Resultados ONPE en Ica 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

Una gráfica informativa presenta los resultados de la ONPE para las elecciones de gobernadores regionales de 2026 en Perú, con esquemas de primera y segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el 98,110% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Juan Enrique Mendoza Uribe, candidato del Partido Democrático Somos Perú, se perfila como el virtual gobernador regional de Ica para el periodo 2027-2030. Mendoza, de 54 años y con trayectoria como exalcalde de Pisco, logró 157.078 votos, equivalentes al 30,763% de los sufragios válidos, cifra que le permite superar el umbral legal exigido para evitar una segunda vuelta.

Del total de 2.434 actas electorales que componen el proceso en la región, la ONPE procesó 2.388, mientras que 46 actas, un 1,89% del total, fueron remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión. No quedan actas pendientes de contabilizar, según el corte difundido a la 1:00:30 p. m. del 8 de octubre.

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Juan Enrique Mendoza Uribe participa como candidato del partido político Somos Perú en el proceso de elecciones regionales del departamento de Ica.

La normativa electoral peruana establece que una fórmula de gobernador y vicegobernador necesita alcanzar al menos el 30% de los votos válidos para imponerse en primera vuelta. Si ninguna candidatura supera ese porcentaje, las dos agrupaciones con mayor respaldo deben disputar una segunda elección regional, fijada para el 29 de noviembre en los departamentos donde no se alcance el umbral.

En el caso de Ica, la diferencia entre el primer y el segundo lugar resultó suficientemente amplia como para despejar dudas sobre el resultado final, aunque la proclamación oficial depende de la culminación del cómputo por parte del organismo electoral.

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El departamento de Ica se alista para las elecciones regionales y municipales de 2026 con la sede del Gobierno Regional como punto central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién ganó las elecciones en Ica?

Mendoza Uribe encabezó la contienda desde los primeros reportes de la jornada electoral del domingo 4 de octubre y mantuvo la ventaja durante todo el proceso de escrutinio. Su fórmula está integrada por Gianina de Jesús Caipo Berrocal como candidata a la vicegobernación regional.

El candidato ganador cuenta con una extensa trayectoria en la política de Pisco, donde fue regidor provincial en 1996 y alcalde en dos periodos, 2007-2010 y 2019-2022. Durante su segunda gestión municipal, renunció al cargo para postular al Gobierno Regional de Ica en los comicios de 2022, proceso en el que no logró la victoria. En estas elecciones regresó a la contienda regional y consiguió el respaldo necesario para asumir la gobernación en 2027.

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Un grupo de personas realiza fila en un local de votación para emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados ONPE Ica 2026

El segundo lugar de la votación correspondió a Alonso Alberto Navarro Cabanillas, candidato de Acción Popular, quien reunió 92.066 votos, un 18,031% de los sufragios válidos. Navarro ya había ocupado el Gobierno Regional de Ica como vicepresidente regional entre 2007 y 2010 y como presidente regional entre 2011 y 2014.

En tercer lugar se ubicó César Antonio Carranza Falla, representante de Alianza para el Progreso, con 80.510 votos, equivalentes al 15,768% de los votos válidos. Carranza fue alcalde provincial de Chincha en dos periodos, 2015-2018 y 2023-2026, cargo que dejó para competir por la gobernación regional. Lo siguió Javier Hermógenes Cornejo Ventura, de Renovación Popular, con 74.811 votos, un 14,652%, exalcalde provincial de Ica entre 2017 y 2018.

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Una persona deposita un voto en una urna transparente ante la bandera de Perú y un gráfico con el mapa nacional que ilustra los resultados a boca de urna de las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

El quinto lugar de la votación regional quedó marcado por una diferencia considerable respecto al grupo de cabeza, con el 9,778% restante distribuido entre las demás agrupaciones que compitieron por el cargo. En total, nueve fórmulas se disputaron el Gobierno Regional de Ica, entre ellas los candidatos Javier Gallegos Barrientos, por Progresemos; Miguel Ángel Elías Ávalos, por Fuerza Popular; Juan Mendoza por Somos Perú, y José Arturo Gutiérrez Aures, por la Alianza Electoral Venceremos.

