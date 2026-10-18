Tragedia en Ica: cuatro fallecidos en un violento accidente de tránsito ocurrido en Pisco

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Cuatro personas murieron, entre ellas un niño de tres años, y otra resultó herida tras un choque frontal entre dos vehículos en la antigua Panamericana Sur, en la provincia de Pisco, región Ica. El accidente ocurrió cerca de las 17:00, a la altura del kilómetro 230 de la vía.

El siniestro se registró frente al grifo Petrol, en el sector Túpac Amaru Inca, dentro del distrito de San Andrés. La persona herida fue llevada al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

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Entre los fallecidos hay dos hombres, una mujer y un niño de apenas tres años. Por el momento, no se difundieron sus identidades.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo para acordonar el área y realizar las primeras acciones tras el accidente.

Cuatro personas murieron tras un choque frontal entre dos vehículos en Pisco| Foto: Difusión

Vehículos quedaron destrozados

Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet, de placa Y2J-391, y una camioneta Hyundai Tucson, de placa ACZ-010, que transportaba equipaje.

El automóvil Chevrolet quedó con la parte frontal destruida y el techo levantado. La investigación preliminar señala que ambos vehículos habrían impactado de frente, aunque las circunstancias del hecho todavía están bajo diligencias.

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La investigación deberá determinar cómo se produjo el choque en el kilómetro 230 de la antigua Panamericana Sur y establecer eventuales responsabilidades.

Accidentes de tránsito dejaron 2.378 fallecidos en el Perú durante 2026| Foto: Difusión

Cifras preocupantes

Los accidentes de tránsito acumulan 2.378 fallecidos en el país en lo que va de 2026, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). reveló Exitosa Noticias.

El registro sitúa a estos hechos entre las principales causas de muerte violenta en el Perú. Lima concentra la mayor cantidad de víctimas, con 520 muertes, seguida por Puno, con 232; Arequipa, con 162; Cusco, con 141; y Piura, con 139.

Las autoridades deben reforzar las acciones de prevención, fiscalización y respuesta ante emergencias en zonas de riesgo.

Canales de ayuda de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante un accidente de tránsito, las personas pueden llamar al 105 para reportar la emergencia y solicitar la intervención policial. Al comunicarse, se recomienda indicar el punto exacto del hecho, referencias cercanas, cantidad de vehículos involucrados y número de posibles heridos.

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Bomberos: La Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende en el 116. Este canal permite solicitar apoyo ante incendios, rescates vehiculares, fugas de combustible u otras situaciones que representen un riesgo para las personas en la vía pública.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): Para requerir una ambulancia y atención médica prehospitalaria se puede llamar al 106. El Ministerio de Salud recomienda informar la ubicación, el número de víctimas y el tipo de lesiones para que el equipo de salud coordine la respuesta. El servicio tiene cobertura en regiones determinadas, por lo que se debe confirmar la disponibilidad local.

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Policía de Carreteras: La línea 110 está destinada a emergencias en la Red Vial Nacional. Los conductores pueden utilizarla para alertar sobre accidentes, vehículos averiados, bloqueos, peligros en la carretera o cualquier incidente que requiera la presencia de agentes en rutas como la Panamericana Sur.