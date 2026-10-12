Cantante peruano Lotzo impulsa su carrera en Estados Unidos tras cinco años de formación en Berklee

LOTZO apuesta por abrirse espacio como cantante peruano en Estados Unidos

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El cantante, compositor y productor peruano Lotzo continúa el desarrollo de su carrera en Estados Unidos con el lanzamiento de “Por Ti”, una balada que escribió hace cinco años y que ahora incorpora a una nueva etapa artística desde Miami. El tema sucede a “Acércate” y forma parte del material con el que el músico retoma el contacto con el público.

Radicado en Miami, el artista nacional trabaja en canciones que combinan elementos del pop latino con influencias de otros géneros. Su proceso actual busca reflejar una identidad más personal, a partir de composiciones propias y de una producción enfocada en la voz y las emociones que atraviesan sus letras.

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“Por Ti” aborda la disposición de una persona a persistir por alguien a quien quiere alcanzar. Lotzo explicó que escribió la canción antes de la pausa que tomó en su carrera, aunque considera que el tema conserva vigencia dentro de su actual proceso creativo.

“Es una canción que la escribí hace cinco años, un Lotzo que añoramos tanto, antes de hacer esta pausa”, comentó el cantante peruano.

El sencillo ya está disponible en plataformas digitales. Con este lanzamiento, Lotzo busca consolidar su presencia musical fuera del Perú mientras prepara nuevos temas desde Estados Unidos.

Lotzo definió “Por Ti” como una balada sentimental. La canción se centra en los esfuerzos que una persona puede hacer por mantenerse cerca de alguien importante y en la insistencia que surge de los vínculos afectivos.

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“Significa todas las cosas que uno puede hacer por una persona, a veces incansable. Hacer lo que sea para llegar a esa persona”, señaló el artista.

LOTZO apuesta por abrirse espacio como cantante peruano en Estados Unidos

La formación en Berklee y el trabajo desde Miami

El músico decidió rescatar el tema porque lo asocia con una versión previa de su identidad artística. Después de varios años de pausa, el cantante retomó su actividad con una mirada distinta sobre su carrera y sobre las historias que busca trasladar a sus canciones.

La experiencia de Lotzo en Estados Unidos incluye su formación en Berklee College of Music, institución en la que amplió sus conocimientos musicales. Ese recorrido influye en el trabajo que realiza desde Miami, ciudad que se convirtió en su base para producir, componer y planificar los próximos pasos de su carrera.

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El cantante peruano sostiene que su propuesta busca mantener un carácter orgánico. Su intención es construir melodías que acompañen las letras y que permitan que la interpretación tenga un lugar central, sin recurrir a una producción excesiva.

En esta nueva fase, Lotzo también prevé acercarse a géneros distintos de los que marcaron sus primeras publicaciones. El objetivo es ampliar su registro, aunque conserva el pop latino como una referencia dentro de su sonido.

“Sigo siendo un niño en mi cuarto con juguetes que ahora llamo instrumentos que me hacen crear muchas cosas”, explicó sobre su relación con la composición y la producción.

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La frase resume la manera en que el músico concibe su trabajo: como un espacio de experimentación que

Desde Miami, el peruano LOTZO presenta “Por Ti” y prepara nueva música para el mercado internacional

Prepara nueva música para consolidar su etapa internacional

El lanzamiento de “Por Ti” se suma a una estrategia con la que Lotzo busca fortalecer su presencia en el mercado musical desde Estados Unidos. El artista considera que este momento le permite publicar canciones con mayor libertad y contar historias desde una perspectiva más cercana.

“Siento que toda esta producción se siente muy íntima. Hay que estar atentos porque viene nueva música desde lo más profundo de mi alma”, afirmó.

El peruano continuará trabajando desde Miami en los temas que integrarán su siguiente etapa. Mientras avanza con ese proceso, “Por Ti” presenta una faceta centrada en la balada y en una composición que nació antes de su pausa artística.

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Lotzo apuesta por abrirse espacio como cantante peruano en Estados Unidos a través de una propuesta que combina su formación musical, su experiencia como productor y un repertorio construido desde historias personales.

Cantante peruano LOTZO consolida su carrera en Estados Unidos con el lanzamiento de “Por Ti”