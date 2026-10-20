Perú

La mala planificación del inventario puede reducir la rentabilidad del retail durante la campaña de Navidad 2026

Las empresas pueden perder ventas por faltantes o enfrentar liquidaciones posteriores por excedentes, en la temporada de mayor movimiento comercial del año, si definen sus pedidos sin considerar el comportamiento de la demanda

Clientes recorren los escaparates navideños de una tienda Walmart Supercenter en North Bergen, Nueva Jersey, EE. UU., el 21 de noviembre de 2025. REUTERS/Mike Segar
Clientes recorren los escaparates navideños de una tienda Walmart Supercenter en North Bergen, Nueva Jersey, EE. UU., el 21 de noviembre de 2025. REUTERS/Mike Segar
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Durante la campaña navideña, comprar más mercadería no siempre significa vender más. Una mala planificación del inventario puede provocar pérdidas de ventas por falta de productos o dejar a las empresas con excedentes que deberán liquidar después de las fiestas, una situación que golpea directamente la rentabilidad del sector retail en la temporada de mayor movimiento comercial del año.

Repetir las compras del año anterior sin un análisis previo es un riesgo frecuente

Uno de los errores más comunes consiste en repetir las compras del año anterior y aumentar las cantidades sin revisar los resultados de la campaña previa. Según Kathy Román, CEO de Conecta Consulting, las empresas deben identificar qué productos se agotaron, cuáles terminaron en liquidación y cuánto influyeron las promociones en el nivel de ventas antes de definir los nuevos pedidos. “Lo que se vendió no siempre refleja todo lo que se pudo vender”, advirtió Román. Si un producto se agotó antes de tiempo, su historial de ventas puede mostrar una demanda menor a la real, lo que distorsiona las proyecciones para la siguiente temporada y lleva a decisiones de compra equivocadas.

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El Niño Costero incrementó las temperaturas del invierno limeño y redujo la demanda de ropa de temporada
El Niño Costero incrementó las temperaturas del invierno limeño y redujo la demanda de ropa de temporada. Foto: Google Maps

Comprar grandes volúmenes para obtener descuentos puede resultar contraproducente

Otro error habitual consiste en adquirir grandes cantidades de mercadería para aprovechar los descuentos que ofrecen los proveedores por volumen. Aunque el precio por unidad sea menor, los costos de almacenamiento y las rebajas que luego se deban aplicar para vender los excedentes pueden convertir esta decisión en una pérdida económica para la empresa. Este tipo de compra masiva suele basarse únicamente en el ahorro inmediato, sin considerar el costo total de mantener el inventario durante semanas o meses. El resultado, en muchos casos, es un stock inmovilizado que termina por liquidarse a precios muy por debajo del margen esperado.

Una mujer acerca su teléfono inteligente a una terminal de pago en un puesto rodeado de decoraciones navideñas y personas.
Una compradora utiliza su teléfono móvil para realizar un pago digital a una comerciante en un puesto de ornamentos navideños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los plazos de entrega de los proveedores deben anticiparse con precisión

La planificación también debe considerar los tiempos de entrega de los proveedores. Si un pedido demora tres semanas en llegar, la empresa debe calcular cuánto venderá durante ese periodo y no basarse únicamente en la demanda del momento. De lo contrario, puede quedarse sin productos en los días de mayor demanda o terminar con una compra excesiva al cierre de la campaña. “Si esperamos a que las ventas se disparen para comprar, es posible que la mercadería llegue cuando la oportunidad ya pasó”, señaló Kathy Román. Esta advertencia resalta la importancia de anticipar los pedidos con base en proyecciones y no en reacciones a la demanda ya registrada.

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Ilustración de un hombre con equipaje y paquetes corriendo sobre un calendario de diciembre en la pista de un aeropuerto.
Un viajero con regalos y equipaje corre sobre un calendario gigante hacia las fechas de Navidad en la pista de un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres escenarios de demanda ayudan a reducir el riesgo de errores

Para disminuir estos riesgos, la especialista recomienda preparar tres escenarios de demanda: conservador, esperado y alto. También aconseja negociar con los proveedores entregas parciales y alternativas de reposición que permitan ajustar los volúmenes según el comportamiento real de las ventas. Las empresas, además, deben revisar indicadores como la cobertura del inventario, las ventas reales frente a las previstas y la cantidad de pedidos que no pudieron atenderse por falta de stock. Estos datos permiten identificar a tiempo qué productos necesitan reposición y cuáles podrían generar excedentes al final de la temporada.

Warehouse
Las organizaciones deberían implementar cuatro pilares estratégicos respaldados por las mejores prácticas globales del sector: adopción de métricas unificadas, visibilidad e integración tecnológica, planificación conjunta de picos de demanda y logística inversa y cultura de empatía operativa e inmersión cruzada (Foto: Shutterstock)

El análisis por producto, sede y canal evita errores ocultos en el inventario total

El análisis del inventario debe realizarse por producto, sede y canal de venta, ya que revisar únicamente el inventario total de la empresa puede ocultar faltantes de mercadería en algunos locales y excedentes en otros. Esta mirada agregada suele generar decisiones de compra que no corresponden a la realidad de cada punto de venta. Antes de realizar una nueva compra, conviene evaluar si es posible trasladar mercadería entre locales para cubrir faltantes sin incurrir en gastos adicionales. Esta práctica permite equilibrar el stock disponible y reducir la necesidad de nuevos pedidos durante la campaña.

Un hombre observa estantes vacíos en una tienda de ropa con carteles de rebajas mientras empleados aguardan al fondo.
Un cliente observa estantes vacíos en una tienda de ropa en una jornada con carteles de rebajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plan conjunto entre áreas reduce el margen de error en la temporada

Finalmente, Román recomendó que las áreas de ventas, compras e inventarios trabajen con un plan común que establezca cuánto comprar, cuándo reponer mercadería y cómo responder ante cambios en la demanda. La coordinación entre estas áreas es, según la especialista, el factor que determina si la campaña navideña termina en ganancias o en excedentes sin vender.

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