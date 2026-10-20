Tipo de cambio SUNAT hoy: cotización del dólar para trámites tributarios y aduaneros en Perú

Un gráfico institucional presenta la denominación del tipo de cambio junto al logotipo oficial de la SUNAT de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tipo de cambio oficial de la SUNAT se ubica este martes 20 de octubre en 3,434 soles para la compra y 3,447 soles para la venta, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Esta cotización es la que utilizan empresas y contribuyentes para realizar sus declaraciones tributarias y trámites aduaneros, por lo que su seguimiento diario resulta relevante para quienes deben cumplir con obligaciones fiscales en Perú.

La cifra se mantiene estable respecto al fin de semana, cuando la entidad no actualizó su valor por tratarse de días no hábiles. Durante el viernes previo, el tipo de cambio había cerrado en 3,426 soles para la compra y 3,432 soles para la venta, lo que representa una variación mínima en el cierre de la semana.

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Un fajo enrollado de billetes de cien dólares estadounidenses sujeto con una banda elástica reposa sobre una superficie cubierta de más dinero en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar el tipo de cambio SUNAT?

El valor del dólar que aplica la SUNAT puede consultarse directamente en el portal institucional de la entidad, donde se publica de forma diaria la cotización vigente para operaciones tributarias y aduaneras. Esta plataforma constituye la fuente oficial para contribuyentes, empresas y operadores de comercio exterior que necesitan el tipo de cambio exacto para sus trámites.

Además del sitio web de la SUNAT, diversos portales especializados en información financiera replican este dato de manera automática, lo que permite a los usuarios verificar la cifra sin necesidad de acceder directamente a la página de la entidad tributaria.

El portal de la SUNAT en Perú presenta el calendario del tipo de cambio oficial del dólar estadounidense para fines tributarios durante el mes de octubre. (SUNAT)

SUNAT, BCRP y SBS: diferencias del tipo de cambio

El tipo de cambio SUNAT no siempre coincide con la cotización que reporta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ni con la que utilizan las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Mientras el BCRP cerró la sesión del viernes en 3,439 soles, el valor oficial de la SUNAT para el lunes se ubicó en 3,431 soles en la venta, una diferencia que responde a los distintos momentos de registro y metodologías de cálculo entre ambas entidades.

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Por su parte, el mercado paralelo registró este lunes una cotización de 3,420 soles para la compra y 3,440 soles para la venta, cifras que suelen presentar mayor variabilidad frente a los valores oficiales utilizados para fines tributarios. Esta distinción resulta relevante porque el tipo de cambio aplicable para fines fiscales es exclusivamente el publicado por la SUNAT, independientemente de las fluctuaciones registradas en otros mercados.

Una persona cuenta billetes de dólares estadounidenses en el contexto del tipo de cambio oficial que publica la SUNAT en Perú. (Agencia Andina)

¿A qué hora se actualiza el tipo de cambio SUNAT?

La SUNAT actualiza su tipo de cambio de manera diaria, tomando como referencia el comportamiento del mercado cambiario y los datos que reporta el BCRP durante la jornada previa. La entidad no modifica su cotización los fines de semana ni en días feriados, por lo que el valor publicado se mantiene vigente desde el cierre del último día hábil hasta la siguiente actualización.

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Si el valor correspondiente a la fecha actual todavía no aparece, se debe comprobar la fecha que figura junto a la cotización y revisar nuevamente el portal. También es importante distinguir entre el día en que se consulta el tipo de cambio y la fecha que corresponde utilizar para una operación tributaria.

La normativa puede establecer criterios específicos para determinar qué fecha debe tomarse como referencia, según el impuesto o el procedimiento. Por ese motivo, utilizar automáticamente la cotización más reciente no siempre garantiza que se esté aplicando el valor correcto.

La norma establece el Procedimiento Especial de Control del Valor (PECV), cuya aplicación estará a cargo de la Sunat y se dirigirá a mercancías previamente determinadas. Foto: Contadores y Empresas

Tipo de cambio SUNAT para impuestos y contabilidad

Para las empresas que operan con ingresos o gastos en dólares, el tipo de cambio SUNAT constituye la referencia obligatoria para convertir dichas operaciones a soles al momento de presentar sus declaraciones juradas. Este valor incide directamente en el cálculo del impuesto a la renta y otros tributos que dependen de transacciones expresadas en moneda extranjera.

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El uso de una cotización distinta a la oficial en los registros contables puede generar diferencias con la información que maneja la administración tributaria, lo que eventualmente deriva en observaciones durante procesos de fiscalización. Por esa razón, las áreas de contabilidad de las empresas suelen verificar diariamente este indicador antes de cerrar sus registros.

Un profesional revisa el tipo de cambio oficial de la SUNAT en una computadora portátil para calcular obligaciones tributarias y registrar operaciones contables en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo influye el tipo de cambio SUNAT en detracciones y retenciones?

El tipo de cambio SUNAT también resulta determinante para el cálculo de detracciones y retenciones aplicables a operaciones realizadas en dólares. Cuando una transacción comercial se pacta en moneda extranjera, el monto correspondiente a estos conceptos debe convertirse a soles utilizando la cotización vigente publicada por la entidad el día en que se genera la obligación.

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Esta conversión afecta de manera directa el monto final que los contribuyentes deben depositar en sus cuentas de detracciones o el importe que las empresas retienen a terceros, por lo que cualquier variación en el tipo de cambio oficial, incluso mínima, puede modificar las cifras que se reportan ante la administración tributaria.