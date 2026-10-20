Perú

Milena Zárate cuestiona la cercanía entre Monserrat Seminario y Heydi Amado por un supuesto interés económico hacia Melcochita

La cantante colombiana dijo sorprenderse por el giro de las figuras vinculadas al sonero y sostuvo que el acuerdo no respondería a un cambio sincero tras sus antiguas disputas públicas

Composición con Milena Zárate sentada a la izquierda y una autofoto de Melcochita junto a Heydi Amado y Monserrat Seminario a la derecha
Milena Zárate cuestionó la reconciliación pública entre Monserrat Seminario y Heydi Amado al atribuirla a intereses económicos hacia Melcochita.
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Milena Zárate cuestionó la reconciliación pública entre Monserrat Seminario y Heydi Amado, expareja y actual novia del humorista Melcochita respectivamente, luego de verlas compartir momentos de cercanía en redes sociales y televisión. La cantante colombiana consideró que detrás del acercamiento existirían intereses económicos y aseguró que ninguna de las dos mujeres actúa con dignidad.

En declaraciones al diario Trome, la intérprete manifestó su sorpresa al presenciar el cambio de actitud entre ambas figuras, quienes en el pasado protagonizaron fuertes enfrentamientos por su vínculo con el comediante de 90 años. Seminario había acusado previamente a Amado de involucrarse en su relación sentimental con Melcochita, por lo que la reconciliación mostrada ante cámaras generó extrañeza entre distintos sectores del espectáculo local.

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Zárate relacionó la reconciliación con intereses económicos

“Me he quedado con la boca abierta al verlas juntas y felices en una transmisión en vivo y después hasta en un programa de televisión. Sin duda que ninguna de las dos tiene dignidad y solo les importa la comodidad que les puede dar Melcochita o que puedan generar usando su nombre; pero bueno, ambas son bastante mayorcitas y toman sus decisiones”, declaró Zárate a Trome.

Consultada sobre si el acercamiento respondía a un cambio genuino de actitud entre las mujeres, la cantante descartó esa posibilidad y lo vinculó directamente a un beneficio económico.

Un reportaje del programa 'Magaly TV La Firme' expone la compleja situación sentimental de Melcochita, mostrando imágenes de sus interacciones con su aún esposa, Monserrat, y su nueva novia Heydi Amado. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Para nada. Aquí están demostrando que no tienen dignidad porque una acusó a la otra de haberle quitado el marido, o sea, de ser una resbalosa. Eso lo han superado y, según lo comentan, habrían cobrado por estar en una entrevista juntas. Entonces, aquí es clarito que el fin es monetario”, agregó, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa versión, según consignó el medio.

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La hija de Melcochita también cuestionó el acercamiento

Las críticas de Zárate se suman a las que, un día antes, formuló Susan Villanueva, hija del humorista, en diálogo con el mismo diario. Villanueva calificó la reconciliación de “una cosa tan baja” y señaló que debió manejarse en privado y no exhibirse en televisión.

“Me da vergüenza ajena que la amante y la esposa estén en estos juegos, no lo entiendo porque hasta un día antes de que salieran a hablar de su amistad, Heydi odiaba a muerte a Monserrat y me decía que ella solo sangraba a mi papá, pero ahora se lucen como madre e hija”, declaró.

La hija del comediante también expresó preocupación por el estado emocional de su padre, a quien describió como una persona “fastidiada” por la carga de trabajo que mantiene pese a su edad. Según Villanueva, tanto ella como su hermano mayor fueron bloqueados por Seminario y Amado en redes sociales tras la difusión del reportaje. “A él lo veo fastidiado, lo tienen como títere; es más, a mí y a mi hermano mayor ellas nos han bloqueado”, sostuvo.

Una tensa discusión familiar sale a la luz, con acusaciones sobre dinero, relaciones pasadas y una reconciliación que parece imposible. Susan Villanueva, hija de Melcochita, expone detalles impactantes sobre su padre y las mujeres en su vida.

El acercamiento se formalizó en una transmisión en vivo

El reencuentro entre Monserrat Seminario y Heydi Amado se hizo público días antes a través de una transmisión en vivo, en la que ambas explicaron que buscaban recuperar la tranquilidad familiar en beneficio de las hijas que Seminario tiene con el humorista. Como parte de ese proceso, Seminario entregó una propiedad a Amado y afirmó que le otorgará el divorcio a Melcochita.

El episodio tomó mayor notoriedad luego de que el programa Magaly TV, La Firme, conducido por Magaly Medina, difundiera un reportaje en el que se observa a Melcochita junto a ambas mujeres durante una salida conjunta a un taller mecánico, donde el humorista participó de una actividad publicitaria.

Las imágenes mostraron a Seminario y Amado con una actitud distendida mientras esperaban el regreso del comediante, en un contraste notorio con los enfrentamientos públicos que ambas protagonizaron en el pasado.

La aparición conjunta se produjo pocos días antes de que Seminario viaje a España junto a sus hijas, aunque no se precisó la fecha de partida ni la duración de su estadía en el extranjero. Hasta el momento, ni Seminario ni Amado se pronunciaron públicamente sobre las declaraciones de Villanueva ni sobre las críticas de Zárate.

Descubre la peculiar dinámica entre Melcocha, su esposa Monserrat y su nueva pareja Heydi Amado. Este reportaje revela detalles de su día a día y cómo han formado una peculiar familia. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Zárate reafirmó que no se reconciliará con su hermana Greissy Ortega

Durante la misma entrevista, Milena Zárate fue consultada sobre la posibilidad de retomar su relación con su hermana, la cantante Greissy Ortega, con quien mantiene un distanciamiento público desde hace tiempo. La intérprete reafirmó que su postura se mantiene sin cambios y que no está dispuesta a modificarla por conveniencia.

“Así es. Hay cosas en la vida que las tengo muy claras y no son negociables. Hoy en día mis prioridades son muy claras y busco siempre tener mucha tranquilidad en mi vida”, sentenció Zárate, en declaraciones recogidas por Trome.

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