Alianza Lima y el Señor de los Milagros: historia de la camiseta morada

Una ilustración reúne símbolos del club Alianza Lima, el Estadio Alejandro Villanueva y la imagen del Señor de los Milagros durante las celebraciones de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cada octubre, Alianza Lima deja de lado el blanquiazul de su camiseta para vestir de morado en homenaje al Señor de los Milagros. La indumentaria, conocida como la blanquimorada, es una de las tradiciones más reconocidas del club victoriano y tiene una historia que comenzó mucho antes de que existieran los lanzamientos de camisetas especiales y las campañas comerciales.

La tradición nació el 3 de octubre de 1971, cuando Alianza Lima utilizó por primera vez la camiseta blanquimorada en un partido oficial frente a Sporting Cristal, según reconoce la propia institución en su memoria anual de 2024. En 2026, la costumbre cumple 55 años y vuelve a estar presente en la indumentaria de sus equipos durante las celebraciones del mes morado.

PUBLICIDAD

Detrás de aquel cambio de colores aparece la figura de un utilero que buscaba resolver un problema con los uniformes. Lo que parecía una solución temporal terminó siendo adoptado por un club cuya historia está estrechamente relacionada con las costumbres populares de La Victoria y la devoción al Cristo de Pachacamilla.

Futbolistas de Alianza Lima visten la camiseta blanquimorada junto a elementos de devoción al Señor de los Milagros y las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la tradición entre Alianza Lima y el Señor de los Milagros

La historia de la camiseta morada tiene como protagonista a José Carrión Meigg, conocido como el ‘Chino Pepe’, quien trabajaba como utilero de Alianza Lima y era devoto del Señor de los Milagros.

Según la reconstrucción del historiador aliancista Armando Leveau Guzmán, en septiembre de 1971 el equipo enfrentaba dificultades para conseguir nuevos uniformes. Carrión había solicitado camisetas adicionales al proveedor, pero el pedido no prosperó debido a problemas económicos del club y a la falta de tela azul.

PUBLICIDAD

Ante la necesidad de contar con indumentaria para el siguiente compromiso, el utilero recurrió a una alternativa que conocía por su vinculación con la Hermandad del Señor de los Milagros: utilizar tela morada, semejante al color empleado en los hábitos de los devotos.

Los futbolistas de Alianza Lima posan en el campo con la indumentaria morada en 1971, año en que la institución inició la tradición asociada al Señor de los Milagros.

La decisión no fue bien recibida inicialmente por Alfonso de Souza Ferreyra, directivo del club, quien consideró que se había alterado la vestimenta tradicional sin autorización. Según el relato de Leveau, Carrión incluso fue despedido, aunque posteriormente se reconsideró la medida.

El 3 de octubre de 1971, Alianza Lima salió al Estadio Nacional con su nueva camiseta y derrotó 2-0 a Sporting Cristal, con goles de Teófilo Cubillas y César Cueto. La victoria fue suficiente para que la dirigencia aceptara repetir el uniforme en el siguiente encuentro.

PUBLICIDAD

La camiseta volvió a utilizarse ante Carlos A. Mannucci, en Trujillo, donde el conjunto victoriano consiguió otro triunfo, esta vez por 3-2. A partir de esas primeras experiencias, el color morado comenzó a quedar asociado con los partidos de octubre.

Aunque existen relatos que sitúan el uso de prendas moradas en años anteriores, 1971 es la fecha reconocida por el club como el inicio de esta tradición institucional.

Un futbolista de Alianza Lima con camiseta blanquimorada disputa el balón frente a jugadores de Sporting Cristal durante el partido disputado el 3 de octubre de 1971 en el Estadio Nacional.

La icónica camiseta morada de Alianza Lima durante el mes morado

Con los años, la camiseta blanquimorada adquirió un lugar especial entre los símbolos de Alianza Lima. Su diseño ha cambiado según la temporada, pero mantiene el homenaje al Señor de los Milagros como principal motivo de su utilización.

PUBLICIDAD

En algunas ediciones, el azul de las franjas tradicionales es reemplazado por morado, conservando el blanco como segundo color. En otras, la indumentaria presenta un diseño predominantemente morado, con variaciones en el cuello, las mangas, el escudo y los detalles decorativos.

Para octubre de 2026, Alianza Lima presentó una nueva equipación diseñada por Nike, con motivo de los 55 años de la tradición. El lanzamiento se realizó el 10 de septiembre bajo el concepto Devotos de La Victoria, coincidiendo también con las celebraciones por los 125 años de fundación del club.

