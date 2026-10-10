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Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cuzco

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
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Antes de partir a tu destino, consulta la predicción del tiempo en Cuzco para las próximas horas para hoy.

La probabilidad de lluvia para este 10 de octubre en Cuzco es de 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 53% en el transcurso del día y del 53% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 24.0 grados y un mínimo de 5.8 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 13.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora por la noche

Perú y sus 38 climas

El pronóstico del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

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En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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