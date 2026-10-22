Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 22 de octubre

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En el cierre de operaciones, el cambio del euro frente al sol peruano quedó en 3,86 soles, manteniendo el mismo precio de la jornada previa, con una leve variación porcentual de 0,05%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una bajada de -0,09, mientras que en el panorama interanual ha registrado una caída del -2,15%.

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El tipo de cambio del euro al sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando dos días consecutivos de ganancia. La volatilidad actual se sitúa en 6,32%, lo que refleja una estabilidad en comparación con la volatilidad de referencia del 6,9%.