas electorales queden subordinadas a las conveniencias del oficialismo. “Todos los sectores estuvimos de acuerdo”, expresó, aunque no precisó quiénes participaron del encuentro ni cuándo podría realizarse una nueva reunión.

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La estrategia del oficialismo

El mandatario bonaerense aseguró que el Gobierno está concentrado en la continuidad de Milei en el poder. “El Gobierno creo que se está dedicando a una sola cosa, paradójicamente, que es la reelección de Milei”, afirmó.

En esa línea, cuestionó las gestiones políticas que atribuyó a funcionarios nacionales para reunir adhesiones. “Están viendo cómo consigue los votos para sacar las PASO”, dijo.

Kicillof consideró que la estrategia opositora no puede limitarse a cuestionar la gestión libertaria. “No alcanza con que a Milei le vaya mal para que en el 27 se pueda proponer una alternativa”, advirtió.

“Lo que quiere decir Milei es que hay que votarlo a él porque no hay otro camino, porque no hay alternativa. Tenemos que hacer un trabajo muy importante, que es un trabajo también a nivel federal”, añadió.

El presupuesto y el rumbo económico

Kicillof señaló que el tratamiento del presupuesto nacional abre otro frente para coordinar posiciones entre gobernadores, legisladores y fuerzas opositoras: “Ahora entra el presupuesto de Milei, que es un presupuesto de nuevo de ajuste, de contracción, pero también un presupuesto muy malo para las provincias argentinas”.

El gobernador enumeró entre los sectores afectados a la infraestructura, la educación y la salud. “Todo lo que remite a la vida cotidiana que Milei trata de negar”, afirmó. Sobre la posibilidad de unificar una respuesta ante esos debates legislativos, concluyó: “Estas cosas sí nos permiten articular una respuesta conjunta”.

En otro tramo de la entrevista, Kicillof cuestionó el programa económico nacional y su impacto sobre los ingresos y la actividad productiva. “El problema es Milei, el riesgo es Milei”, dijo.

También sostuvo que el Ejecutivo “se pelea con la realidad” en lugar de intervenir ante el desempleo, los salarios bajos y el cierre de empresas. “Lo que anda mal es la macro de Milei. Lo que puede andar bien son las finanzas y la timba”, aseguró.

Al ser consultado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, el mandatario consideró que se trata de una política dirigida a sectores específicos sin garantías de generación de empleo, encadenamientos productivos ni equilibrio federal. “Probablemente uno de los programas de promoción más grande de toda la historia argentina”, afirmó.

Para Kicillof, el modelo afecta de manera directa al perfil productivo bonaerense. “La provincia industrial, la provincia productiva por excelencia, este modelo la destruye”, concluyó.

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