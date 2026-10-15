Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 15 de octubre

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 3,85 soles, mostrando una variación del 0,7% en comparación con el cierre previo de 3,83 soles. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,31%, mientras que su variación interanual muestra una bajada del -2,81%.

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El euro a sol peruano se mantiene en una tendencia positiva tras un día de apreciación. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 6,03%, inferior a la volatilidad de referencia del 6,9%, lo que sugiere una relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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