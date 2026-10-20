Perú

El Festival de Cine Europeo de Lima ofrece 39 películas gratis y sorteará un viaje a Europa

Del 20 al 29 de octubre, la cita reunirá producciones de 18 países en 23 espacios del país, con ingreso libre por orden de llegada hasta completar la capacidad de cada sala

Embárcate en un viaje cinematográfico por Europa sin salir de Lima. El 38º Festival de Cine Europeo te trae lo mejor del cine del continente con 38 películas, 23 sedes y 14 países en competencia. Video: Difusión
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El Festival de Cine Europeo de Lima llega a su 38° edición con 39 películas de 18 países y la posibilidad de ganar un pasaje aéreo a Europa entre quienes asistan a sus funciones. El evento se realizará del 20 al 29 de octubre en 23 sedes del país, con entrada libre en todas sus proyecciones.

La programación incluye 15 salas en Lima y ocho sedes aliadas en provincias, entre ellas Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo, Chiclayo e Iquitos. En total se realizarán 95 funciones, con una convocatoria estimada de cerca de 9.000 espectadores. El acceso a todas las proyecciones es gratuito y los asientos se asignan por orden de llegada hasta completar el aforo de cada sala.

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Irlanda preside esta edición del festival, que suma a Ucrania y Perú como países invitados. Participan además Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Chequia y Rumanía. El festival es organizado por la Delegación de la Unión Europea y las embajadas de los Estados miembros en el país, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la red Eunic (Institutos Culturales Europeos en Perú) y la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Un hombre observa a través de la ventanilla de un automóvil entre reflejos de luces, junto al texto del Festival de Cine Europeo de Lima
El afiche oficial de la edición 38 del Festival de Cine Europeo de Lima anuncia las actividades del encuentro cinematográfico en el Perú.

El festival suma la categoría de mejor documental

Esta edición consolida su sección competitiva con cuatro premios. El primero corresponde a “Mejor Largometraje de Ficción”, que llega a su segundo año y es otorgado por un jurado integrado por Luis Vélez, María Barea y Sylvia Majo. El segundo, de carácter inédito, es “Mejor Largometraje Documental”, evaluado por Claudio Cordero, Issac León Frías y María Ruíz.

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El tercer galardón lo entrega la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI), cuyo jurado de tres críticos evalúa ambas categorías y está conformado por Alberto Venero, Estefany Barrientos y Gisella Barthé. El cuarto premio es el del Público, en el que cada espectador vota por su película favorita, de forma física o virtual en sala.

Cartel con una foto de un hombre de traje sentado y una mujer detrás, junto a un diseño con rayos verdes, una estrella blanca y textos informativos
El afiche de la edición 38 del Festival de Cine Europeo de Lima anuncia las funciones de ingreso libre que se realizarán del 20 al 29 de octubre en diversas sedes de Perú.

Las 39 películas se distribuyen en seis secciones oficiales: la Sección Oficial reúne 18 títulos, 14 en competencia de ficción y cuatro en la nueva competencia documental; Otras Miradas suma siete; Cine Familiar incluye dos producciones; y el resto se reparte entre los ciclos temáticos de esta edición.

Irlanda y Ucrania tienen ciclos propios dentro del festival

Como país que preside la edición, Irlanda cuenta con un ciclo de seis largometrajes musicales en colaboración con la Filmoteca de la PUCP y su embajada en el país. La selección recorre distintas etapas del cine irlandés con historias centradas en la identidad y la memoria colectiva a través de la música: Phil Lynott: canciones para cuando esté ausente (2020), dirigida por Emer Reynolds; Nothing Compares (2022), de Kathryn Ferguson; Utopía Celta (2025), de Dennis Harvey y Lars Lovén; Los Proscritos (1982); This Other Eden (1959) y Sing Street: este es tu momento (2016).

Cartel con el rostro de un hombre en penumbra, el número 38 en amarillo, el nombre del festival de cine europeo, fechas y una dirección
Un cartel promocional anuncia las funciones del Festival de Cine Europeo de Lima y algunas proyecciones se darán en la sala Armando Robles Godoy entre el 21 y el 28 de octubre.

El festival presenta también, junto a la Embajada de Ucrania, un ciclo de tres películas que abordan la memoria colectiva y la resiliencia del pueblo ucraniano en el contexto actual: Mavka: Guardiana del bosque (2023), de Oleg Malamuzh, Oleksandra Ruban y Yevheniy Yermak; Nosotros, nuestras mascotas y la guerra (2024), de Antón Ptushkin; y Fuego Vivo (2015), de Ostap Kostyuk.

A esto se suma el Diálogo Cinematográfico Irlanda-Perú, una sección que desde 2021 tiende un puente entre la cinematografía peruana y la del país que preside cada edición. Bajo la curaduría de la Filmoteca de la PUCP, el eje elegido este año es la música como narrativa, con la comedia musical irlandesa Kneecap (2024), dirigida por Rich Peppiatt, y el documental peruano Vida Hip Hop. Historia callejera (2016), de Taito del Valle.

Composición dividida con una persona de cabeza rapada que canta ante un micrófono y un hombre que manipula un panel con cables y luces rojas
Los filmes 'Nothing Compares' de Irlanda y 'Waves' de República Checa retratan figuras del canto y de la radiodifusión en sus respectivas escenas.

CineLabs ofrece talleres y charlas gratuitas

En paralelo a las proyecciones, la red de Centros Culturales Europeos en el Perú (Eunic-Perú) realiza la sexta edición de CineLabs, un espacio de talleres, clases magistrales y mesas de debate con cineastas europeos y peruanos. Las actividades, abiertas y gratuitas, están dirigidas a estudiantes y profesionales del sector, aunque algunas requieren inscripción previa.

La inauguración del festival se realizará el 20 de octubre, mientras que la ceremonia de clausura y premiación está programada para el 28 de octubre, fecha en la que también se anunciará al ganador del sorteo del pasaje aéreo a Europa. La programación completa está disponible en el sitio web del festival.

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