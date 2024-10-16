Clima en Huancayo hoy 16 de octubre del 2026

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

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Antes de planificar tus actividades, revisa el pronóstico meteorológico detallado para este 16 de octubre en Huancayo. Se prevé una jornada fría con alta probabilidad de lluvias y fuertes ráfagas de viento, por lo que el abrigo y el paraguas serán indispensables.

Pronóstico del tiempo en Huancayo para hoy, 16 de octubre

Para la jornada de hoy en la capital de Junín se esperan precipitaciones constantes y cielos cubiertos durante gran parte del día:

Temperatura máxima: 14 °C (Ambiente frío y húmedo) .

Temperatura mínima: 5 °C.

Índice UV: Nivel 10 (Extremadamente alto: a pesar de la nubosidad, la radiación solar en altura es elevada; usa protección solar adecuada) .

Probabilidad de lluvia: 87% durante el día | 61% durante la noche.

Cobertura de nubes: 88% en el día | 94% en la noche.

Ráfagas de viento: Hasta 28 km/h en el día | 15 km/h por la noche.

¿Cómo es el clima en Huancayo y el departamento de Junín?

El departamento de Junín cuenta con 17 microclimas distintos, donde destacan las condiciones frías, lluviosas y con escasa humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo conviven tres tipos de clima principales:

Frío y lluvioso (predominante): Es el clima característico de la ciudad de Huancayo, con lluvias frecuentes y temporadas de otoño e invierno más secas. Templado con humedad abundante: Presente en sectores específicos de la provincia, manteniendo niveles altos de humedad durante todo el año. Semiseco y frío: Caracterizado por bajas temperaturas y períodos secos marcados durante los meses de otoño e invierno.

Panorama general: ¿Cómo funciona el clima en Perú?

La predicción del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el país alberga 38 tipos de clima debido a su ubicación intertropical y a la influencia directa de la Cordillera de los Andes.

A nivel general, el Senamhi divide la meteorología del país en tres grandes regiones:

(Municipalidad de Huancayo)

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