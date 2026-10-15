Perú

La última milla de la transferencia tecnológica

La tecnología desarrollada por la Universidad Católica San Pablo en Arequipa es portátil, automatiza reportes y podría ampliar la atención en establecimientos de salud de zonas alejadas con limitado equipamiento especializado

Una mujer con bata sostiene una mamografía con zonas rojas resaltadas frente a un panel de luz.
Una médica analiza una mamografía con anomalías marcadas en rojo para la evaluación diagnóstica de un tumor de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La investigación científica, que surge de la necesidad de comprender aquello que se desconoce, ha permitido a la humanidad superar las fronteras del conocimiento y mejorar aspectos esenciales de la vida. Los avances tecnológicos en sectores como minería, construcción y manufactura dan cuenta de ello.

Para transformar ese conocimiento en soluciones y oportunidades de desarrollo, es necesario recorrer un proceso de maduración, apoyado en estrategias de innovación y propiedad intelectual. Este proceso, denominado transferencia tecnológica, busca tender puentes entre la investigación científica y las necesidades del sector productivo, el Estado y la sociedad.

PUBLICIDAD

Una mujer con camisa verde permanece sentada junto a una máquina médica de exploración que cuenta con una pantalla digital de control
Una mujer permanece sentada frente a un equipo automatizado de diagnóstico médico que proyecta una imagen de exploración mamaria en su pantalla. (Dale calidad a esta imagen como si fuera tomada por una camara profesional, no modifiques nada mas)

En el Perú, las políticas y el financiamiento de la investigación promovidos por las universidades y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) han contribuido al fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas. No obstante, el desafío trasciende la generación de conocimiento: consiste en crear las condiciones para que sus resultados lleguen efectivamente a los ciudadanos.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un ejemplo es MABIS, dispositivo médico desarrollado por la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Esta tecnología utiliza ondas de radar para identificar posibles anomalías mamarias y se proyecta como una alternativa para apoyar la detección temprana. Su portabilidad, potencial menor costo y automatización de reportes abren posibilidades de uso en establecimientos de salud de zonas alejadas, donde el acceso a equipamiento especializado es limitado.

PUBLICIDAD

Una mujer sostiene un teléfono celular frente a una imagen gráfica de una mamografía con un mapa de calor multicolor en una de las zonas.
Una mujer consulta un informe médico en su teléfono celular junto a una representación visual de una mamografía analizada mediante inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este dispositivo, nacido de una tesis de pregrado, lleva seis años de escalamiento y desarrollo tecnológico y ha recibido reconocimientos internacionales en Chile y Japón. Ante ello, surge una pregunta: ¿qué falta para que pueda ser utilizado por la población peruana?

La respuesta no se limita a superar barreras técnicas. Las innovaciones en salud requieren evaluaciones clínicas y validaciones sanitarias que garanticen su seguridad y desempeño. Su rigurosidad es indispensable, pero también lo es contar con procedimientos claros y articulados que permitan a investigadores y universidades conocer las exigencias y avanzar oportunamente hacia su cumplimiento.

Una médica con bata blanca señala una pantalla con imágenes de mamografías a una mujer sentada al otro lado del escritorio.
Una médica especialista explica los resultados de una mamografía a una paciente durante una consulta en un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la colaboración entre academia, Estado, empresas y sociedad resulta crucial. Una ruta regulatoria clara no implica flexibilizar estándares de seguridad, sino evitar que la incertidumbre administrativa se convierta en una barrera adicional para la innovación.

La emergencia sanitaria de la COVID-19 evidenció la importancia de fortalecer las capacidades tecnológicas propias del país y el papel de las universidades para responder a situaciones críticas.

Promover la transferencia tecnológica en salud es, por tanto, una tarea compartida. Si aspiramos a que la investigación universitaria contribuya a resolver los desafíos del país, debemos asegurar que las innovaciones encuentren un camino claro, riguroso y viable desde el laboratorio hasta la sociedad.

Imagen YLPGS4OCPVFGHLWX5IQ3IHGG6M

Temas Relacionados

Innovación tecnológicaCáncer de mamaInvestigación científicaperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Keiko Fujimori: “Estamos tarde frente a la llegada de este ‘meganiño’. Invoco a evacuar desde ya (las zonas de alto riesgo)”

La mandataria pidió coordinación entre el Gobierno, las autoridades municipales y la población, y destacó la instalación de geomallas para proteger a 120.000 familias

Keiko Fujimori: “Estamos tarde frente a la llegada de este ‘meganiño’. Invoco a evacuar desde ya (las zonas de alto riesgo)”

¿Cuándo es el próximo pago de la gratificación? Conoce la fecha y cuánto te corresponde cobrar

El beneficio laboral constituye uno de los ingresos adicionales más esperados del cierre de año. Su cálculo está sujeto a las condiciones de contratación y a las disposiciones que regulan este pago obligatorio en el sector laboral peruano

¿Cuándo es el próximo pago de la gratificación? Conoce la fecha y cuánto te corresponde cobrar

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

El mediocentro de Alianza Atlético, reubicado como volante mixto por Federico Urciuoli, asegura que deben ofrecer un rendimiento adicional por el nivel del oponente y la jerarquía existente en su estructura

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 15 de octubre de 2026

El IGP reportó un nuevo movimiento telúrico en Lima la madrugada de este jueves, en un año marcado por la constante dinámica tectónica derivada de la subducción de la placa de Nazca

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 15 de octubre de 2026

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

El equipo ‘crema’ llega tras una gira por Chile y buscará sorprender al cuadro brasileño en el torneo continental que se disputa en Ecuador. Sigue las incidencias del cotejo

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

ENTRETENIMIENTO

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

Agus Padilla se disculpa tras pelea en vivo con Suheyn Cipriani: "Tengo que controlarme más con mis impulsos"

BT21 se viste de ponchos andinos tras la despedida de BTS en los conciertos de Lima

Cristian Zuárez se muestra apenado por la salud de Laura Bozzo, "Si necesitan que esté ahí, estaré"

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

DEPORTES

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así va Universitario antes de jugar con Palmeiras por fecha 1

El adverso presente de Gonzalo Bueno: regresó tras un mes de para por lesión y quedó eliminado en primera ronda del Bolivia Open

El rotundo aviso de Luis ‘Cuto’ Guadalupe a los demás equipos de la Liga 1 2026: “A Universitario nunca lo den por muerto”