Alianza Lima presentó su nueva camiseta morada para octubre. Crédito: Prensa AL

La camiseta de esta temporada tiene el morado como color principal, acompañado de tonalidades lilas en determinadas partes de la prenda y detalles dorados en el escudo y el logotipo de la marca deportiva.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la presentación difundida por Alianza Lima, la indumentaria también fue destinada a los equipos femenino y de Liga 3, como parte de la celebración institucional.

El lanzamiento anual se ha convertido, además, en una oportunidad para reunir a distintas generaciones del club. En 2024, Alianza convocó a exfutbolistas como Waldir Sáenz, Juan Jayo, Rinaldo Cruzado, Roberto Guizasola, Ernesto Arakaki y Víctor ‘Pitín’ Zegarra para participar en la presentación de la camiseta morada.

Más allá de sus cambios estéticos, esta indumentaria permite reconocer una costumbre que ha acompañado a futbolistas de distintas épocas y que los aficionados reproducen también en camisetas, banderas y otros distintivos.

PUBLICIDAD

Alianza Lima presentó la nueva equipación de sus equipos, ​​con un llamativo diseño en morado y dorado. El vídeo incluye primeros planos de los jugadores y el emblema del equipo, con un espectacular telón de fondo de iluminación y confeti. | X / Alianza Lima

La imagen del Señor de los Milagros que acompaña a los jugadores en Matute

La devoción al Cristo Moreno también tiene un espacio dentro del Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. En la zona que conecta los vestuarios del equipo local con el campo de juego se encuentra una imagen del Señor de los Milagros, ante la cual generaciones de futbolistas aliancistas se han detenido para rezar, persignarse o besarla antes de disputar un partido.

Su historia se remonta al 27 de diciembre de 1974, fecha de inauguración del estadio de La Victoria. Ese día, Alianza Lima enfrentó a Nacional de Uruguay en el marco de un cuadrangular internacional denominado Torneo Señor de los Milagros, que también reunió a Universitario de Deportes e Independiente de Argentina. El encuentro inaugural terminó empatado 2-2, con goles aliancistas de Juan José Ávalos y Juan Rivero.

PUBLICIDAD

La imagen del Cristo Moreno fue colocada a la salida de los camerinos con motivo de la apertura del recinto deportivo. Actualmente, una representación en mosaico forma parte de este espacio y recibe a los jugadores en su camino hacia la cancha. Figuras como Teófilo Cubillas, César Cueto, Hugo Sotil, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero han mantenido gestos de devoción ante ella.

En una foto de archivo, los exfutbolistas peruanos César Cueto y Hugo Sotil visten la camiseta blanquimorada de Alianza Lima junto a un mosaico religioso en las instalaciones del estadio de Matute. (Andina)

La costumbre incluso llamó la atención de futbolistas rivales. El exjugador de Universitario Jorge Amado Nunes recordó que, durante su primer clásico en Matute, en marzo de 1993, observó que los integrantes de Alianza Lima demoraban en salir al campo porque se detenían a rezar frente a la imagen. El episodio, según relató posteriormente, le permitió conocer una tradición religiosa que desconocía.

PUBLICIDAD

La imagen también ha formado parte de ceremonias organizadas por el club. En octubre de 2023, las camisetas blanquimoradas recibieron una bendición en el camerino Pedro Pablo ‘Perico’ León, después de haber permanecido en el Monasterio de las Nazarenas. Aquella temporada, los exfutbolistas César Cueto y Hugo Sotil volvieron a vestir la camiseta morada y participaron en actividades conmemorativas en Matute.

Visitas del plantel blanquiazul a la Iglesia de las Nazarenas

La devoción aliancista también se expresa fuera de Matute. Cada octubre, las visitas al Santuario de las Nazarenas reúnen a futbolistas, integrantes del comando técnico, dirigentes y antiguos jugadores en una de las actividades religiosas más representativas del club.

Estas actividades se realizan como parte de los homenajes institucionales al Cristo Moreno y suelen incluir una misa, momentos de oración y la bendición de las camisetas utilizadas durante octubre.

Una de las visitas documentadas ocurrió el 9 de octubre de 2023, cuando el primer equipo, dirigido entonces por Mauricio Larriera, acudió a la iglesia junto con representantes de otras disciplinas deportivas del club.

En una foto de archivo del 9 de octubre de 2023, el delantero Hernán Barcos asiste al Santuario de las Nazarenas durante la tradicional ceremonia litúrgica de Alianza Lima en honor al Señor de los Milagros. (Alianza Lima)

Durante aquella ceremonia, el sacerdote que presidía la misa dedicó unas palabras al delantero Hernán Barcos e imitó uno de sus conocidos gestos de celebración de gol.

En 2024, el club también registró en su memoria institucional la participación del plantel, funcionarios y exjugadores en la tradicional misa de Las Nazarenas. Entre los asistentes figuraron históricos como Teófilo Cubillas, Víctor Zegarra, Hugo Sotil y José Velásquez.