La diferencia de más de 65.000 votos entre el primer y el segundo lugar consolidó el resultado a favor de Somos Perú desde que el conteo superó el 50% de actas procesadas. Durante la jornada del 5 de octubre, cuando la ONPE había contabilizado cerca del 55% de las actas, Mendoza ya mantenía una ventaja superior a los 11 puntos porcentuales sobre sus competidores más cercanos, margen que se amplió conforme avanzó el escrutinio.

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Un grupo de ciudadanos hace fila para emitir su voto en una mesa de sufragio con ánforas de la ONPE durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados por provincias de Ica

El desempeño de los candidatos varió de forma considerable entre las provincias de la región. En Chincha, el resultado favoreció a Alianza para el Progreso, agrupación que alcanzó el 27,882% de los votos válidos, seguida por Progresemos con 15,846%, Acción Popular con 14,074% y Somos Perú con 13,86%, de acuerdo con el conteo oficial al 96,389% de actas procesadas en esa provincia.

El panorama resultó distinto en Pisco, bastión electoral del candidato ganador, donde Somos Perú obtuvo el 34,343% de los sufragios, por encima de Acción Popular, con 28,637%. Le siguieron Alianza para el Progreso, con 10,927%, y Renovación Popular, con 10,522%, según el escrutinio al 96,471% de las actas de esa circunscripción.

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Las elecciones municipales y regionales de 2026 en Perú abordan temas de seguridad ciudadana, corrupción e infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién lidera en la provincia de Ica?

En la provincia capital, identificada en el sistema de la ONPE bajo el código de ubigeo correspondiente, el conteo oficial también favoreció a Somos Perú, agrupación que mantuvo el liderazgo desde los primeros reportes del domingo electoral. El avance del escrutinio en esta provincia replicó la tendencia observada a nivel regional, con una distancia sostenida frente a Acción Popular en segundo lugar.

La votación en la capital regional resultó determinante para consolidar el triunfo de Mendoza a nivel departamental, dado el peso poblacional de esta circunscripción dentro del total de electores habilitados en Ica. Los resultados definitivos por distrito continúan disponibles en la plataforma oficial del organismo electoral, que actualiza las cifras conforme se procesan las actas restantes.

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Una persona deposita una cédula de votación en una urna de la ONPE en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar los resultados oficiales

Los ciudadanos pueden acceder al conteo en tiempo real a través del portal oficial de la ONPE, donde el sistema permite filtrar la información por región, provincia y distrito. La plataforma muestra el porcentaje de actas contabilizadas, el número de votos obtenidos por cada fórmula y la proporción de actas pendientes o enviadas al JEE para su revisión.

Los resultados que exhibe esta herramienta tienen carácter oficial y vinculante para la proclamación de las autoridades, a diferencia de los sondeos a boca de urna difundidos la noche del 4 de octubre, que ofrecieron una primera aproximación sin valor legal. Los gobernadores electos asumirán sus funciones el 1 de enero de 2027, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) complete el proceso de proclamación.

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Un mapa de Perú y una urna electoral ilustran la transmisión de los resultados a boca de urna de Ipsos y Datum para los Gobiernos Regionales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo termina el conteo?

Con el 98,110% de actas contabilizadas y ninguna pendiente de procesamiento, el escrutinio en Ica se encuentra en su fase final. Resta únicamente la resolución de las 46 actas enviadas al JEE, organismo encargado de dirimir observaciones o impugnaciones antes de que la ONPE pueda declarar cerrado el cómputo de manera definitiva.

Una vez resueltas esas observaciones, el JNE procederá con la proclamación oficial de la fórmula ganadora. El resultado en Ica se suma al de otras regiones como Cusco, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, donde los candidatos en primer lugar también superaron el umbral del 30% requerido para evitar una segunda elección regional.