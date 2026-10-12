Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 12 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,85 soles, lo que representa un incremento del 0,42% respecto al cierre anterior de 3,84 soles, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,74% y a nivel interanual, su valor ha caído un 2,71%.

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