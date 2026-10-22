Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 22 de octubre

En el cierre de operaciones, el cambio del euro frente al sol peruano quedó en 3,86 soles, manteniendo el mismo precio de la jornada previa, con una leve variación porcentual de 0,05%. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó una bajada de -0,09, mientras que en el panorama interanual ha registrado una caída del -2,15%.
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El tipo de cambio del euro al sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando dos días consecutivos de ganancia. La volatilidad actual se sitúa en 6,32%, lo que refleja una estabilidad en comparación con la volatilidad de referencia del 6,9%.
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