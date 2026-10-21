Reforma laboral: el Gobierno aprobó 19 acuerdos entre sindicatos y empresas de distintos sectores

Guardar

El Gobierno nacional anunció la homologación de 19 nuevos acuerdos colectivos de trabajo celebrados entre sindicatos y representantes empresarios de distintos sectores. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó la medida como un avance en la implementación de la reforma laboral que impulsó la administración de Javier Milei.

Las resoluciones, tramitadas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, abarcan actividades agropecuarias, industriales, de transporte, educación, servicios de comunicación. Las homologaciones formalizan negociaciones realizadas bajo el régimen de la Ley 14.250 de Negociación Colectiva.

PUBLICIDAD

“La homologación de estos acuerdos representa un paso concreto en la implementación de la reforma laboral y marca el inicio de una nueva etapa en la que trabajadores y empleadores cuentan con herramientas modernas para adaptarse a los desafíos de un mercado laboral dinámico”, señaló Capital Humano en un comunicado.

La cartera vinculó la decisión con los objetivos de promover el empleo, aumentar la producción y generar condiciones para el crecimiento económico. Además, destacó la negociación colectiva como mecanismo para alcanzar consensos entre los sindicatos y las entidades empleadoras.

Según pudo saber Infobae, entre los convenios homologados figuran los suscriptos por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) con entidades representativas del sector agropecuario.

PUBLICIDAD

UATRE acordó con las entidades del campo

En las negociaciones participaron la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). También adhirió la Federación Agraria Argentina.

La presencia de esas organizaciones da cuenta de la representación empresaria y sindical que intervino en los acuerdos de la actividad rural y de estiba, uno de los sectores alcanzados por las resoluciones de la Secretaría de Trabajo.

Otro de los grupos incluidos corresponde a la industria aceitera y de biocombustibles. Fueron homologados acuerdos de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines con las cámaras empresarias de esas actividades.

PUBLICIDAD

Se trata de ramas vinculadas con el procesamiento de oleaginosas y la producción de biocombustibles, dos eslabones de relevancia dentro de las cadenas productivas nacionales.

Las resoluciones también alcanzaron a los trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal. En ese caso, se formalizaron acuerdos de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), con presencia en los servicios asociados a consorcios y edificios de viviendas.

A su vez, el listado incluyó negociaciones de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), que representa a empleados de una actividad vinculada con la producción agropecuaria. También figuran sectores de la industria alimenticia, entre ellos la fabricación de pastas, y actividades textiles, de indumentaria y del caucho.

PUBLICIDAD

Transporte, enseñanza, servicios y comunicación

La diversidad de actividades involucradas es uno de los datos centrales del anuncio oficial. Además de los sectores agropecuarios e industriales, las homologaciones alcanzaron organizaciones sindicales y empresarias de servicios.

En ese grupo se encuentran convenios de la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de la provincia de Córdoba, las estaciones de servicio y los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires.

También fueron incluidos acuerdos correspondientes a medios de comunicación, la actividad cinematográfica y la industria publicitaria.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo, intervino en la formalización de los convenios. El área tiene a su cargo la tramitación de las homologaciones de los instrumentos surgidos de la negociación colectiva.

PUBLICIDAD

Capital Humano explicó que las decisiones se encuadran en la Ley 14.250 y que la homologación es la herramienta institucional para formalizar los entendimientos entre trabajadores y empleadores.

El Gobierno presentó la aprobación de los 19 acuerdos como una señal de avance de su agenda laboral, con participación de sindicatos y cámaras empresarias de actividades productivas y de servicios de distintas provincias.

Según la cartera, esta etapa busca dar a trabajadores y empleadores herramientas para adaptarse a un mercado laboral dinámico y aportar previsibilidad a las relaciones laborales.

La homologación administrativa de los instrumentos colectivos permite dejar formalizados los consensos de las partes, uno de los mecanismos previstos por la legislación argentina para regular condiciones de trabajo mediante negociaciones sectoriales.

PUBLICIDAD

El Ministerio afirmó que el procedimiento apunta a consolidar los acuerdos y a promover el diálogo entre sindicatos y cámaras empresarias. En el cierre de su comunicado, reafirmó su compromiso con “la promoción del diálogo social, la negociación colectiva y la construcción de consensos entre los distintos actores del mundo del trabajo”.

Con la homologación de los 19 acuerdos, la administración de Milei formalizó entendimientos que alcanzan actividades agropecuarias, industriales y de servicios en diferentes provincias del país.