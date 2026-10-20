Política

Intensa jornada de reuniones en el Gobierno por la reforma política, discapacidad y acuerdos electorales con aliados

La Mesa Política se da cita en la previa de la sesión en Diputados por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada . El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en debate. El intercambio con el PRO y los planes para las PASO

La mesa política se reúne en la Casa Rosada
La mesa política se reúne en la Casa Rosada
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“Hay diferentes visiones dentro de la mesa”, precisó uno de los integrantes del ala política que responde al presidente Javier Milei, en referencia a la demora en el tratamiento de los principales proyectos legislativos y los criterios para sellar acuerdos electorales con los gobernadores aliados.

Ante un calendario legislativo cada vez más ajustado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este martes una nueva reunión de la mesa política para acelerar el tratamiento de la larga lista de proyectos enviados al Congreso. A posteriori, los interlocutores de La Libertad Avanza recibirán a los diputados del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con el mismo objetivo.

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El nuevo encuentro del reducido círculo designado por el Presidente se da en la previa de una sesión prevista para este miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados. En el temario figura la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con los proyectos de endeudamiento familiar y discapacidad.

Para la ocasión, la menor de los Milei no se sumó a la comitiva presidencial que viajó a España y optó por permanecer en Buenos Aires para seguir de cerca los sucesos.

Dos hombres de traje se estrechan la mano frente a un panel con el logotipo de Diputados Argentina en un salón de reuniones con micrófonos
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la comisión de presupuesto 2027

Como ocurre con la reforma electoral, la iniciativa de discapacidad abrió un nuevo debate interno en torno al articulado alcanzado con los aliados. Las concesiones presupuestarias en el texto, contrarias al ajuste contemplado en el proyecto de Presupuesto 2027, parecen no convencer al Ministerio de Economía. Así lo dejó en claro el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuando expresó que desde el Poder Ejecutivo apuntaban a “otra cosa”.

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El pragmatismo que algunos destacan para avanzar en la hoja de ruta es señalado por otros como “concesiones innecesarias” que deforman los proyectos. En el sector que busca negociar con los aliados se ubican el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Esa postura suele encontrar resistencia en Luis y Santiago Caputo.

En medio de los debates, Martín Menem subió una selfie para anunciar el inicio del intercambio que comenzó a las 13.12. “Arranca la mesa politica”, publicó el legislador desde su cuenta de X.

Otra de las diferencias que convergen en la mesa gira en torno a los tiempos y criterios para los acuerdos con mandatarios provinciales aliados. Mientras los Caputo piden acelerar las definiciones sobre las alianzas electorales, los primos Menem se muestran más pacientes en las conversaciones.

En ese escenario, la reforma electoral espera en el Senado y constituye una pieza clave para la estrategia de reelección de Milei en 2027. Sobre los tiempos para concretar los acuerdos, uno de los integrantes del reducido círculo sostuvo: “Saldrá en el momento indicado donde no se tenga que entregar el armado por acordar. A medida que pasa el tiempo y nos acercamos a la elección, nosotros recuperamos valor”.

El presidente Javier Milei en Paris en un encuentro con gobernadores aliados
El presidente Javier Milei en Paris en un encuentro con gobernadores aliados

“Es lógico que los gobernadores estén ansiosos por la falta de definiciones. Tensionar agota. Van a terminar estirando el tema hasta marzo”, contrapuso otro.

Aún sin definiciones, los más pesimistas creen que el año próximo el oficialismo deberá contentarse con suspender las PASO y que el ambicioso articulado de la reforma quedará en el olvido. Otros, como el ministro coordinador, creen que estarán los votos para aprobar la reforma electoral en su totalidad.

Las dificultades para reunir consensos también alcanzan al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Poder Ejecutivo luego de retomar la iniciativa política con el tema Malvinas.

Si bien la idea original era incluirlo en la sesión de este miércoles, los libertarios debieron postergar el tratamiento ante la falta de acuerdos. A ese escenario se suma además el contrapunto con el republicano Donald Trump en torno a la utilidad del Comité Especial de Descolonización de la ONU.

Como contó este medio, los capítulos más polémicos son los relativos a las penas para promotores de campañas de “desinformación masiva” y sobre la integración y facultades del Consejo de Seguridad. Con la oposición en rechazo y los aliados en duda, la Casa Rosada debió reprogramar sus planes.

En Balcarce 50 todavía no lograron establecer un cronograma para el tratamiento de las principales iniciativas legislativas del oficialismo. Tanto el Presupuesto 2027 como la reforma electoral y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado a la cuestión Malvinas, permanecen sin fecha definida, en medio de las diferencias internas y las dificultades para reunir los consensos necesarios. “Todavía estamos en plazo”, sostienen desde el entorno del mandatario

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