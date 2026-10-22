Perú

Parejas casadas y convivientes en Perú: estos son los derechos que tienen y sus diferencias legales

La ley reconoce derechos sobre bienes, herencia y pensión, pero establece distintas condiciones para casados y convivientes

Ilustración de una pareja durante una boda civil junto a otra pareja en una sala con una carpeta de documentos legales y unas llaves.
Dos escenas paralelas comparan la formalización de un matrimonio civil con la vida cotidiana y los acuerdos legales de una pareja en convivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El matrimonio civil y la convivencia reconocida legalmente permiten acceder a distintos derechos sobre los bienes, la herencia y la protección económica de la pareja. Sin embargo, existen diferencias en los requisitos que deben cumplir quienes eligen cada modalidad.

En el Perú, las personas casadas adquieren derechos y obligaciones desde la celebración del matrimonio civil. En el caso de los convivientes, la ley reconoce la unión de hecho cuando la relación cumple determinadas condiciones, entre ellas un mínimo de dos años continuos de convivencia y la ausencia de impedimentos matrimoniales.

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Conocer estas diferencias permite saber qué protección ofrece cada modalidad y qué trámites deben realizarse para formalizar la relación. También es importante identificar cómo se distribuyen los bienes, qué ocurre si fallece uno de los integrantes y qué beneficios pueden solicitar ante las entidades correspondientes.

matrimonio civil-Perú-15 de febrero

Matrimonio civil en el Perú: derechos sobre los bienes, la herencia y la salud

El matrimonio civil establece derechos y obligaciones personales entre los cónyuges. El Código Civil contempla deberes de fidelidad, asistencia y vida en común, además de la igualdad de responsabilidades en la dirección del hogar y el cuidado de los hijos.

En el ámbito económico, los esposos pueden acogerse a dos regímenes patrimoniales, la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. Si no eligen el segundo mediante las formalidades legales, se aplica el primero. Bajo la sociedad de gananciales, los bienes adquiridos durante el matrimonio pueden integrar el patrimonio común, mientras que los bienes propios, como los recibidos por herencia o donación, mantienen un tratamiento distinto.

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El matrimonio también otorga derechos sucesorios. El cónyuge sobreviviente puede heredar de acuerdo con las reglas del Código Civil y solicitar una pensión de viudez si cumple las condiciones del sistema previsional correspondiente. Asimismo, puede acceder a la afiliación como derechohabiente en EsSalud u otra entidad de salud, según los requisitos aplicables.

Bienes, herencia y pensión: los derechos de una pareja de convivientes

Las parejas que conviven pueden acceder a una protección legal similar a la del matrimonio si cumplen las condiciones para el reconocimiento de una unión de hecho. El artículo 326 del Código Civil establece, entre otros requisitos, que la convivencia debe mantenerse durante al menos dos años continuos y que ambos integrantes deben estar libres de impedimentos matrimoniales.

En materia patrimonial, la unión de hecho reconocida está sujeta al régimen de sociedad de gananciales. Esto significa que los bienes adquiridos durante la convivencia pueden formar parte del patrimonio común, de acuerdo con la ley. En cambio, la convivencia sin reconocimiento legal no genera automáticamente la misma protección, por lo que acreditar los derechos sobre los bienes puede resultar más complejo.

Hombre riega una planta con regadera verde junto a una mujer que lee un libro en un sofá, con libros y otras plantas en macetas en un hogar.
Un hombre joven sonríe al regar una planta en el suelo, mientras una mujer lee un libro recostada en un sofá en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conviviente sobreviviente también puede tener derechos hereditarios y solicitar una pensión de sobrevivencia, siempre que se cumplan las condiciones legales y previsionales. Además, el reconocimiento de la unión permite gestionar el acceso de la pareja a beneficios de salud como derechohabiente, de acuerdo con las reglas de cada entidad.

¿Cuáles son las principales diferencias entre una pareja casada y una pareja de convivientes?

Una diferencia importante está en la forma de acreditar la relación. El matrimonio civil se formaliza ante la autoridad competente y genera efectos legales desde su celebración. En cambio, los convivientes deben cumplir los requisitos de la unión de hecho y tramitar su reconocimiento para acceder a la protección legal correspondiente.

En cuanto a los bienes, tanto el matrimonio bajo sociedad de gananciales como la unión de hecho reconocida contemplan la existencia de un patrimonio común. Sin embargo, los esposos también pueden optar por la separación de patrimonios, un régimen que permite mantener los bienes de cada uno de manera independiente. En ambos casos, las consecuencias sobre las deudas dependen de su naturaleza y de las disposiciones legales aplicables.

La herencia y las pensiones también requieren atención. Los cónyuges tienen derechos sucesorios reconocidos por ley, mientras que los convivientes deben acreditar que su unión cumple las condiciones legales. Para acceder a una pensión de sobrevivencia o a beneficios de salud, además, deben observarse los requisitos específicos de cada sistema.

¿Cómo casarse por civil en el Perú?

Las personas que desean contraer matrimonio civil deben iniciar el trámite ante la municipalidad correspondiente. Los documentos, costos y plazos varían según la jurisdicción. Estos son los pasos generales que deben considerar:

Matrimonio civil
Requisitos generales para una boda civil. (Municipalidad Provincial de Huamanga)
  1. Solicitar información en la municipalidad, consultar con el área de Registro Civil los requisitos, las fechas disponibles y el costo de la ceremonia.
  2. Reunir los documentos, presentar los documentos de identidad de ambos contrayentes y los testigos, las partidas de nacimiento y las declaraciones o certificados exigidos por la municipalidad. Pueden solicitarse documentos adicionales según el estado civil de los interesados.
  3. Presentar la solicitud, entregar el expediente matrimonial y realizar el pago por el derecho de trámite, de acuerdo con el procedimiento municipal.
  4. Publicar el edicto matrimonial, cumplir con los avisos y plazos establecidos para informar sobre el matrimonio y permitir que se presenten posibles impedimentos.
  5. Celebrar el matrimonio, asistir a la ceremonia en la fecha acordada y obtener el acta que acredita el vínculo civil.

¿Cómo registrar una unión de hecho en el Perú?

Las parejas que cumplen los requisitos legales pueden solicitar el reconocimiento de su convivencia por vía notarial o judicial. La inscripción en la Sunarp permite acreditar la unión frente a terceros y facilita el ejercicio de los derechos que reconoce la ley.

  1. Verificar los requisitos, comprobar que ambos integrantes estén libres de impedimentos matrimoniales y que la convivencia haya sido continua durante al menos dos años.
  2. Reunir los documentos, preparar las declaraciones y los documentos que acrediten la convivencia, según las exigencias del procedimiento.
  3. Solicitar el reconocimiento notarial, acudir a una notaría si ambos convivientes están de acuerdo y cumplen las condiciones legales para tramitar la unión de hecho.
  4. Inscribir la unión en Sunarp, completar la inscripción correspondiente en el Registro Personal para facilitar la acreditación legal de la relación.
  5. Recurrir a la vía judicial cuando corresponda, solicitar el reconocimiento judicial si las circunstancias del caso requieren una decisión de esa naturaleza, por ejemplo, cuando existe una controversia entre los convivientes.
Una mujer y un hombre caminan por una acera frente a un edificio urbano moderno mientras sostienen cajas de cartón.
Una pareja joven transporta cajas de mudanza hacia su nuevo departamento en un edificio residencial de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formalización permite que las parejas conozcan y ejerzan los derechos que les corresponden. Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos, conviene consultar los requisitos actualizados ante la municipalidad, la notaría o la Sunarp, según el trámite que se desea realizar.

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