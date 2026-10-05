Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 5 de octubre

En la apertura de la jornada, el cambio del euro frente al sol peruano se sitúa en 3,86 soles, lo que representa una ligera disminución del -0,04% con respecto al cierre anterior de 3,87 soles, según *Dow Jones*.
En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del -0,96%, mientras que su evolución interanual muestra una bajada del -2,38%.
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