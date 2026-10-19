Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 19 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 3,85 soles en la última sesión, lo que representa un aumento del 0,24% respecto al precio de cierre previo de 3,84 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,21%, aunque su variación interanual muestra una caída del -2,86%.

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano durante el último día, marcando un incremento que refleja confianza en la moneda europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro a sol peruano es del 7,39%, superior a la volatilidad de referencia del 6,91%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario en el corto plazo.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 19 de octubre de 2026

Revisa los últimos reportes de sismos en Perú, las magnitudes, profundidades y ubicaciones de los epicentros registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS)

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 19 de octubre de 2026

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su tercer recorrido este lunes 19 de octubre

El itinerario contempla el paso por importantes calles y avenidas del Cercado de Lima y La Victoria, así como paradas frente a hospitales que forman parte de la ruta del Cristo Moreno

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su tercer recorrido este lunes 19 de octubre

Zully reaparece en silla de ruedas y cuenta cómo un espejo le dejó más de 40 puntos

La tiktoker mostró las heridas que sufrió durante una mudanza, a pocos días de someterse a varias cirugías estéticas en Miami, mientras permanece con cuidados médicos y el apoyo de su padre y hermana

Zully reaparece en silla de ruedas y cuenta cómo un espejo le dejó más de 40 puntos

Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado de emergencia a una clínica de San Isidro por un problema estomacal

El abogado Juan Midolo y la exvicepresidenta Mercedes Aráoz dieron detalles a Infobae sobre la atención médica del exmandatario, quien ya recibió el alta

Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado de emergencia a una clínica de San Isidro por un problema estomacal

La erosión del río Vilcanota provocó daños en un muro inca de Machu Picchu y obligó a especialistas a recuperar la base de la estructura

Con técnicas tradicionales y nuevos elementos líticos, especialistas ejecutaron trabajos para recuperar el soporte de la estructura arqueológica

La erosión del río Vilcanota provocó daños en un muro inca de Machu Picchu y obligó a especialistas a recuperar la base de la estructura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Toledo recibió en Barbadillo la visita de Zaraí, la hija que reconoció tras años de litigio

Alejandro Toledo recibió en Barbadillo la visita de Zaraí, la hija que reconoció tras años de litigio

Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado de emergencia a una clínica de San Isidro por un problema estomacal

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Comisión de Constitución del Senado aprueba dictamen que otorga facultades legislativas al Gobierno

Keiko Fujimori viajó a Madre de Dios para inaugurar obras de electrificación

ENTRETENIMIENTO

Zully reaparece en silla de ruedas y cuenta cómo un espejo le dejó más de 40 puntos

Zully reaparece en silla de ruedas y cuenta cómo un espejo le dejó más de 40 puntos

Lesly Águila y Susana Alvarado, de Corazón Serrano, estaban en avión de LATAM que se incendió en el Jorge Chávez

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

Jerry Rivera regresa al Perú: fecha, lugar, precio de entradas y preventa para su concierto

Briela Cirilo habló de las propuestas que recibió luego de dejar Corazón Serrano: “Apuesto por mi proyecto personal”

DEPORTES

Ioana Baciu, salvavidas de Alianza Lima en su estreno en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: gran presentación para guiar remontada ante Rebaza Acosta

Ioana Baciu, salvavidas de Alianza Lima en su estreno en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: gran presentación para guiar remontada ante Rebaza Acosta

La impresionante reconversión de Eryc Castillo en Alianza Lima que le permitió golear con frecuencia en Liga 1 hasta nivelar récord de Hernán Barcos

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del esperado clásico por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Franco Navarro Jr aseguró que Alianza Lima perdió “muchos puntos por el arbitraje”: “Hay equipos beneficiados en el Torneo Clausura”

La firme respuesta de Horacio Melgarejo a Javier Rabanal tras ningunearlo en Transfermarkt: “Yo no soy sapo, se olvidó de poner algo”