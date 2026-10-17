El Castillo de Chancay obtiene un premio internacional por su aporte a la cultura y el turismo

El Castillo de Chancay quedó entre los seis atractivos turísticos más visitados del Perú en el primer cuatrimestre de 2026.

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El Castillo de Chancay, uno de los atractivos turísticos más reconocibles de la provincia de Huaral, volvió a ganar exposición internacional tras su participación en los Premios ALMA 2026, realizados en Ciudad de México. La distinción estuvo vinculada al trabajo desarrollado durante las últimas décadas alrededor del complejo y a su propuesta que combina turismo, cultura y entretenimiento.

El espacio cuenta además con reconocimiento dentro de la oferta turística oficial del país. El Castillo figura en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y fue reconocido como Recurso Turístico del Perú en 2002. Con el paso de los años, incorporó museos, salas de exposición y diferentes espacios temáticos orientados principalmente al turismo familiar.

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En ese recorrido se inscribe el reconocimiento otorgado a Juan Barreto Boggio, distinguido en la categoría “Mejor empresario impulsor de la cultura” de los Premios ALMA 2026. Su hijo, Juan Francisco Barreto Podestá, gerente general del Castillo de Chancay, viajó a México para recibir el galardón en su representación.

La ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Marquis Reforma, en la capital mexicana. Los Premios ALMA reconocen a representantes de distintos ámbitos por iniciativas vinculadas con el desarrollo social, económico y cultural.

Vista aérea de la pintoresca costa de Chancay, un atractivo destino en el norte de Lima, perfecto para disfrutar el feriado largo de Semana Santa en familia.

De una construcción familiar a un atractivo turístico

La historia del Castillo de Chancay se remonta a la primera mitad del siglo XX. La construcción fue impulsada por Consuelo Amat y León sobre un acantilado frente al mar y, después de atravesar distintas etapas a lo largo de varias décadas, comenzó un proceso de recuperación que permitió su incorporación progresiva a la actividad turística.

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Ese desarrollo modificó también la propuesta original del inmueble. Además de conservar elementos asociados con su historia y arquitectura, el complejo incorporó espacios recreativos, exhibiciones y experiencias temáticas para ampliar su oferta dirigida a visitantes nacionales y extranjeros.

Las visitas al Castillo de Chancay crecieron 28,2% frente al mismo periodo de 2025, cuando registró 152.586 visitantes.

Actualmente, el Castillo forma parte de los atractivos asociados a Chancay, una localidad que en los últimos años ha incrementado su visibilidad dentro y fuera del país. En ese escenario, el complejo mantiene un perfil vinculado principalmente al turismo cultural, la recreación y las actividades familiares.

El reconocimiento recibido en México

Tras recibir la distinción, Juan Francisco Barreto destacó que el premio representa un respaldo al trabajo realizado alrededor del proyecto durante los últimos años.

“Que desde otros países reconozcan nuestro trabajo es una señal de que estamos avanzando por el camino correcto. Este reconocimiento nos motiva a seguir apostando por la cultura, el turismo y el desarrollo de nuestro país”, señaló.

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Juan Francisco Barreto Podestá sostiene la estatuilla de los Premios ALMA concedida a su padre por la gestión cultural y turística del Castillo de Chancay.

El gerente general también destacó la participación de su familia y del equipo encargado de la operación del complejo, al que atribuyó parte del crecimiento alcanzado por el proyecto.

“Tenemos un legado que debemos continuar”, sostuvo Barreto, quien mencionó especialmente el trabajo de su hermana Andrea y de las personas vinculadas actualmente con el Castillo.

La distinción obtenida en México suma así un nuevo capítulo a la trayectoria de una construcción que nació como iniciativa familiar y que, décadas después, pasó a integrarse a la oferta turística de Huaral. El reconocimiento también vuelve a colocar al Castillo de Chancay en una vitrina internacional, esta vez desde una premiación enfocada en iniciativas relacionadas con cultura y desarrollo.

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