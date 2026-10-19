Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 19 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 3,85 soles en la última sesión, lo que representa un aumento del 0,24% respecto al precio de cierre previo de 3,84 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,21%, aunque su variación interanual muestra una caída del -2,86%.
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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano durante el último día, marcando un incremento que refleja confianza en la moneda europea.
La volatilidad actual del tipo de cambio euro a sol peruano es del 7,39%, superior a la volatilidad de referencia del 6,91%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario en el corto plazo.
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