Perú

María Pía Copello recibe gritos de “suegra” por los fans de Samuel Dyer Jr. en premiación

El piloto de 18 años fue uno de los más ovacionados en la ceremonia de Caminos del Inca 2026, donde firmó autógrafos, posó para fotografías y hasta cargó bebés ante asistentes

Revive la emoción del rally Caminos del Inca con Samuel Dyer Jr., el piloto más joven que ha causado furor entre sus seguidores. Descubre los momentos más destacados de su participación, la interacción con el público y el ambiente de celebración. Video: ATV / Magaly TV La Firme
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Samuel Dyer Jr., hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer, se convirtió en la sensación del Rally Caminos del Inca 2026, donde seguidores del piloto de 18 años le gritaron “suegra” a su madre durante la ceremonia de premiación realizada en el centro de convenciones Riverside Park.

El joven fue el piloto más joven en la historia de la competencia y también el más aclamado por el público, pese a que no ocupó ningún lugar en la clasificación final. Una fecha antes del cierre del rally, su vehículo se salió de la pista y terminó en una zanja a 4200 metros de altura, en San Juan de Tarucani, a tres horas del centro de Arequipa. “Me sacaron con un tractor”, relató sobre el rescate.

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El accidente no impidió que continuara en la competencia

Pese al percance, Dyer Jr. se reenganchó a la carrera junto a su padre. “Si el tío no me sacaba, no iba a continuar nunca”, recordó el piloto. La decisión de seguir adelante se tomó tras una conversación con su madre, quien le confirmó que contaban con los repuestos necesarios para reparar el auto y que el público lo esperaba en los siguientes tramos.

En la ceremonia de premiación, el joven se llevó todas las miradas: firmó autógrafos, se tomó fotos con los asistentes y hasta cargó bebés durante el evento. María Pía Copello lo acompañó desde temprano y llegó al centro de convenciones antes que su hijo y su esposo. Cuando el público la reconoció, las fanáticas del piloto le gritaron “suegra, suegra, suegra”, según se registró en un reportaje de Magaly TV, La Firme.

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Un joven se fotografía frente a una multitud y dos recuadros muestran a una mujer con gafas oscuras y al joven con una camiseta que dice TEAM
El piloto Samuel Dyer Jr. y su madre, María Pía Copello, comparten con el público durante la ceremonia de premiación del Rally Caminos del Inca 2026

El piloto reveló que trabaja para costear su carrera

Dyer Jr. habló sobre esta experiencia en el pódcast de su madre, ‘Sin + que decir’, del canal de YouTube Q+ Network, donde explicó que debe combinar estudios y trabajo para financiar su participación en el automovilismo. “Tengo que estudiar, trabajar, ese deporte es caro, no se paga así nomás. No puedes decir ‘oe, me voy a dedicar...’, no puedes. No es realísticamente, no te da, es un gasto. Tengo que estudiar y trabajar para pagar el deporte”, señaló.

El joven cursa la carrera de Administración con miras a integrarse a los negocios familiares. “Sí, estoy estudiando administración, sería más para el grupo de mi papá. Soy la tercera generación del grupo, tengo que apoyar para que pueda crecer y todos estemos contentos”, comentó.

Magaly Medina le advirtió sobre un posible ampay

En una entrevista con Magaly Medina en Magaly TV, La Firme, emitida el lunes 19 de octubre, la conductora le preguntó a Dyer Jr. si se imaginaba trabajando en televisión o en algún programa de entretenimiento. El joven descartó esa posibilidad: “Pucha, mira, la verdad, la verdad, la verdad, no me veo mucho en la tele como tal, trabajando ahí o animando, o como un competidor de las cobras. No sé, no sé. No me veo ahí”, respondió.

Medina aprovechó el momento para advertirle que, si lo encontraba junto a alguna figura del espectáculo, no dudaría en exponerlo en su programa. “Samuelito, ahora que estás siendo famoso, que la gente esto, tú sabes que si te veo con una famosilla, yo te saco”, le dijo la conductora. La frase generó sorpresa en el joven, quien repreguntó: “¿Pero en verdad me sacarías?”.

El joven piloto Samuel Dyer Jr., hijo de María Pía Copello, causa revuelo en el Rally Caminos del Inca, interactuando con sus fans y demostrando su carisma. Descubre la euforia que genera en cada evento. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La periodista mantuvo su postura y bromeó con la idea de que un ampay serviría para que la propia madre del piloto le llamara la atención.

“Ya sabes, acá no hay vara, yo te saco (...) Te saco porque tu mamá te agarre las orejas”, añadió Medina, lo que provocó las risas de Dyer Jr. y de los presentes en el set. El joven insistió en que no se ve vinculado a la farándula: “No, no, pero no creo, no, no, la verdad que no, no me veo, no me veo en esos de salir en la tele por ese tipo de cosas”, cerró, antes de despedirse de la conductora con un “gracias, tía Maga”.

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