Perú

El Castillo de Chancay obtiene un premio internacional por su aporte a la cultura y el turismo

La distinción otorgada durante la ceremonia de los Premios ALMA 2026 destacó el trabajo desarrollado por décadas en el recinto, cuya propuesta reúne patrimonio, ocio y actividades dirigidas a familias

Una multitud de personas transita por el patio de un castillo con múltiples torres y arcos bajo un cielo azul con nubes blancas
El Castillo de Chancay quedó entre los seis atractivos turísticos más visitados del Perú en el primer cuatrimestre de 2026.
Guardar

El Castillo de Chancay, uno de los atractivos turísticos más reconocibles de la provincia de Huaral, volvió a ganar exposición internacional tras su participación en los Premios ALMA 2026, realizados en Ciudad de México. La distinción estuvo vinculada al trabajo desarrollado durante las últimas décadas alrededor del complejo y a su propuesta que combina turismo, cultura y entretenimiento.

El espacio cuenta además con reconocimiento dentro de la oferta turística oficial del país. El Castillo figura en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y fue reconocido como Recurso Turístico del Perú en 2002. Con el paso de los años, incorporó museos, salas de exposición y diferentes espacios temáticos orientados principalmente al turismo familiar.

PUBLICIDAD

En ese recorrido se inscribe el reconocimiento otorgado a Juan Barreto Boggio, distinguido en la categoría “Mejor empresario impulsor de la cultura” de los Premios ALMA 2026. Su hijo, Juan Francisco Barreto Podestá, gerente general del Castillo de Chancay, viajó a México para recibir el galardón en su representación.

La ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Marquis Reforma, en la capital mexicana. Los Premios ALMA reconocen a representantes de distintos ámbitos por iniciativas vinculadas con el desarrollo social, económico y cultural.

Vista aérea de la costa de Chancay con edificios urbanos a lo largo de la playa, olas rompiendo en el mar, rocas en la orilla y un cerro al fondo
Vista aérea de la pintoresca costa de Chancay, un atractivo destino en el norte de Lima, perfecto para disfrutar el feriado largo de Semana Santa en familia.

De una construcción familiar a un atractivo turístico

La historia del Castillo de Chancay se remonta a la primera mitad del siglo XX. La construcción fue impulsada por Consuelo Amat y León sobre un acantilado frente al mar y, después de atravesar distintas etapas a lo largo de varias décadas, comenzó un proceso de recuperación que permitió su incorporación progresiva a la actividad turística.

PUBLICIDAD

Ese desarrollo modificó también la propuesta original del inmueble. Además de conservar elementos asociados con su historia y arquitectura, el complejo incorporó espacios recreativos, exhibiciones y experiencias temáticas para ampliar su oferta dirigida a visitantes nacionales y extranjeros.

Edificio de piedra estilo castillo con torres, arcos, un letrero que dice "Camelot", una bandera de Perú en lo alto y visitantes caminando por el patio
Las visitas al Castillo de Chancay crecieron 28,2% frente al mismo periodo de 2025, cuando registró 152.586 visitantes.

Actualmente, el Castillo forma parte de los atractivos asociados a Chancay, una localidad que en los últimos años ha incrementado su visibilidad dentro y fuera del país. En ese escenario, el complejo mantiene un perfil vinculado principalmente al turismo cultural, la recreación y las actividades familiares.

El reconocimiento recibido en México

Tras recibir la distinción, Juan Francisco Barreto destacó que el premio representa un respaldo al trabajo realizado alrededor del proyecto durante los últimos años.

Que desde otros países reconozcan nuestro trabajo es una señal de que estamos avanzando por el camino correcto. Este reconocimiento nos motiva a seguir apostando por la cultura, el turismo y el desarrollo de nuestro país”, señaló.

Un hombre con traje formal negro y corbata de lazo sostiene una estatuilla dorada frente a una edificación de estilo medieval
Juan Francisco Barreto Podestá sostiene la estatuilla de los Premios ALMA concedida a su padre por la gestión cultural y turística del Castillo de Chancay.

