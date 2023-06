Elecciones Córdoba 2023, en vivo: los resultados se conocerán desde las 21 y hubo baja participación

Se estima que los resultados estarían a las 21 y hubo baja participación

Marta Vidal, jueza electoral de Córdoba dijo: “Votó un porcentaje menor que el de otras elecciones, menor al 63 por ciento. Son porcentajes que baja con cada elección. La multa por no votar no se cobra, porque no está reglamentada en la Ley. Es algo que nos supera”.