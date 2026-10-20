Perú

Iquitos: intervienen a 150 extranjeros en gran operativo de control migratorio

Los extranjeros identificados fueron puestos a disposición de unidades especializadas de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes

Los extranjeros identificados fueron puestos a disposición de unidades especializadas de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes (Créditos: Panamericana TV)
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Un total de 150 ciudadanos extranjeros, de nacionalidades venezolana y colombiana, fueron intervenidos durante un megaoperativo de control migratorio ejecutado en diferentes sectores de Iquitos, en la región Loreto. La acción estuvo dirigida a verificar la situación legal de las personas que permanecen en el territorio peruano y detectar posibles incumplimientos de las disposiciones migratorias vigentes.

De acuerdo con la información difundida por Buenos días Perú de Panamericana TV, las autoridades identificaron inicialmente a 13 ciudadanos que habían excedido el periodo de permanencia autorizado en el país. Tras las intervenciones, los involucrados fueron puestos a disposición de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) para las diligencias correspondientes.

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Sin embargo, durante una declaración ofrecida al medio televisivo, el general Enrique Mega Avellaneda, jefe de la Región Policial de Loreto, señaló que se detectaron 14 extranjeros en situación irregular. El oficial explicó que estas personas quedaron bajo responsabilidad de la División de Trata de Personas y Extranjería, encargada de coordinar con la Superintendencia Nacional de Migraciones los procedimientos administrativos que correspondan.

El operativo se enmarca en los anuncios sobre el endurecimiento de los controles contra extranjeros que carezcan de documentación regular o excedan su permanencia autorizada - Créditos: Ministerio Público Fiscalía de la Nación.
El operativo se enmarca en los anuncios sobre el endurecimiento de los controles contra extranjeros que carezcan de documentación regular o excedan su permanencia autorizada - Créditos: Ministerio Público Fiscalía de la Nación.

¿Qué medidas se tomarán contra los extranjeros intervenidos?

Según las declaraciones del jefe policial, las dependencias competentes deberán evaluar cada caso y efectuar los trámites necesarios para determinar las medidas aplicables, incluida la eventual expulsión del territorio nacional cuando corresponda conforme a la normativa vigente.

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El general Mega Avellaneda también indicó que uno de los casos presentaba condiciones que podían dar lugar a un procedimiento de expulsión por una situación de mayor gravedad. No obstante, la información difundida no precisó la identidad de los involucrados ni detalló las circunstancias particulares que motivaron las intervenciones.

El operativo se desarrolló en un contexto de anuncios sobre el endurecimiento de los controles dirigidos a ciudadanos extranjeros que no cuenten con documentación regular o hayan superado el tiempo de permanencia permitido. Estas medidas buscan reforzar la fiscalización migratoria y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para permanecer legalmente en Perú.

La División de Trata de Personas y Extranjería coordinará con Migraciones los procedimientos administrativos que correspondan, incluida una eventual expulsión - Créditos: Ministerio Público Fiscalía de la Nación.
La División de Trata de Personas y Extranjería coordinará con Migraciones los procedimientos administrativos que correspondan, incluida una eventual expulsión - Créditos: Ministerio Público Fiscalía de la Nación.

Ministerio Público exhorta a mantener los controles migratorios

Por su parte, el Ministerio Público informó sobre otra intervención en la que se identificó a tres personas extranjeras que habían excedido el periodo de permanencia autorizado. Según la institución, los ciudadanos fueron puestos a disposición del Departamento de Trata de Personas de la PNP para las diligencias correspondientes.

La representante de la Fiscalía exhortó a las autoridades participantes a continuar con este tipo de acciones preventivas y disuasivas. La funcionaria destacó la importancia de sostener las intervenciones para fortalecer la seguridad ciudadana y promover el respeto de las disposiciones migratorias.

La información proporcionada por el Ministerio Público no establece que los tres casos correspondan necesariamente al mismo grupo de personas intervenidas durante el megaoperativo reportado por Panamericana TV. Por ello, ambas cifras deben considerarse por separado mientras no exista información oficial que confirme una relación entre las actuaciones.

La intervención de unidades especializadas responde a las competencias institucionales y a las diligencias que correspondan en cada caso. Las decisiones administrativas posteriores dependerán de la evaluación individual de los ciudadanos identificados y de las disposiciones legales aplicables.

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