El 27 de octubre de 2025, Alianza Lima volvió a visitar el santuario, en una delegación que incluyó a futbolistas como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano, al entonces entrenador Néstor Gorosito y a exjugadores como Cubillas y Juan Jayo.

Las visitas también permiten reunir a deportistas de distintas generaciones. Algunos mantienen una vinculación personal con esta festividad, mientras que otros participan como parte de las actividades tradicionales de la institución.

En una foto de archivo de 2019, la delegación del club Alianza Lima participa en una misa institucional frente al altar principal del Santuario de las Nazarenas en Lima. (Alianza Lima)

Devoción, fe y triunfos históricos del club durante el mes de octubre

La camiseta morada ha acompañado victorias que forman parte de la memoria deportiva de Alianza Lima. La primera de ellas es precisamente el triunfo frente a Sporting Cristal de octubre de 1971, cuando dos de las figuras más reconocidas del fútbol peruano, Teófilo Cubillas y César Cueto, marcaron los goles del estreno.

En 2023, Cueto recordó aquel encuentro durante una actividad organizada por el club. El exfutbolista señaló que conservaba especialmente el recuerdo de haber anotado en el primer partido con la blanquimorada, aunque no podía precisar cómo se produjo su gol.

Hugo Sotil, otra figura histórica de Alianza, también recordó su participación en las celebraciones religiosas. Durante la presentación de las camisetas de 2023, contó que había tenido la oportunidad de cargar las andas del Señor de los Milagros junto con Cubillas.

Las tribunas de Matute también se visten de morado durante octubre, cuando los hinchas acompañan la tradición religiosa con banderas, camisetas y homenajes. (Alianza Lima)

Otro episodio deportivo ocurrió el 30 de octubre de 2022, cuando Alianza Lima derrotó 2-0 a ADT de Tarma y consiguió el título del Torneo Clausura. Aquella victoria le permitió acceder a la definición de la Liga 1, campeonato que terminaría conquistando en noviembre frente a Melgar.

La relación entre el fútbol y la devoción también ha estado presente en las declaraciones de antiguos integrantes del club. El entrenador argentino Gustavo Costas, quien dirigió a Alianza Lima durante sus campeonatos de 2003 y 2004, relató que acostumbraba llevar una imagen del Cristo Moreno al vestuario para realizar una oración antes de los partidos.

Estas prácticas forman parte de las creencias de jugadores y entrenadores, pero no establecen una relación entre la devoción religiosa y los resultados obtenidos en la cancha. Los triunfos pertenecen a la historia deportiva del club; la camiseta morada añade un significado especial para los hinchas que comparten esa fe.

Impacto cultural de la relación entre el fútbol y la fe del Cristo Moreno

La presencia del Señor de los Milagros en Alianza Lima ha sido objeto de investigaciones sobre identidad cultural y manifestaciones religiosas.

Un estudio publicado en 2025 en la revista académica Metáfora, titulado La bandera morada del Señor de los Milagros: discurso e identidad, analizó cómo los símbolos de esta festividad son utilizados por distintos grupos sociales, entre ellos los aficionados del club victoriano.

Los investigadores Marco Lovón, María Liliana Ordóñez Andía, María Fernanda Salirrosas Pérez y Paulo Josep Atiquipa de la Cruz, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, identificaron que los hinchas de Alianza Lima adaptan los colores de sus banderas y otros elementos de identificación durante octubre.

La camiseta de Alianza Lima reúne el escudo oficial del club y un distintivo del Señor de los Milagros como parte de la tradición religiosa de octubre.

El estudio también señala que el uso del morado se ha extendido a distintas disciplinas de la institución, como el fútbol masculino y femenino, el vóley y el futsal. Los investigadores consideran esta práctica una manifestación de la denominada identidad aliancista nazarena, en la que los símbolos deportivos conviven con elementos propios de la celebración religiosa.

El vínculo también se explica por la historia de Alianza Lima en La Victoria, distrito donde el club consolidó buena parte de su relación con los sectores populares de la capital. Las tradiciones familiares, las celebraciones religiosas y la afición futbolística forman parte de la vida cotidiana de muchos de sus seguidores.

En las tribunas, las camisetas blanquimoradas conviven con banderas, cánticos y distintivos del club. Fuera del estadio, algunos hinchas utilizan esas mismas prendas durante las celebraciones del Señor de los Milagros.

Lo que comenzó como un cambio de uniforme en 1971 es hoy una costumbre que identifica a generaciones de aliancistas. Cada octubre, la camiseta morada recuerda tanto un episodio de la historia del fútbol peruano como la relación del club con una de las devociones religiosas más conocidas del país.