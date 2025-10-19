El Gobierno de Santa Fe entregó nuevas armas de menor letalidad para que las fuerzas patrullen Rosario

Se espera que las armas reduzcan las posibilidades de muerte en situaciones de emergencia

La incorporación de armas lanzadoras Byrna a los patrullajes de la Policía de Santa Fe en Rosario marcó un nuevo enfoque en la estrategia de seguridad provincial. Luego de que el Gobierno provincial adquiriera las herramientas en marzo, el mandatario Maximiliano Pullaro hizo entrega del armamento.

Desde este sábado, los agentes comenzaron a utilizar estos dispositivos, que disparan balas de gas pimienta y polímero, como parte de un plan de reequipamiento impulsado por las autoridades. El objetivo central es ofrecer una alternativa de baja letalidad para enfrentar situaciones de riesgo, situándose como una opción intermedia entre las armas de fuego convencionales y la contención física.

En este sentido, explicaron que las armas Byrna funcionan de manera similar a una pistola tradicional, pero emplean proyectiles no letales y son impulsadas por dióxido de carbono. Su alcance llega hasta 20 metros, lo que permite a los agentes incapacitar o disuadir a un agresor sin recurrir a munición letal.

Según la información proporcionada por Rosario3, el equipamiento adquirido incluye no solo pistolas, sino también rifles y ametralladoras. Cada uno de ellos fueron diseñados para operar con distintos tipos de munición adaptados a diversas situaciones operativas.

Las autoridades entregaron el armamento en un acto público

La adquisición de 100 armas Byrna se realizó a través de una licitación que contempló también la compra de Taser, dispositivos que ya forman parte del arsenal de la Policía de Santa Fe. De este total, 67 unidades han sido asignadas a la jurisdicción de Rosario, donde son empleadas por la Brigada de Orden Urbano, el Comando Radioeléctrico, la PAT y la Guardia Provincial. El resto de los dispositivos se distribuirá en otras zonas de la provincia, ampliando así la cobertura de esta tecnología de baja letalidad.

Durante la jornada inaugural de los patrullajes con las nuevas armas, el gobernador, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisaron personalmente el despliegue, subrayando la importancia de dotar a las fuerzas de herramientas que permitan reforzar la seguridad ciudadana sin incrementar los riesgos asociados al uso de armas letales.

La Policía de Santa Fe sumó a dos nuevos canes policiales, tras haberse jubilado “Ron”

El retiro de Ron, uno de los perros más experimentados de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario, marcó un momento de reconocimiento y renovación en la fuerza, al tiempo que dos nuevos canes, Kanu y Kenzo, se sumaron oficialmente al servicio. La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora y el ministro de Justicia y Seguridad provincial.

Durante el acto, Scaglia subrayó la relevancia de la labor que desempeña la División Canes dentro de la fuerza policial, al afirmar que “el trabajo de Ron ha sido clave en cada una de sus misiones; en cada uno de los operativos que tuvo que estar fue un perro destacado”.

En línea con esto, remarcó: “Para nosotros es importante seguir trabajando en la fuerza con una División Canes que pueda poner lo mejor de sí, que pueda demostrar que los animales tienen una capacidad que nosotros no tenemos y que son buenos en las búsquedas”.

Ron fue dado de baja, luego de haber sido nombrado como agente destacado

La vicegobernadora también expresó su reconocimiento a la familia que recibirá a Ron tras su retiro, señalando que “tienen una gran incorporación en su casa, un perro que lo dio todo por esta provincia, que lo dio todo por la seguridad”. Además, destacó el papel fundamental de los animales en las fuerzas de seguridad y el valor del trabajo colectivo de la División.

Por su parte, Cococcioni detalló que la incorporación de Kanu y Kenzo fortalecerá las tareas de inspección vehicular y la búsqueda de estupefacientes, tras agradecerle a Scaglia el haber estado presente en el acto de retiro y bienvenida de los nuevos agentes.

Asimismo, la directora general de la Policía de Investigaciones, Eva Cainelli, puso en valor la labor de la sección canes, al explicar que “es destacable la labor que hace la sección canes porque llega a los lugares donde el personal policial no lo puede hacer, fortalece nuestro trabajo y lo enaltece”. Y sostuvo: “Quiero destacar a quienes están detrás de los canes, porque el trabajo de los canes es producto de la dedicación y los años de entrenamiento de estos canes”.

El proceso de adiestramiento fue descrito por Luciano Serenelli, uno de los instructores de la Sección Canes de la PDI, quien precisó que “en principio, todo a base de juegos. Además, el can tiene una carga genética; tratamos de seleccionar un perro que sea bueno para nuestra labor. Lo bueno es que ellos viven con nosotros, cada guía vive con su perro, entonces el adiestramiento es todos los días, 10 o 15 minutos”.

La Sección de Canes de Detección de la PDI fue creada en octubre de 2012 y actualmente cuenta con 6 ejemplares de raza pastor alemán de líneas de trabajo, distribuidos estratégicamente en la Región 4 de la localidad de Vera y en la Región 2 de la ciudad de Rosario. Estos perros están entrenados para la búsqueda de sustancias prohibidas y participan en operativos en rutas, requisas en establecimientos penitenciarios, allanamientos, colaboraciones con fiscalías y controles en terminales de ómnibus.