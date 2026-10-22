Un reporte televisivo de Canal N documenta el estado de la ribera del río Rímac a la altura del polideportivo Malecón Rímac, cerca del puente Dueñas. Las imágenes aéreas y a nivel de suelo muestran la erosión en los márgenes de la cancha deportiva, acumulación de basura y desmonte, y el flujo del agua bajo puentes viales limítrofes entre distritos de Lima.

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El antiguo Polideportivo Malecón Rímac, ubicado en el límite entre San Martín de Porres y el Cercado de Lima, representa hoy un foco de riesgo de desborde del río Rímac ante la cercanía de la temporada de lluvias. Imágenes captadas con un dron de Canal N muestran que buena parte de esta infraestructura permanece colapsada desde 2017, con veredas y alamedas suspendidas en el aire y tuberías de desagüe que vierten aguas residuales directamente al cauce del río.

La obra, inaugurada en 2016 tras una inversión de 8,5 millones de soles por parte de la Municipalidad de San Martín de Porres, sufrió el colapso de casi la mitad de su estructura apenas un año después, en febrero de 2017, como consecuencia del fenómeno de El Niño y el consecuente aumento del caudal del río Rímac. Desde entonces, la zona no ha sido reconstruida ni asegurada con una defensa ribereña adecuada.

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Colapso parcial del Polideportivo Malecón Rímac preocupa a vecinos ante riesgo de desborde por próximas lluvias

Frente al polideportivo se levanta la infraestructura de la Línea Amarilla, un viaducto que conecta distintos puntos de Lima con el Callao. A pesar de tratarse de una vía principal de conexión, el área ribereña contigua se ha transformado en un vertedero de basura, desmonte y residuos orgánicos, según constató el equipo periodístico.

Bajo el puente Dueñas, la situación se agrava: se acumulan muebles, camas y escombros arrojados como basura, que personas en situación de calle han reutilizado para improvisar refugios. La erosión del terreno, provocada por el contacto constante con el agua, ha debilitado los cimientos de construcciones aledañas y de la pista que utilizan los vecinos del malecón.

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Colapso parcial del Polideportivo Malecón Rímac preocupa a vecinos ante riesgo de desborde por próximas lluvias

Vecinos piden una defensa ribereña ante el riesgo de desborde

Los residentes de este sector de San Martín de Porres manifestaron su preocupación por la ausencia de un muro de contención que los proteja ante un eventual desborde del río Rímac. Según explicaron, la falta de esta infraestructura deja expuestas a las viviendas construidas en la ribera, en un contexto donde las autoridades meteorológicas ya proyectan un incremento de las precipitaciones para mediados de noviembre.

El temor de los vecinos se sustenta en antecedentes recientes de lluvias intensas registradas en regiones como Piura, Cajamarca y Tumbes, además de zonas de Chile. El reporte advirtió que un escenario similar podría replicarse en la capital peruana si no se adoptan medidas preventivas antes del inicio de la temporada de lluvias.

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La erosión avanza a pocos centímetros de las viviendas

El desgaste del terreno junto al río ya alcanza zonas críticas. Según el registro del equipo periodístico, parte del talud se encuentra a apenas cincuenta centímetros de la pista utilizada por los vecinos del malecón, con tramos que continúan desmoronándose de forma progresiva. La erosión afecta directamente los cimientos de cientos de viviendas edificadas en este sector de San Martín de Porres.

El deterioro del Polideportivo Malecón Rímac añade un riesgo adicional: de colapsar por completo, la estructura podría obstruir el cauce del río y generar un desborde en un punto donde confluyen el Cercado de Lima y San Martín de Porres. La falta de un muro de contención y el estado de abandono de la zona agravan el riesgo ante el inicio de la temporada de lluvias, según advirtieron tanto los vecinos como el equipo de prensa que recorrió el área.

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Autoridades enfrentan pedido de fiscalización ante el uso indebido de la ribera

Más allá del riesgo estructural, los vecinos también señalaron el uso indebido que algunas personas dan a la ribera del río, al arrojar basura y desmonte de manera sistemática. Esta práctica, sumada a la falta de vigilancia y fiscalización en una zona considerada vía principal de conexión, contribuye al deterioro del entorno y complica cualquier intervención de limpieza o reforzamiento estructural.

Los periodistas de Canal N remarcaron que la situación no se limita a este punto del río Rímac, ya que han identificado patrones similares en otras zonas donde el cauce se utiliza como depósito informal de residuos. El llamado de los vecinos apunta a que las autoridades locales y metropolitanas actúen antes de que el aumento de las lluvias agrave el escenario de riesgo en el sector.

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