Una familia entera muere al quedar atrapada en su miniván tras quíntuple choque en Casma, poco antes de la Navidad

Cinco miembros de una familia y su mascota fallecieron tras quedar atrapados en su miniván durante un múltiple accidente en la Panamericana Norte, a pocas horas de la Nochebuena. Fuente: Exitosa

Una familia compuesta por dos adultos, tres menores y su mascota falleció la tarde del 24 de diciembre en un quíntuple choque en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 344, frente a la playa La Gramita, en la provincia de Casma. El accidente, ocurrido en vísperas de Navidad, involucró a cinco vehículos y dejó además a cuatro personas heridas, generando conmoción en la región.

El siniestro se produjo en una zona de doble vía considerada peligrosa. Un camión cargado de pota se averió y quedó detenido en el carril izquierdo. Minutos después, un vehículo de carga pesada que transportaba cemento perdió el control, atrapando a la miniván familiar entre dos tráileres. La fuerza del impacto destruyó por completo la unidad donde viajaban las víctimas, quienes se desplazaban de sur a norte para celebrar la noche festiva.

Testigos relataron que la tragedia ocurrió cerca del mediodía y que dentro del vehículo se encontraban objetos personales, como panetones y juguetes. Además de la miniván, el choque involucró tres camiones y una camioneta, cuyos ocupantes sufrieron heridas y fueron trasladados al hospital de Casma. La vía permaneció parcialmente restringida mientras se realizaban las labores de rescate.

Autoridades y rescatistas trabajaron en el lugar pese a la falta de ambulancias operativas, mientras la comunidad local lamenta una nueva tragedia vial. Foto: Omar Gonzales

La falta de ambulancias disponibles complicó la atención de los heridos, debido a la escasez de choferes en el hospital local. La escena, marcada por el dolor y la impotencia, dejó en evidencia la precariedad del sistema de emergencia en la provincia.

Familia completa fallece en víspera de Navidad

La miniván siniestrada era de fabricación china y, de acuerdo con reportes de la Policía Nacional, estaba registrada a nombre de Jorge Alonso Balarezo Villarreal. Las autoridades aún no han confirmado si él se encontraba entre las víctimas, ya que no fue posible identificar los cuerpos en el lugar.

En la unidad viajaban cinco personas y su mascota, quienes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. Entre los objetos hallados estaban panetones y juguetes, evidencia de que la familia se dirigía a celebrar la Navidad en algún punto del norte del país.

El accidente dejó cinco víctimas mortales y al menos cuatro heridos, además de una fuerte restricción del tránsito durante varias horas. Foto: Vision TV Digital

El choque involucró, además, a tres camiones —uno de ellos transportando cemento, otro con pota— y una camioneta que resultó arrastrada por el impacto. Los ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones, pero su vida no corre peligro.

Las imágenes muestran la gravedad del accidente y el dolor de los familiares y vecinos que acudieron al lugar, donde la tragedia se hizo aún más palpable por la proximidad de la fecha festiva.

Autoridades llegan al lugar para iniciar investigaciones

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría de Casma, junto al comisario y miembros de la Compañía de Bomberos y Serenazgo. Además, se esperó la presencia de la Fiscalía para el levantamiento de los cuerpos y la realización de las diligencias correspondientes. El tránsito en la Panamericana Norte se mantuvo restringido durante varias horas, habilitándose solo un carril mientras se completaban las tareas de rescate y peritaje.

La miniván familiar quedó completamente destrozada tras ser aplastada entre dos camiones en el kilómetro 344 de la Panamericana Norte.

La falta de recursos médicos y logísticos dificultó la atención inmediata, ya que el hospital de Casma contaba con ambulancias, pero no con conductores disponibles. Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones en este tramo, conocido por su peligrosidad y alta incidencia de siniestros. Según informó Exitosa, la distancia desde el lugar del accidente hasta el hospital más cercano es de veinticinco minutos.

Segundo accidente grave en la semana en Casma

Este trágico accidente se suma a otro siniestro ocurrido el 20 de diciembre en la misma vía. En esa ocasión, un bus de la empresa Oltursa impactó contra una unidad de Expreso Peruanito detenida por fallas mecánicas a la altura del óvalo Las Tortugas. Veintiocho personas resultaron heridas, varias con lesiones de consideración, y el tránsito fue restringido durante varias horas por las labores de rescate y las investigaciones.

Hay cerca de 30 heridos | Video: Canal N

Las autoridades locales continúan investigando ambos accidentes para determinar las causas y responsabilidades. La seguidilla de tragedias en la Panamericana Norte mantiene en alerta a la comunidad de Casma, que exige mayor control y prevención en una de las rutas más transitadas y peligrosas de la región, según advirtió el medio radial.