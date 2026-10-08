Segunda vuelta en Tumbes: estos candidatos disputarán la gobernación, según resultados ONPE

Una gráfica informativa presenta los resultados de la ONPE para las elecciones de gobernadores regionales de 2026 en Perú, con esquemas de primera y segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el 98,551% de actas contabilizadas, ninguna fórmula logró superar el 30% de los votos válidos en la región Tumbes, el umbral que exige la ley electoral peruana para proclamar un ganador en primera vuelta. El resultado obliga a una segunda elección regional entre las dos candidaturas más votadas, de acuerdo con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Quién ganó las elecciones en Tumbes

Del total de 621 actas electorales que corresponden a la región, 612 ya fueron contabilizadas, mientras que 9 (el 1,449%) permanecen pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna acta se mantiene sin procesar. La actualización se registró este jueves 8 de octubre a las 12:25:35 p. m.

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Una persona deposita un voto en una urna transparente ante la bandera de Perú y un gráfico con el mapa nacional que ilustra los resultados a boca de urna de las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El candidato que encabeza la votación es Carlos Manuel Rolando Feijoo Ruiz, postulante del partido Fe en el Perú, con el 28,913% de los votos. Feijoo Ruiz es médico cirujano egresado de la Universidad Privada San Juan Bautista y se desempeñó como director ejecutivo de Salud de las Personas en la Dirección Regional de Salud de Tumbes y director del Hospital Regional JAMO II-2.

En segundo lugar se ubica Luis Constantino Arévalo Guerrero, representante del Partido Democrático Somos Perú, con el 20,315% de los votos válidos. Ambos postulantes disputarán la segunda vuelta regional, fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el 29 de noviembre de 2026.

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Ciudadanos con equipaje votan en una mesa de la ONPE para ilustrar el voto golondrino en las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados ONPE Tumbes 2026

El conteo oficial ubica en tercer lugar a la fórmula de Acción Popular, encabezada por Manuel Arturo Merino De Lama, con el 16,174% de los votos. Merino De Lama representó a Tumbes como congresista en los periodos 2001-2006, 2011-2016 y 2020-2021, y ejerció la Jefatura de Estado de forma interina en noviembre de 2020.

En cuarto lugar aparece el candidato de Podemos Perú, Manuel Diego Enrique De Lama Hirsh, con el 15,295% de los votos. De Lama Hirsh fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Tumbes entre 2015 y 2018.

Un panel de la ONPE exhibe los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones regionales y municipales de 2026 en Lima Centro 2, mientras un funcionario fotografía la información. (ONPE)

Cuántos votos obtuvo cada candidato

Según el reparto porcentual difundido por la ONPE sobre las actas contabilizadas, el orden de las cuatro primeras agrupaciones quedó de la siguiente manera:

Fe en el Perú: 28,913%

Partido Democrático Somos Perú: 20,315%

Acción Popular: 16,174%

Podemos Perú: 15,295%

El resto de las candidaturas, entre las que figuran Wilmer Florentino Dios Benítez (Batalla Perú), quien ejerció como gobernador regional de Tumbes en dos gestiones previas, y Carlos Jimy Silva Mena (Movimiento Regional Renovación Tumbesina), se repartió el porcentaje restante sin alcanzar cifras que alteren el orden de los dos primeros lugares.

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Una ciudadana deposita su cédula en una urna de la ONPE durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados por provincias de Tumbes

El sistema de la ONPE permite consultar el desagregado de los votos a nivel de provincia y distrito dentro de la región Tumbes, que integra las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. El portal electoral actualiza de forma progresiva los resultados conforme se procesan las actas de cada jurisdicción, por lo que el panorama puede variar levemente hasta el cierre definitivo del cómputo.

Quién lidera en la provincia de Tumbes

En la provincia capital, que concentra el mayor volumen de electores de la región, Fe en el Perú mantiene la ventaja registrada a nivel regional, seguido por Somos Perú. La diferencia entre ambas fórmulas se ubica por encima de los ocho puntos porcentuales, un margen que la ONPE considera dentro del comportamiento proyectado para el resto de actas pendientes.

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Un grupo de ciudadanos hace fila para emitir su voto en una mesa de sufragio con ánforas de la ONPE durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar los resultados oficiales

Los electores pueden verificar el avance del conteo a través del portal institucional de la ONPE (resultados.onpe.gob.pe), donde se despliegan los datos por región, provincia y distrito. La plataforma muestra el porcentaje de actas contabilizadas, las pendientes de envío al JEE y aquellas que permanecen sin procesar, además del detalle de votos por organización política tanto para la fórmula de gobernador y vicegobernador como para el Consejo Regional.

Cuándo termina el conteo

La ONPE no estableció una fecha límite fija para el cierre del cómputo, que depende de la recepción de las actas observadas y de las que deben resolver los Jurados Electorales Especiales.

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Una persona deposita una cédula de votación en una urna de la ONPE en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el proceso avanza hacia su etapa final, Tumbes se suma a la lista de 15 regiones del país donde ninguna candidatura alcanzó el 30% requerido, lo que derivará en una segunda elección regional el 29 de noviembre de 2026 para definir al gobernador que asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.