Perú

La inteligencia artificial y los gemelos digitales en la minería

Mayor eficiencia hídrica, reducción de costos operativos, planificación más precisa y, sobre todo, mayor seguridad para trabajadores y comunidades

Por Luis Sepúlveda

Guardar
Minería en Perú. REUTERS
Minería en Perú. REUTERS

La minería es una de las actividades más relevantes para la economía peruana y latinoamericana. Sin embargo, también enfrenta retos complejos: gestión eficiente del agua, seguridad geotécnica, sostenibilidad ambiental y productividad en contextos cada vez más desafiantes. Hoy, la tecnología se convierte en un aliado imprescindible para abordarlos.

En este escenario, la inteligencia artificial (IA)y los gemelos digitales están marcando un antes y un después. Un gemelo digital de tranque de relaves, por ejemplo, permite integrar datos operacionales en tiempo real y utilizar modelos predictivos que transforman la gestión en un proceso dinámico, seguro y optimizado. Esto se traduce en beneficios tangibles: mayor eficiencia hídrica, reducción de costos operativos, planificación más precisa y, sobre todo, mayor seguridad para trabajadores y comunidades.

La innovación no se detiene ahí. El uso de IA en el movimiento masivo de materiales asegura que los procesos de carguío y transporte de mineral se ejecuten de manera óptima, alineados con los índices de productividad planificados. Del mismo modo, los modelos de machine learning aplicados en plantas de procesamiento ayudan a identificar puntos de operación más eficientes, lo que incrementa la recuperación de cobre incluso cuando la ley de cabeza es menor.

La IA predictiva aplicada al control de molinos reduce el consumo de energía y aumenta la producción, extendiendo la vida útil de los equipos. A esto se suma la optimización de rutas de camiones mineros, que logra disminuir los tiempos de ciclo entre un 5 % y un 12 %. En conjunto, estas soluciones no solo incrementan la rentabilidad, sino que contribuyen a una minería más sostenible y responsable con el entorno.

Eventos como PERUMIN 2025, que se realizará en Arequipa, cumplen un papel clave al poner en vitrina estas innovaciones y abrir espacios de diálogo entre empresas, Estado, academia y comunidades. Es allí donde la tecnología demuestra su valor no solo como herramienta de eficiencia, sino como motor de transformación de toda la industria.

La minería del futuro no se sostendrá únicamente en la extracción de recursos, sino en la capacidad de gestionar información, anticipar riesgos y tomar decisiones basadas en datos. La IA y los gemelos digitales no son ya promesas: son realidades que marcan la diferencia. El desafío está en cómo acelerar su adopción para construir una minería más productiva, rentable y sostenible para todos.

Temas Relacionados

MineríaOperación mineraOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

Ya se juegan los últimos cinco partidos de las clasificatorias. Hoy se define a la selección que irá a la repesca de la Copa del Mundo en representación de Conmebol

Tabla de posiciones de las

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Figuras de Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en un partido de exhibición en la inauguración del Coliseo Chamochumbi

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Con Yoshimar Yotún de capitán, la selección peruana busca despedirse de la mejor manera de las Clasificatorias Sudamericanas. Ojo, los paraguayos nunca le ganaron a la ‘bicolor’ en Lima por este certamen. Sigue las incidencias

Perú vs Paraguay EN VIVO

Cómo consumir cúrcuma para mejorar la memoria y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

La cúrcuma destaca por sus potenciales beneficios neuroprotectores, al favorecer la memoria y disminuir el riesgo de deterioro cognitivo

Cómo consumir cúrcuma para mejorar

Sunafil organiza feria gratis con juegos y actividades este domingo 14: aprende de derechos laborales en familia

El evento se desarrollará en Magdalena del Mar y contará con actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Conoce aquí la ubicación y toda la información

Sunafil organiza feria gratis con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Elecciones 2026: el Apra es el único partido que elegirá a su candidato presidencial bajo la modalidad ‘un militante, un voto’

Abogado de Betssy Chávez insistirá con contratación de expremier en el Congreso, pese a rechazo: “Cumple con todos los requisitos”

ENTRETENIMIENTO

Kate Candela acusa a Paula

Kate Candela acusa a Paula Arias de no pagarle tras su salida de Son Tentación: “Ella sabe del monto que me corresponde”

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria por su cumpleaños y aviva rumores sobre una posible etapa de padres

Milett Figueroa, Leslie Shaw, Ezio Oliva, Ney Guerrero y otros personajes que sufrieron la filtración de sus videos íntimos y violación a su intimidad

Magaly Medina lanza dura crítica a Génesis Tapia tras reconciliación con Kike Márquez: “No es ejemplo de nada”

DEPORTES

Tabla de posiciones de las

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El gol de Josef Martínez ante Colombia para que Venezuela sueñe con el boleto al repechaje del Mundial 2026