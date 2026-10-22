Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 22 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU
Guardar

En el cierre de operaciones, el cambio del euro frente al sol peruano quedó en 3,86 soles, manteniendo el mismo precio de la jornada previa, con una leve variación porcentual de 0,05%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una bajada de -0,09, mientras que en el panorama interanual ha registrado una caída del -2,15%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro al sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando dos días consecutivos de ganancia. La volatilidad actual se sitúa en 6,32%, lo que refleja una estabilidad en comparación con la volatilidad de referencia del 6,9%.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Los torneos continentales concentran la atención con cruces de alto interés y la expectativa por los minutos que puedan sumar los jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: por fin culminaron los trabajos de excavaciones luego de 12 años del inicio de obras

La llegada de la tuneladora Micaela a la estación Carmen de la Legua cerró la etapa de excavaciones de las 35 estaciones previstas para la Línea 2 y el ramal de la Línea 4, un proyecto iniciado en 2014

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: por fin culminaron los trabajos de excavaciones luego de 12 años del inicio de obras

Alex Valera resalta la presencia de Gianluca Lapadula en Universitario: “Es un jugador con mucha experiencia, me está enseñando bastante”

El ‘Cholo, referente actual del conjunto ‘crema’, ha ponderado la categoría del ítalo-peruano al igual que la amistad forjada en Ate. “Estamos haciendo las cosas bien”, externó

Alex Valera resalta la presencia de Gianluca Lapadula en Universitario: “Es un jugador con mucha experiencia, me está enseñando bastante”

La denuncia de Juan Víctor contra Andrea San Martín detalla jaloneos y un moretón en la menor

El padre observó a la menor llorando y con dificultades para hablar a través de una videollamada. Lo que la niña le contó al día siguiente en el colegio desencadenó la intervención de las autoridades

La denuncia de Juan Víctor contra Andrea San Martín detalla jaloneos y un moretón en la menor

Pedro Gallese se viste asistidor en Colombia: espectacular pase largo para goleada de Deportivo Cali

El arquero peruano fue protagonista en el triunfo por 3-0 ante Llaneros, con una genial asistencia. Además, mantuvo su valla invicta y atraviesa una destacada temporada con el conjunto colombiano

Pedro Gallese se viste asistidor en Colombia: espectacular pase largo para goleada de Deportivo Cali
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El 18 de diciembre inicia el juicio a Roberto Sánchez: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

El 18 de diciembre inicia el juicio a Roberto Sánchez: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

Diputados de oposición evalúan llevar al TC la delegación de facultades por modificaciones del Senado

Cámara de Diputados aprueba dictamen para derogar Ley de Colegio de Artistas, norma del anterior Congreso

PJ decide mantener prisión preventiva contra Pedro Castillo por caso de presunta corrupción

Jorge Nieto afirma que facultades legislativas se aprobaron “rompiendo la legalidad”

ENTRETENIMIENTO

La denuncia de Juan Víctor contra Andrea San Martín detalla jaloneos y un moretón en la menor

La denuncia de Juan Víctor contra Andrea San Martín detalla jaloneos y un moretón en la menor

Fiscalía de Familia inició investigación preliminar contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija

Abren investigación contra Jefferson Farfán por presunto acoso y extorsión a Magaly Medina

Andrea San Martín rompe su silencio tras ser detenida por presunta agresión a su hija: “Mi conciencia está tranquila”

Andrea San Martín fue denunciada por Juan Víctor Sánchez por presunta agresión a su hija menor: ¿qué se sabe del caso?

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alex Valera resalta la presencia de Gianluca Lapadula en Universitario: “Es un jugador con mucha experiencia, me está enseñando bastante”

Pedro Gallese se viste asistidor en Colombia: espectacular pase largo para goleada de Deportivo Cali

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

“Error descomunal que Alianza Lima haya dejado ir a Hernán Barcos”: la opinión de Pedro García tras buen presente del ‘Pirata’ en Sporting Cristal