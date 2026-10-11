Proeza médica en Perú: cirujanos del Incor corrigieron una malformación cardíaca en un bebé prematuro de apenas 1,6 kilos

Un especialista del Instituto Nacional Cardiovascular atiende a un recién nacido prematuro en una incubadora tras una cirugía cardíaca en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo médico del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de EsSalud logró por primera vez en Perú realizar con éxito un procedimiento híbrido de alta complejidad en un bebé prematuro de apenas 1.600 gramos de peso, nacido a las 29 semanas de gestación, según informó la agencia Andina. El pequeño paciente tenía 40 días de vida al momento de la intervención.

El bebé había sido diagnosticado con coartación de la aorta, una malformación congénita que estrecha la principal arteria del cuerpo y reduce el flujo de sangre hacia órganos vitales. Esta condición puede derivar en insuficiencia cardiaca severa, con un alto riesgo de mortalidad si no se trata a tiempo.

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La sede del Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Peschiera Carrillo de EsSalud dispone de accesos peatonales y rampas de ingreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento inédito en Perú

Someter a una cirugía invasiva de alto riesgo a un recién nacido con un peso tan bajo representaba un reto que, hasta ese momento, ningún centro médico del país había enfrentado. Tras varias evaluaciones, un equipo multidisciplinario del Área de Cardiopediatría del Incor, integrado por cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, intensivistas, neonatólogos y anestesiólogos, decidió intervenir.

El bebé se encontraba hospitalizado en el Servicio de Neonatología del Hospital Edgardo Rebagliati y fue trasladado al Incor luego de una coordinación estrecha entre ambas instituciones. El Dr. Frank Britto Palacios, gerente del Incor, explicó que el procedimiento se realizó bajo anestesia general y de forma conjunta entre cardiólogos pediatras intervencionistas y cirujanos cardiovasculares pediátricos.

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Cirugía y cateterismo con stent

Mientras el equipo quirúrgico habilitó el acceso a través de la arteria carótida, en el cuello del paciente, los cardiólogos, liderados por el Dr. Antonio Skrabonja, introdujeron un catéter con un pequeño dispositivo metálico, o stent, en su extremo. Con este instrumento lograron dilatar el segmento estrechado de la aorta y devolverle su calibre normal.

El Dr. Miguel Arboleda, Subgerente de la Dirección de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cardiopediatría del Incor, señaló que “si bien este tipo de procedimientos ya se practica en centros altamente especializados del mundo, es la primera vez que se realiza en el Perú en un recién nacido de tan bajo peso”, explicó para Andina Noticias.

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Bebé se recupera y espera el alta

Tras la intervención, el bebé mostró una mejoría notable de su estado general y una recuperación completa de la función cardiaca. Actualmente permanece internado en el Hospital Edgardo Rebagliati, donde continúa su convalecencia hasta alcanzar el peso adecuado que le permita recibir el alta médica y regresar a casa junto a su familia.

El caso se suma a una serie de intervenciones de alta complejidad realizadas en el sistema de salud peruano en pacientes pediátricos, en un contexto en el que los equipos médicos del país continúan ampliando su capacidad para tratar malformaciones congénitas en recién nacidos de muy bajo peso.

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