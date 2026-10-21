José Guillermo del Solar y la Universidad César Vallejo separan sus caminos tras desoladora campaña en Liga 2 2026

José Guillermo del Solar cierra una etapa más en la Universidad César Vallejo. - Crédito: GLR

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La Universidad César Vallejo ha comunicado la separación de José Guillermo del Solar del cargo de director técnico, después de una campaña más que deslucida en la Liga 2 2026, donde luchó por mantener al equipo en la división de plata, objetivo que jamás se planteó a nivel institucional.

‘Chemo’ es un hombre histórico en la UCV al ser el entrenador con mayor cantidad de presencias llevando las riendas del elenco. De ahí que hace un año se apostara por su retorno, tras una breve experiencia liderando a Perú U20, con un rendimiento más que interesante, reflejado en la obtención del tercer lugar de la temporada.

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José Guillermo del Solar, desvinculado de la Universidad César Vallejo, tras dos temporadas en el ascenso de Perú. - Crédito: UCV

No obstante, a Del Solar le fue demasiado complicado mantener esa tendencia en el actual ejercicio liguero. A lo largo de la Fase Regional se apreció un desenvolvimiento declinante pese a que el plantel se había reforzado de manera adecuada, aunque presentó bajas sensibles por lesión.

Producto de esa marcha alarmante, la Universidad César Vallejo cayó en Zona de Descenso y luchó con todos sus recursos posibles para quedarse en la categoría. Concluida la andadura, los altos mandos acordaron la salida de ‘Chemo’, quien aceptó dar un paso al costado por el bien de un elenco que necesita reformarse con miras al siguiente periodo.

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Comunicado oficial

Informamos a nuestra hinchada y a la opinión pública que, de mutuo acuerdo, se ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con nuestro director técnico, José Guillermo del Solar, tras dos años al frente de nuestro primer equipo.

Agradecemos su profesionalismo, compromiso y dedicación durante este periodo, en el trabajamos conjuntamente para alcanzar los objetivos deportivos de nuestra institución.

Le deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionalismo. ¡Gracias por estos dos años, profesor Del Solar!

José Guillermo del Solar en su última práctica en la Universidad César Vallejo. - Crédito: UCV

Lastimero recorrido

Por haber terminado cerca del ascenso el año anterior y su reforma amplia a nivel de plantel, al punto de depurar a más de diez futbolistas, la Universidad César Vallejo partía como amplio favorito para asegurarse con el boleto de retorno a la Liga 1. A su favor, además, jugaba la presencia de José Guillermo del Solar como preparador central.

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De ahí que fuera una enorme sorpresa como la UCV realizó un papel estrepitoso en la primera parte de la temporada en la Liga 2, sacando una cantidad de resultados irregulares (6V - 4E - 6D) que impidieron un crecimiento sustancial en la tabla de posiciones.

Al cierre de la Fase Regional, la César Vallejo quedó en el medio de la clasificación, asomándose a la Fase Final, pero con demasiada cercanía a la Zona de Descenso, donde terminó de manera amarga al quedar condicionado a un resultado ajeno de ADA Jaén.

Al ubicarse en la misma serie del descalificado FC San Marcos, desafiliado en los primeros compases y condenado a la Liga 3, la UCV no pasó peligro para irse al descenso, pero igual tuvo que afrontar el recorrido con Estudiantil CNI, con el que igualó en su primera llave, pero luego superó para echar cierra a una temporada para el olvido.

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