El gerente general también destacó la participación de su familia y del equipo encargado de la operación del complejo, al que atribuyó parte del crecimiento alcanzado por el proyecto.

“Tenemos un legado que debemos continuar”, sostuvo Barreto, quien mencionó especialmente el trabajo de su hermana Andrea y de las personas vinculadas actualmente con el Castillo.

La distinción obtenida en México suma así un nuevo capítulo a la trayectoria de una construcción que nació como iniciativa familiar y que, décadas después, pasó a integrarse a la oferta turística de Huaral. El reconocimiento también vuelve a colocar al Castillo de Chancay en una vitrina internacional, esta vez desde una premiación enfocada en iniciativas relacionadas con cultura y desarrollo.

Temas Relacionados

ChancayHuaralPatrimonio culturalCastillo de Chancayperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Horarios del Metropolitano: Apertura de estaciones y salidas de buses en Lima

La red de transporte masivo de la capital ajusta sus frecuencias y recorridos especiales para atender a más de 300 mil pasajeros diarios entre Lima Norte y Sur

Horarios del Metropolitano: Apertura de estaciones y salidas de buses en Lima

Alianza Lima y el Señor de los Milagros: historia de la camiseta morada

Desde 1971, el club de La Victoria cambia sus tradicionales colores durante octubre para rendir homenaje al Cristo Moreno. La historia comenzó con una decisión inesperada de su utilero y se convirtió en una costumbre que reúne fútbol, fe y generaciones de hinchas aliancistas

Alianza Lima y el Señor de los Milagros: historia de la camiseta morada

Aniversario distrital termina en tragedia en Jauja: fuertes vientos derriban techo de coliseo y dejan una fallecida y varios heridos

Alrededor de 200 personas participaban en un almuerzo comunal en Canchayllo cuando el techo del coliseo se desplomó. Más de 50 alumnos de la PNP intervinieron para auxiliar a los afectados y evacuar a los heridos

Aniversario distrital termina en tragedia en Jauja: fuertes vientos derriban techo de coliseo y dejan una fallecida y varios heridos

Rutas del Metropolitano: Troncales, expresos y alimentadores explicados

Guía con horarios de atención, paraderos clave para reducir a la mitad los tiempos de traslado y el estado operativo de las nuevas estaciones integradas en el norte de la capital por la ATU

Rutas del Metropolitano: Troncales, expresos y alimentadores explicados

Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación

Jonel Córdova explicó que tras el torneo en Maracaibo, la punta de 17 años no regresó a las instalaciones del club del Callao en las mejores condiciones físicas

Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

Carlos Mesía espera consenso con oposición para convocar a sesión, si no “no habrá facultades”

Keiko Fujimori pide unidad ante el fenómeno El Niño: “Este mensaje espero llegue también al Congreso”

¿Maestros mantienen su pensión de S/3.500?: El TC no admite demanda contra la Ley 32581

Piden a la JNJ destituir al presidente del JNE por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Madre de Nadeska Widausky revela el mensaje que recibió de su hija tras posible extradición a Bélgica

Madre de Nadeska Widausky revela el mensaje que recibió de su hija tras posible extradición a Bélgica

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Jimin de BTS se quebró al celebrar su cumpleaños en primer concierto de Chile

Taehyung, de BTS, es comparado con Christian Domínguez por repetir sus frases en cada país: “¿Somos tu Tarazona?”

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

DEPORTES

Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación

Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Adrián Yañez se habría bajado de la pelea contra Juan ‘Pegajoso’ Díaz: peruano espera nuevo rival para el UFC 334

Colosal victoria de Dana Guzmán en el W100 de Edmond: apeó a la primera siembra y logró el mejor triunfo de su carrera

Sofía Oxandabarat lamentó su gol errado en el estreno de Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina: “Estoy triste”